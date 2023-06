Ar tikrai nuomotis įrankius yra brangiau nei pirkti?

Statybinė technika gali kainuoti tikrai nemažai pinigų. Be abejo, kartais be tokios investicijos apsieiti praktiškai neįmanoma. Visgi, dažnai pasitaiko situacijų, kai žmonėms įrankių reikia tik labai trumpam laikui. Ar tuomet apsimoka į juos investuoti savo santaupas? Tikriausiai, kad ne. Laimei, čia egzistuoja paprasta bei itin patogi išeitis – statybinių įrankių nuoma.

Dabartinėje rinkoje gausu tokią paslaugą siūlančių įmonių, todėl greitai atrasite Jums reikalingas priemones, pvz. GOTAS.LT portale. Kita vertus, dalis žmonių nerimauja dėl to, jog technikos nuoma yra per brangi. Pasak jų, kai kuriuos įrankius labiau apsimoka pirkti. Tad, kaip yra iš tikrųjų?

Nepamirškite įvertinti visų aplinkybių

Be jokios abejonės, dalies įrankių nuoma taip pat gali pasirodyti brangi. Visgi, dauguma žmonių pamiršta įvertinti visas aplinkybes. Pavyzdžiui, didesnei technikai prireiks specialios laikymo vietos. Be to, anksčiau ar vėliau, pastaroji tikriausiai suges. Tad, turėsite savarankiškai apmokėti remontą bei priežiūrą. Taipogi, dažnai tenka apgalvoti įrangos transportavimo ypatumus. Be to, pasitaiko tokių situacijų, kai žmonės investuoja ganėtinai didelius pinigus, o įsigyta technika jiems nė netinka. Tad, sudėjus visus šiuos aspektus, įrankių nuoma yra gerokai praktiškesnis, paprastesnis bei patogesnis sprendimas.

Įrankių nuomos privalumai

Kaip galite matyti, statybinių įrankių nuoma dažniausiai tikrai nėra brangesnis sprendimas, nei visiškai naujos technikos pirkimas. Kita vertus, ši paslauga pasižymi ir gerokai didesne privalumų gausa. Pirmiausiai, Jums nereikia galvoti apie tai, kaip transportuosite bei kur laikysite išnuomotus daiktus. Taipogi, neturėsite jų prižiūrėti, remontuoti ar tobulinti. Kita vertus, įrankių nuoma yra idealus sprendimas tiems žmonėms, kurie nori pastaruosius pirkti, tačiau neapsisprendžia dėl tinkamo varianto. Tokiu atveju, neprivalėsite investuoti savo santaupų, prieš tai neišbandę įrangos savarankiškai. Be jokios abejonės, nuoma labiausiai pasiteisina tiems, kurie tam tikra technika naudosis tik trumpą laiką. Tuomet, pastarosios pirkti tikrai neapsimoka.

Įrankių nuomos kainos

Skirtingi statybiniai įrankiai gali kainuoti labai įvairiai. Kai kurių nuoma atsieis vos 10 eurų, o štai kitų gali siekti net kelis šimtus. Be abejo, viskas labai priklauso nuo laikotarpio, kuriam įrangą pasiimsite. Jeigu pastarosios reikia vos valandai, tikriausiai piniginės per daug nepaploninsite. Kita vertus, kiek didesnių investicijų gali prireikti tuomet, jei techniką nuomosite dienai ar net savaitei. Visgi, nemaža dalis įmonių pasistengia kainą sumažinti. Tai reiškia, jog kuo ilgiau įrangą nuomosite – tuo mažesnį valandinį įkainį turėsite sumokėti. Tad, kažkuria prasme vis tiek sutaupysite. Bet kokiu atveju, prieš nuomodami pasirinktą įrangą, galite pasidomėti, kiek kainuoja visiškai naujos technikos įsigijimas. Tačiau, nepamirškite įvertinti visų, anksčiau jau paminėtų aplinkybių. Tuo tarpu, nuomos atveju, Jums nereikės rūpintis praktiškai niekuo – tai padarys pasirinktos įmonės atstovai.

