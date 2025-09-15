Lentvario bibliotekoje surengtos parodos „Hirošima ir Nagasakis. Atominė bomba ir žmonija“ atidarymo renginio akimirka, 2025 m. rugsėjo 10 d. Iš kairės – Trakų rajono savivaldybės meras Andrius Šatevičius, Japonijos ambasadorius Lietuvoje Shinsuke Shimizu ir Japonijos judėjimo „Prieš atominį ir vandenilinį ginklą“ (Gensuikyo) narys dr. Jurgis Gediminas Rimdeika
Š. m. rugsėjo 10 d. Trakų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Lentvario padalinyje atidaryta paroda „Hirošima ir Nagasakis. Atominė bomba ir žmonija“, kurioje – tragiškus įvykius liudijantys plakatai su dokumentinėmis nuotraukomis, schemomis, brėžiniais, tapybos kūriniais ir gyvųjų prisiminimais.
Rugpjūčio 6-ąją, praėjus lygiai 80 metų po atominio ginklo panaudojimo, ši paroda buvo atidaryta Lietuvos Respublikos Seime, o dabar atkeliavo ir į Lentvarį. Lentvario bibliotekoje vykusiame parodos atidarymo renginyje dalyvavo Japonijos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Lietuvoje Shinsuke Shimizu.
Japonijos miestų Hirošimos ir Nagasakio atominio bombardavimo 80-osioms metinėms paminėti skirta paroda siekiama ne tik priminti praeities tragediją, bet ir diskutuoti apie dabarties aktualijas, susijusias su taika, saugumu ir žmonijos atsakomybe. Antrojo pasaulinio karo metu daugybę gyvybių nusinešę atominių bombų sprogimai teberagina viešai kalbėti apie neatitaisomas branduolinio ginklo panaudojimo pasekmes ir skatina visuomenę susimąstyti. Mintimis apie pilietinę atsakomybę bei kiekvieno iš mūsų vaidmenį, puoselėjant taiką, ir apie surengtą parodą – tikrų tikriausią edukacinį projektą – dalijosi ir renginyje dalyvavęs Trakų rajono savivaldybės meras Andrius Šatevičius.
Šią parodą pristatė dr. Jurgis Gediminas Rimdeika – Trakų „Rotary“ klubo ir Japonijos judėjimo „Prieš atominį ir vandenilinį ginklą“ (Gensuikyo) narys, šio judėjimo tarybos atstovas Lietuvoje ir Baltijos šalyse.
Parodą Lentvario gyventojams ir svečiams dovanojo Japonijos visuomeninė organizacija Gensuikyo, glaudžiai bendradarbiaujanti su šiemet 25-uosius veiklos metus mininčiu Trakų „Rotary“ klubu.
Paroda Trakų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Lentvario padalinyje bus eksponuojama iki spalio 10 d.
Trakų rajono savivaldybės informacija