Trakuose įvyko XXVII Lietuvos suaugusiųjų mėgėjų teatrų šventės „Atspindžiai“ baigiamasis savaitgalis

Trakų kultūros ir meno centro teatro studijos „Mitas“ Mimų (Emilija Savickaja, Aistė Agintavičiūtė, Gabrielė Asanavičiūtė, Ieva Gineikaitė) apsuptyje iš kairės Lietuvos nacionalinio kultūros centro mėgėjų meno skyriaus teatrų specialistė Vita Vadoklytė, Trakų rajono savivaldybės mero patarėja Evelina Kislych-Šocienė, Trakų kultūros ir meno centro direktorė Joana Giedraitytė, ilgametė Lietuvos nacionalinio kultūros centro teatrų specialistė Irena Maciulevičienė, Trakų rajono savivaldybės kultūros ir turizmo skyriaus vedėja Ana Baltutienė. Aleksandro Aziulevičiaus nuotr.
Trakai lapkričio 21–23 dienomis tapo Lietuvos mėgėjų teatro sostine – Trakų kultūros ir meno centre vyko ilgai laukta XXVII suaugusiųjų mėgėjų teatrų apžiūros-šventės „Atspindžiai“ baigiamoji dalis. Į Trakus suvažiavo geriausi šalies mėgėjų teatrų kolektyvai, išsiskyrę savo menine kokybe, kūrybine drąsa ir ryškiais režisūriniais sprendimais. Trijų dienų festivalio programoje žiūrovai išvydo įvairių žanrų spektaklius – nuo jautrių dramų iki šmaikščių komedijų ir šiuolaikinio teatro interpretacijų. Scenoje pasirodė kolektyvai, atrinkti iš daugiau kaip dviejų mėnesių trukusių regioninių turų visoje Lietuvoje.
Kiekvienas spektaklis tapo šventės akcentu, o žiūrovai kiekvieną spektaklį vis gausiau rinkosi į salę, patvirtindami, kad mėgėjų teatras turi stiprią ir ištikimą auditoriją. Šventės metu vyko laureatų ir diplomantų apdovanojimai, kurių metu pagerbti visi šventės dalyviai. Vertinimo komisija akcentavo, kad šių metų „Atspindžiai“ išsiskyrė žanrine spektaklių įvairove, išradingais scenografiniais sprendimais, aukštu meniniu lygiu ir ypač kokybiškais aktoriniais darbais. Komisijos pirmininkė dr. Danutė Vaigauskaitė atkreipė dėmesį, kad mėgėjų teatras yra socialinės gerovės pamatas. Taip pat vyko X Lietuvos mėgėjų teatro sąjungos suvažiavimas, kuriame aptarti režisierių darbai, ateities perspektyvos, teatrologė Elvyra Markevičiūtė pristatė knygą „Įtariamas Padegimas“, kurios herojus – režisierius, pedagogas Gytis Padegimas.
Trakų kultūros ir meno centras džiaugiasi, kad baigiamoji šventė vyko būtent Trakuose – mieste, kuris aktyviai puoselėja teatro tradicijas ir vis stipriau įsitraukia į nacionalinius, kultūrinius procesus. Renginys ne tik praturtino miesto kultūrinį gyvenimą, bet ir leido vietos žiūrovams iš arti pamatyti geriausius šalies mėgėjų teatro pasirodymus.
Nuo 1991 m. rengiamos apžiūros-šventės „Atspindžiai“ tikslas – skatinti suaugusiųjų mėgėjų teatrų plėtrą, meninio lygio augimą, regionų teatrinių tradicijų bei nacionalinės dramaturgijos puoselėjimą. Šventę organizavo Lietuvos nacionalinis kultūros centras kartu su Trakų kultūros ir meno centru. Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba.