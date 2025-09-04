Alsaco pilys – kai bendruomenė tampa paveldo sergėtoja

Haut-Barr pilies panorama, By R-bitzer – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4266618

Pamirštos pilys, kurios prabyla iš naujo

Alsaco regionas Prancūzijos rytuose garsėja ne tik vynuogynais ar tradicine architektūra, bet ir savo pilių gausa. Čia stūkso daugiau nei šimtas įtvirtintų pilių, dauguma jų – apleisti griuvėsiai, menantys viduramžių kovas ir valdovų didybę. Tik kelios, tokios kaip garsioji Haut-Koenigsbourg pilis, sulaukia tūkstančių lankytojų. Dauguma kitų nyksta tyliai, pamirštos ir mažai žinomos net vietiniams.

Šią situaciją pakeitė „Fortified Castles of Alsace Association“ – 2013 m. įkurta asociacija, kurios tikslas buvo prikelti šias pilis naujam gyvenimui ir paversti jas regiono kultūrinės tapatybės dalimi.

Savanorių rankos vietoje milijonų

Nors valstybės paramos buvo nedaug, asociacija sugebėjo sutelkti savanorius, istorikus, archeologus ir vietos gyventojus. Žmonės ėmėsi iniciatyvos valyti takus, organizuoti ekskursijas, rengti vietines šventes. Tai tapo ne tik kultūrine, bet ir socialine veikla – pilyse pradėjo vykti bendruomenės susitikimai, festivaliai, koncertai.

450 kilometrų istorijos takas

Vienas didžiausių asociacijos pasiekimų – Alsaco pilių maršrutas. Tai net 450 kilometrų ilgio takas, suskirstytas į 26 etapus, jungiantis daugiau nei 80 pilių. Keliautojai gali pasirinkti pasivaikščiojimą vienos dienos žygiui arba ilgą nuotykį po regiono kalnus ir slėnius.

Be to, kasmet gegužės 1-ąją vyksta „Alsace Castles Day“, kai daugelis pilių atveria duris lankytojams. Šventės metu rengiamos teatralizuotos ekskursijos, edukacijos vaikams, istorijos pamokos ir gyvosios archeologijos užsiėmimai.

Mokykla po atviru dangumi

Asociacija ypatingą dėmesį skiria švietimui. Parengti specialūs leidiniai mokykloms, organizuojamos pamokos ir ekskursijos, kurios supažindina vaikus su jų regiono paveldu. Jaunoji karta mokosi, kad paveldas nėra tik senos sienos – tai jų istorija ir identitetas.

Tokiu būdu Alsaco pilys tapo tikra „mokykla po atviru dangumi“, kurioje vaikai gali pažinti savo šaknis ir ugdyti atsakomybę už kultūros išsaugojimą.

Europa Nostra įvertinimas

2024 m. projektas pelnė prestižinį Europos kultūros paveldo apdovanojimą / „Europa Nostra Award“ už pilietinį įsitraukimą. Vertintojai pabrėžė, kad ši iniciatyva ne tik išsaugo pilis, bet ir skatina bendruomenės pasididžiavimą, įtraukia jaunimą bei netradicines auditorijas.

Asociacijos veikla tapo įkvėpimu ir kitoms šalims: ji buvo įtraukta į tarptautinę INTERREG „Rhine Castles“ programą, jungiančią Prancūzijos, Vokietijos ir Šveicarijos partnerius.

Iš griuvėsių – į ateitį

Alsaco pilių projektas įrodo, kad kultūros paveldas yra gyvas tik tada, kai jį puoselėja žmonės. Net ir apleisti griuvėsiai gali tapti traukos centru, jei už jų stovi bendruomenė, pasirengusi veikti.

Šios pilys šiandien ne tik saugomos, bet ir naujai atrandamos – kaip bendruomenės susibūrimo vietos, kaip istorijos mokytojos, kaip turizmo traukos taškai.

ISSN 2538-6581
