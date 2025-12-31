Apgaulių pūga gruodį: sukčių aktyvumas metų pabaigoje šoktelėjo beveik 4 kartus

Vytautas Bučinskas
Dar prieš dešimt metų buvo manoma, kad kibernetiniai nusikaltėliai turi labai gerai mokėti programuoti. Dabar situacija visai kitokia. Sukčiavimas tapo lengvai prieinama paslauga. Sukčiai veikia kaip industrija, kuri planuoja savo veiksmus taip pat kruopščiai, kaip tai daro teisėtas verslas. Tai rodo ir skaičiai: vien per 2025 metus „Telia“ jau užblokavo apie 15 milijonų skambučių.
„Šiandien sukčiai dažniausiai nedirba po vieną. Jie veikia didelėse tarptautinėse grupėse. Šios grupės veiklą vykdo panašiai kaip didelės įmonės. Jos turi labai daug darbuotojų, kuria naujus sprendimus, ieško skirtingų pajamų šaltinių ir komandai stiprinti net išlaiko personalo skyrius, motyvuoja darbuotojus, kurie pasiekia aukštų rezultatų sukčiaudami“, – sako Vytautas Bučinskas, Verslo užtikrinimo, atsparumo ir tvarumo vadovas.
Sukčiai iš katalogo
Šioje šešėlinėje rinkoje dominuojančią poziciją užima Kinija. 2025 m. gruodžio 18 d. įtakingo verslo dienraščio „Financial Times“ paskelbtas tyrimas atskleidė, kad šalis kuria sistemą, kuri leidžia nusikaltimus tiesiog užsisakyti. Tokia organizacija daro didelę įtaką globaliai sukčiavimo industrijai: vien per 2025 metus ji pasauliniu mastu išviliojo apie 15 trln. JAV dolerių, o iki 2026 m. prognozuojama, kad ekonominė žala viršys 20 trln. dolerių.
„Šiandien daugelį sukčiavimo įrankių galima įsigyti kaip paslaugą – panašiai kaip, pavyzdžiui, DDoS atakas. Tai reiškia, kad nusikaltimas tapo preke, kuri turi visą tiekimo grandinę. Vieni kuria kenksmingas programas, kiti parduoda šviežius duomenų sąrašus, treti teikia klientų aptarnavimą skambučių centruose“, – aiškina V. Bučinskas.
Toks verslo veikimo modelis leidžia sukčiams greičiau prisitaikyti, testuoti apgaules ir veikti nuosekliai. Eksperto teigimu, organizuotas nusikalstamas sukčių veikimas Lietuvoje atsiliepia augančiais apgaulingų skambučių kiekiais ir išviliotų pinigų sumomis.
Turi savo darbo valandas
Blokuotų apsimestinių skambučių skaičius nuosekliai auga. Nuo 2025 metų pradžios „Telia“ jau užblokavo apie 15 milijonų tokių skambučių, o vien gruodį – maždaug 3,3 milijono. Blokuotų skambučių augimas itin matosi, lyginant mėnesius. Lapkritį buvo užblokuota apie 900 tūkst. skambučių, o gruodį šis skaičius išaugo 3,7 karto.
Lyginant su ankstesniais šių metų mėnesiais, blokuojamų skambučių apimtys per kelis mėnesius išaugo dar daugiau – dešimtimis kartų. Paskutinę rugpjūčio savaitę buvo blokuota apie 70 tūkst. skambučių, o gruodžio pradžioje – jau daugiau nei 800 tūkst. per savaitę.
Šiuo metu sukčių skambučiai sudaro apie penktadalį viso „Telia“ tarptautinių skambučių srauto. Tai reiškia, kad per vieną darbo valandą užblokuojama apie 20 tūkst. tokių skambučių – arba maždaug 330 per minutę, tai yra 5–6 skambučiai kas sekundę. Didžiausias aktyvumas fiksuojamas darbo dienomis.
„Sukčių pasirinkimas aktyviausiai atakuoti būtent darbo dienomis yra ir taktika, ir parodo, kad sukčiavimo įmonės irgi dirba savo tvarkaraščiu. Darbo valandomis žmonės skuba, skaito laiškus, yra užimti ir dažniau priima impulsyvius sprendimus arba patiki tariamai oficialiais skambučiais iš banko ar institucijų“, – teigia V. Bučinskas.
Vagišių skambučiai šiandien sudaro didžiausią ir sparčiausiai augančią grėsmę, tačiau sukčiai vis dar pasitelkia ir kitus apgaulės būdus. Per 2025 metus „Telia“ iki šiol užblokavo apie 14 tūkst. SMS žinučių su kenksmingomis nuorodomis, o vien gruodį – apie tūkstantį.
Būkite nemandagūs
Nors sukčių aktyvumas auga, telekomunikacijų sektorius taip pat nestovi vietoje. „Telia“ jau 2023 metais pirmoji Lietuvoje įdiegė automatinę padirbtų numerių atpažinimo ir blokavimo sistemą. O šiandien, bendradarbiaujant operatoriams, Ryšių reguliavimo tarnybai ir teisėsaugai, didelis srautas sukčių skambučių sustabdomas dar prieš pasiekiant žmones. Automatiniai filtrai, perimetro blokavimas ir keitimasis duomenimis tarp operatorių leidžia reaguoti greičiau. Visgi ekspertai įspėja, kad tobulėjant dirbtiniam intelektui, kova su sukčiais vyksta dviem frontais: per technologijas ir per psichologiją.
„Mes diegiame pažangiausias technologijas ir kasdien sustabdome tūkstančius atakų, tačiau svarbiausia gynybos grandimi visada išlieka pats žmogus. Nereikia bijoti būti nemandagiems: jei skambutis kelia nors menkiausią įtarimą, tiesiog padėkite ragelį. Tai vienintelis veiksmas, prieš kurį laimėti negali jokia technologija ar psichologinis spaudimas“, – pataria V. Bučinskas.
„Telia“ pranešimas