Advento tyloje – muzikinė patirtis netradicinėje erdvėje

Iš kairės į dešinę: Giedrė Kareivienė, Jurgita Jakienė, Lina Jakutytė, Diana Tomaševič, Jadvyga Trukščinienė, Austėja Radzivanienė, Joana Giedraitytė, Laima Žilionienė, Rasa Aleksionkaitė-Čirbienė, Renata Bernotienė, Julija Ravinskienė, Raminta Zubenienė, Eglė Vaičaitienė, Jūra Seniut, Rosita Bliujienė, Milda Motiejūnė, Valentina Svečiulienė, Elena Valinevičienė, Gražina Paniukaitienė, Lina Čižauskienė, Ieva Venzlauskė, Dalia Pliatkutė, Eglė Gineikė, Rima Dobrovolskienė, Audronė Gražulienė, Vadovai: Jaunius Šakalys, Brigita Šakalienė. Aleksandro Aziulevičiaus nuotr.
Tarp gausybės kalėdinių renginių Gruodžio 20 d. popietę kviesta sustoti, susimąstyti, nurimti. Trakų pusiasalio pilies Meno, kultūros ir laisvalaikio bokšte įvykusi sakralinės muzikos valanda „Advento tyloje“ subūrė klausytojus į jaukų, susikaupimu alsuojantį susitikimą su muzika ir bendryste. Koncertą dovanojo dar tik antrus metus gyvuojantis, tačiau spėjęs pelnyti pagarbą ir publikos simpatijas Trakų kultūros ir meno centro moterų choras „Trakai“.
Advento laikotarpis – tylos ir laukimo metas, kai ypatingai svarbu rasti akimirką stabtelėti. Būtent tai dovanoti savo programa siekė choras. Vakaro repertuaras buvo įvairiapusis: greta rimtosios, sakralinės muzikos kūrinių skambėjo ir jautrios, širdį virpinančios dainos. Vienas iš netikėtumų – visame pasaulyje žinoma daina „Somewhere in My Memory“ iš filmo „Vienas namuose“, kuri tarsi sujungė vaikystės prisiminimus, Kalėdų laukimo nuotaiką ir chorinės muzikos grožį.
Jaunas, bet ambicingas Trakų kultūros ir meno centro moterų choras „Trakai“ scenoje pasirodė su brandžiu skambesiu ir subtiliu muzikalumu. Kruopščiai parengta programa atskleidė ne tik choro gebėjimą atlikti sudėtingus kūrinius, bet ir jų nuoširdų ryšį su publika. Kiekviena nata skambėjo taip, lyg būtų pasakyta tyliai ir labai asmeniškai.
Ne mažiau reikšminga buvo ir koncerto erdvė. Istoriniai pilies mūrai suteikė muzikai ypatingą foną: čia ji suskambo dar gilesnė, dar šviesesnė. Žiūrovai išsiskirstė ne tik su plojimais, bet ir su vidine ramybe — tarsi trumpam būtų sugrįžę į tikrąjį Advento ritmą.
„Advento tyloje“ tapo gražiu priminimu, kad net ir trumpa valanda muzikos gali ilgam išlikti atmintyje. Tai patirtis, kuri augina bendruomenę, stiprina tikėjimą šviesa ir dovanoja tylų džiaugsmą laukiant švenčių.
Dalyvavo:
Trakų kultūros ir meno centro moterų choras „Trakai“, vadovai – Jaunius Šakalys ir Brigita Šakalienė.
Solo: Mantas Aliukonis (saksofonas), Hubertas Tomaševič (saksofonas).
Koncertą vedė Julija Ravinskienė.
Dirigavo Jaunius Šakalys, akompanavo Brigita Šakalienė.
Koncerto organizatoriai: Trakų istorijos muziejus ir Trakų kultūros ir meno centras.
Trakų kultūros ir meno centro informacija