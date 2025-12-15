Akcija „Eglutė“ – miškininkai ir policijos pareigūnai vairuotojams dovanos kalėdinius medelius

Policijos ir miškininkų akcija. P. Židonio nuotr.
Gruodžio 15 d. vyks tradicinė akcija „Eglutė“, kurią organizuoja Valstybinių miškų urėdija (VMU) kartu su Lietuvos policija. Vairuotojams bus dovanojamos vazonėliuose augančios kalėdinės eglutės – tvarumo ir atsakingumo simboliai.
Mažiau pažeidimų – daugiau tvarumo
Akcija „Eglutė“ skatina atsakingą elgesį, kuris prisideda prie tvaresnės aplinkos kūrimo.
„Šiemet kviečiame Lietuvos vairuotojus šventes pasitikti tvariai ir atsakingai. Nežaloti miško, nekirsti eglučių – tai kiekvieno piliečio pareiga. Todėl jiems dovanojame mūsų medelynuose išaugintas eglutes, kurias pavasarį galima persodinti šalia savo namų, sodybos ar privačiame miško sklype. Miškai – mūsų visų turtas, kurį privalome tausoti“, – sako VMU generalinis direktorius Valdas Kaubrė.
Vis daugiau žmonių renkasi gyvą eglutę vietoje dirbtinės. Norint šventes pasitikti tvariai, svarbu, kad eglutė augtų vazonėlyje – tuomet ji papuoš namus natūraliu miško kvapu, o po švenčių galės tęsti gyvenimą lauke. Taip galime kurti šventinę nuotaiką nekenkdami gamtai.
Policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas teigia, kad akcija „Eglutė“ ne tik primena taisykles ir prisideda prie gamtos puoselėjimo, bet ir kuria gerą nuotaiką prieš artėjančias šventes.
„Tokios iniciatyvos rodo, kad rūpestis aplinka ir pagarba įstatymui yra neatsiejami dalykai, o policija ir miškininkai šventiniu laikotarpiu yra ne baudėjai, o partneriai, skatinantys atsakingą ir sąmoningą elgesį“.
Neteisėtas medžių kirtimas – vis dar dažnas pažeidimas. Nors pažeidimų miškuose mažėja, pavieniai atvejai daro didelę žalą gamtai. Pavyzdžiui, šį spalį Gruzdžių girininkijoje rasta 5 t išmestų padangų. Tai beveik dvigubai daugiau padangų, nei surenkama per metus.
Dažniausi pažeidimai miškuose – neteisėti kirtimai ir medienos grobimas, neatsargus elgesys su ugnimi, atliekų palikimas miške bei važiavimas neleistinais miško keliais.
Siekiant dar labiau sumažinti pažeidimų skaičių, VMU kartu su policijos pareigūnais organizuoja bendrus reidus, kurie padeda efektyviai saugoti šalies miškus.
Lankymosi miške taisyklės nesikeičia, bet svarbu jas nuolat prisiminti
Esame įpratę džiaugtis mišku – jame vaikščioti, uogauti ar grybauti. Tačiau siekiant, kad poilsis miške būtų tvarus, svarbu laikytis pagrindinių lankymosi miške taisyklių.
Atvykus prie miško, automobilius galima palikti tik tam skirtose stovėjimo aikštelėse arba kelio pakraštyje, užtikrinant, kad keliu pravažiuos kitos transporto priemonės.
Jodinėti, važinėti motorinėmis transporto priemonėmis ar dviračiais galima tik tam skirtais miško keliais.
Visuose miškuose galima grybauti, uogauti, išskyrus rezervatų miškus ir kitus miškus, kurių lankymasis yra uždraustas.
Miškuose griežtai draudžiama kirsti ar kitaip žaloti medžius, augalus, grybus, ardyti miško paklotę, kurti laužus, išskyrus tam skirtas ir pažymėtas laužavietes. Taip pat negalima lankytis plotuose, kuriuose vyksta medienos ruošos darbai bei gaudyti, naikinti laukinius gyvūnus.
Detalesnes lankymosi miške taisykles rasite čia: https://vmu.lt/visuomenei/lankymosi-miske-taisykles/.
Akcija „Eglutė“ – jau penktus metus gyvuojanti iniciatyva
Akcija „Eglutė“ – bendra VMU ir Lietuvos policijos iniciatyva, įgyvendinama nuo 2021 m. Jos tikslas – priminti, kad miškuose, kaip ir keliuose, galioja taisyklės, kurių laikymasis padeda saugoti gamtą ir užtikrinti visų saugumą.
Kasmet miškininkai kartu su policininkais dovanoja kelis šimtus VMU medelynuose išaugintų eglučių – tvarumo ir atsakingumo simbolių.
Nuo 2021 m. akcija jau aplankė 10 Lietuvos miestų, o šiemet pirmą kartą organizuojama Kretingoje, Radviliškyje ir Varėnoje.
Šiemet akcija vyks 5 miestuose: Vilniuje, Kretingoje, Radviliškyje, Panevėžyje ir Varėnoje.
