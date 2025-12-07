5 pigūs receptai su žuvimi, kuriuos nuolat kartosite dar iki Kūčių

Gruodis – ne tik dovanų pakavimo, šventinių saldumynų, bet ir žuvies metas. Prasidėjus adventui, lietuviai dairosi akcijų ir pastebimai dažniau įtraukia ją į savo kasdienį meniu, sako Gintarė Kitovė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė. Kadangi žuvies skanaujame daugiau – tad ir receptų norisi įvairesnių. Be to, žuvis pasiruošia greitai ir leidžia be didelių pastangų ar išlaidų pasijusti virtuvės žvaigžde net ir po ilgos darbo dienos.
Žuvies lietuviai valgo vis daugiau, tad „Iki“ kulinarijos šefė Jolita Tamoševičienė dalijasi keliais patarimais, kurie pravers kiekvienam, ketinančiam ją gaminti:
Pirmiausia – šviežumas. Geriausia žuvį rinktis tokią, kurios akys skaidrios, žiaunos rausvos, o kvapas – lengvas, primenantis jūrą. Jei žuvis supakuota, verta pažiūrėti, kad pakuotėje nebūtų skysčio pertekliaus, o filė spalva būtų vientisa. Tai užtikrina, kad gaminant skonis bus malonus, be kartumo ar nemalonių kvapų.
Antra – drėgmė ir temperatūra. Daugelis žuvies nemėgsta vien todėl, kad ją… perkepa. „Žuvis mėgsta švelnumą: kepant orkaitėje dažnai pakanka 15–20 minučių, o keptuvėje – dar mažiau. Geriausias indikatorius, kad ji jau pasiruošusi, – lengvai atsiskiriantys gabalėliai“, – sako J. Tamoševičienė.
Trečia – drąsa eksperimentuoti. Žuvis puikiai dera su citrusais, gaiviomis žolelėmis, medaus ar garstyčių natomis. Net paprasčiausia lašiša gali tapti gurmanišku patiekalu, jei į pagalbą pasitelkiate įdomesnį aliejų, kaparėlius ar lašą sojos padažo. O baltos žuvies skoniui gyvybės suteiks česnakai, sviestas ir žiupsnelis aitrumo.
Ir dar – tekstūrų žaidimas. Žuvis ypač atsiskleidžia, kai šalia atsiranda kontrastai: traškios bulvės, gaivios salotos, rūgštelės suteikiantys citrusai ar ryškesni padažai. Tokie deriniai paverčia net paprastą vakarienę tikru šventiniu atradimu.
„Svarbiausia – nebijoti improvizuoti. Žuvis universali, ją sunku sugadinti, o šventiškesniam variantui pakanka tik kelių naujų ingredientų. Pavyzdžiui, galima pasitelkti sezoninius produktus – pavyzdžiui, žiemą itin tinka citrusai, spanguolės. Todėl kviečiu išbandyti kelis patiekalus, kurie ne tik greitai pagaminami, bet ir turi tą žiemiško jaukumo pojūtį – pravers ir ramiam vakarui, ir šventiniam stalui“, – sako J. Tamoševičienė.
Naminis gurmaniškas tartaras su šviežia ir rūkyta lašiša
Porcijos: 2
Gaminimo laikas: 20 min.
Reikės: 250 g šviežios lašišos, 150 g šaltai rūkytos lašišos, 1 šalotinio svogūno, 100 g marinuotų agurkų, 100 g marinuotų pievagrybių, 1/2 obuolio, 1 šaukšto aliejaus (ypač skanu būtų šalto spaudimo sėmenų aliejus), 1 šaukštelio garstyčių, 2 šaukštelių citrinos sulčių, druskos, pipirų, šviežių krapų.
Gaminame:
- Lašišą supjaustykite smulkiais gabalėliais. Susmulkinkite svogūną, agurkus, grybus ir obuolį.
- Viską gerai sumaišykite. Pagardinkite aliejumi, garstyčiomis, citrinos sultimis, druska, pipirais ir smulkintais šviežiais krapais. Išmaišykite ir patiekite.
Šventiška lašiša su spanguolėmis
Porcijos: 4
Gaminimo laikas: 30 min.
Reikės: 600 g šviežios lašišos filė, stiklinės šviežių spanguolių, 2–3 šakelių šviežio rozmarino, 2 griežinėlių žaliosios citrinos. Padažui: 1/2 žaliosios citrinos sulčių, 4–5 šaukštų alyvuogių aliejaus, 1 šaukštelio garstyčių, 1 šaukštelio medaus, šiek tiek čili miltelių, druskos, pipirų.
Gaminame:
- Spanguoles nuplaukite, pagardinkite druska ir pipirais.
- Dubenyje sumaišykite visus padažo ingredientus.
