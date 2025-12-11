Akcija „Eglutė gyvenimui“ – miškininkų padėka kraujo donorams 

Valstybinių miškų urėdija (VMU) kartu su VUL Santaros klinikų Kraujo centru jau penktus metus rengia akciją „Eglutė gyvenimui“. Ši prasminga prieššventinė iniciatyva yra padėka kraujo donorams, kurių neatlygintas darbas gelbsti gyvybes.  

Akcija vyks gruodžio 12 d., 8–17 val., VUL Santarų klinikų Kraujo centre, Santariškių g. 2, Vilniuje.

Dovana, kuri auga kartu su gerumu

Miškininkų dovanojamos eglutės – paskatinimas dalintis gerumu visus metus. Vazonėlyje auginamas medelis yra atsinaujinančio gyvenimo ir gyvybės simbolis: eglute galima grožėtis ne tik šventiniu laikotarpiu, bet ir pavasarį pasodinti šalia namų ar sodybos. Ji primena, kad gyvenimas tęsiasi net tada, kai visa gamta atrodo sustingusi.

„Ši iniciatyva – ne tik tradicija, bet ir viena laukiamiausių metų akcijų. Džiugu žinoti, kad galime prasmingai ir tvariai atsidėkoti žmonėms už jų neatlygintiną veiklą. Kalėdos primena, jog turime sustoti ir pagalvoti vieni apie kitus“, – sako VMU generalinis direktorius Valdas Kaubrė.

Kraujo centro vyriausioji specialistė Vaida Strakšytė teigia, kad  kiekviena „Eglutė gyvenimui“ akcija centrui yra ypatinga.

„Džiaugiamės matydami donorus, kurie akcijos laukia tarsi mažos šventės – dėl nuoširdaus bendravimo ir gražios, prasmingos dovanos. Tą dieną Kraujo centre tvyro ypatinga gerumo atmosfera, kuri sujungia visus ir primena, kaip svarbu dalintis.“

Minint akcijos penkmetį, Kraujo centras atvykusiems donorams paruoš ypatingų vaišių.

Aukoti kraujo – dovanoti gyvybes

Visus metus kraujo poreikis išlieka stabilus, todėl būtina užtikrinti nenutrūkstamą jo surinkimą – taip garantuojama kiekvieno paciento gerovė.

Kraujo neįmanoma pagaminti dirbtinai, vienintelis jo šaltinis – žmonės, savanoriškai aukojantys kraują.

Donorystė naudinga ir pačiam donorui: prieš procedūrą atliekami būtini sveikatos tyrimai, padedantys įvertinti kraujo kokybę ir aptikti infekcijas.

Kasmet VUL Santaros klinikų Kraujo centre kraujo aukoja apie 26 tūkst. žmonių, iš kurių net 80 proc. – nuolatiniai kraujo donorai.

Kviečiame visus gruodžio 12 d. prisijungti prie akcijos „Eglutė gyvenimui“!

Valstybinių miškų urėdijos informacija ir nuotraukos