- Lašišos filė sudėkite į kepimo indą ir apšlakstykite medaus–garstyčių padažu. Papuoškite žaliosios citrinos griežinėliais. Suberkite spanguoles ir sudėkite rozmarino šakeles. Įpilkite 1/3 puodelio vandens ir kepkite iki 200 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 20 min., priklausomai nuo lašišos storio. Patiekite su keptomis bulvėmis, bulvių koše arba ryžiais.
Lašišos medalionai – greitai ir įspūdingai
Porcijos: 4
Gaminimo laikas: 30 min.
Reikės: 4 šviežios lašišos pjausnių, druskos, šviežiai maltų pipirų, citrinos sulčių, aliejaus, pasirinktinai – šviežio rozmarino, česnako skiltelės.
Gaminame:
- Lašišos pjausnius įtrinkite druska ir šviežiai maltais juodaisiais pipirais, patepkite su šiek tiek citrinos sulčių sumaišytu aliejumi. Jei norite papildomo žavesio – įmaišykite truputį smulkinto šviežio rozmarino ar česnako.
- Aštriu peiliu išpjaukite lašišos stuburkaulį ir jį pašalinkite. Lašišos pjausnio „sparnai“ bus susukti į medaliono vidų, todėl nuo jų pašalinkite odelę – maždaug 4 cm ilgio. Kad būtų patogiau valgyti, pašalinkite ir smulkesnius kaulus – tą lengva padaryti pirštais ar pincetu.
- Tuomet teliks suvynioti „sparnus“ į vidų ir sutvirtinti šį apskritą kepsnį kepimo virvele, apsukant ja ant lašišos odelės.
- Keptuvė turi būti įkaitusi iki vidutinės temperatūros. Svarbiausia taisyklė – neperkepkite žuvies. Pakaks ją iš abiejų pusių po kelias minutes apkepti tiek, kad lengvai paruduotų, tačiau ji turi išlikti švelniai rausva viduje, sultinga. Kai pamatysit, kad žuvis lengvai atsiskiria šakute – ji pasiruošusi iš keptuvės keliauti į lėkštę. Iki 200 laipsnių įkaitintoje orkaitėje lašišai iškepti prireiks apie 20 minučių. Bus labai skanu patiekti su lengvu grietinėlės ir krapų padažu.
Aromatingas keptas šamas su česnakiniu sviestu
Porcijos: 4
Gaminimo laikas: 20 min.
Reikės: 600 g šamo filė, 100 g sviesto, šviežių petražolių, 3 skiltelių česnako, 1 citrinos, druskos, pipirų, alyvuogių aliejaus.
Gaminame:
- Žuvį nusausinkite popieriniais rankšluosčiais ir iš abiejų pusių pabarstykite druska ir pipirais.
- Didelėje keptuvėje vidutinio karštumo ugnimi įkaitinkite 2 šaukštus alyvuogių aliejaus ir įdėkite žuvį. Sumažinkite ugnį ir į keptuvę įdėkite sviesto. Leiskite jam išsilydyti, tada apšlakstykite juo šamo filė. Įpilkite citrinos sulčių ir įtarkuokite citrinos žievelės, kad suteiktų šviežumo. Jei norite, galite į padažą įlašinti keletą lašų sojos padažo arba įberti žiupsnelį čili, jei mėgstate aštrius skonius.
- Šamą kepkite 4–6 minutes iš vienos pusės ir apvertus – dar 3–5 min.
- Iškepusį šamą sudėkite į lėkštę, apšlakstykite česnakiniu sviestu ir pabarstykite susmulkintomis petražolėmis. Jei norite, papuoškite citrinos griežinėliais.
Sotu, bet lengva: orkaitėje kepta dorada su bulvėmis
Porcijos: 2
Gaminimo laikas: 10 min. ruošti ir 40 min. kepti
Reikės: 1 šviežios dorados, 400 g bulvių, 1 česnako skiltelės, šviežių petražolių, 2 šaukštų alyvuogių aliejaus, pusės citrinos žievelės, mažos stiklinės baltojo vyno arba sultinio.
Gaminame:
- Įkaitinkite orkaitę iki 220 °C. Bulves apvirkite, atvėsinkite ir supjaustykite storais griežinėliais. Dubenyje sumaišykite bulves su alyvuogėmis, česnaku, puse susmulkintų petražolių, puse alyvuogių aliejaus, citrinos žievele, druska ir pipirais. Šį mišinį sudėkite į kepimo indą.
- Prieskoniais pagardinkite žuvį ir į jos vidų įdėkite petražolių (su stiebais). Doradą padėkite ant bulvių ir apšlakstykite likusiu alyvuogių aliejumi. Kepkite 15 min., kol bulvės pradės traškėti kraštuose. Užpilkite vynu arba sultiniu, tada grąžinkite į orkaitę dar 10 min., kol bulvės parus ir žuvis iškeps.
- Išimkite indą iš orkaitės, pabarstykite likusiomis petražolėmis ir patiekite. Dalinant porcijomis nepamirškite skanaus padažo, likusio indo dugne.