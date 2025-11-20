Artėja šventinis teatro savaitgalis Trakuose! Programa

Trakuose lapkričio 21-23 d. vyks mėgėjų teatrų šventės „Atspindžiai“ kulminacija. 🎭 Trakų kultūros ir meno centre žiūrovai išvys pačius geriausius 2024-2025 metų sukurtus spektaklius.🎭

Programa

LAPKRIČIO 21 D. (penktadienis)

14.00 val. Šventės pradžia.

14.15-15.15 val. Mažeikių kultūros centro Juozo Vaičkaus Skrajojamasis teatras. Už tave to padaryti negaliu pagal Šarūno Kunicko pjesę, režisierius Martynas Januška

15.30-16.20 val. Akmenės rajono kultūros centro Akmenės kultūros namų mėgėjų teatras. Edmundo Untulio Laimingesnis netapsi, režisierė Reda Butnorienė

17.00-18.00 val. Varėnos kultūros centro Matuizų struktūrinio padalinio suaugusių žmonių teatras Giraitė. Dar ne čėsas, scenarijaus autorė ir režisierė Irena Čeplikienė

18.30-19.30 val. Kaišiadorių kultūros centro mėgėjų teatras. Bertoldo Brechto Miesčioniškos vestuvės, režisierius Jonas Andriulevičius

20.30-21.30 val. Utenos Kamerinis teatras. Almos Eigerdienės Tamsos vyturys, režisierius Šarūnas Kunickas

LAPKRIČIO 22 D. (šeštadienis)

10.00-11.00 val. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro Šilalės muzikinis teatras. Operetė  Franz Lehar, Viktor Leon ir Leo Stein libretas Linksmoji našlė, režisierius Antanas Kazlauskas.

13.30-14.30 val. Rokiškio kultūros centro teatras. Daivos Čepauskaitės Musė, režisierius Justinas Krisiūnas

14.40 val. Teatrologės Elvyros Markevičiūtės knygos Įtariamas Padegimas pristatymas. Knygos herojus  režisierius, pedagogas Gytis Padegimas

15.30-16.50 val. Priekulės meno ir kultūros centro Ernsto Vicherto teatras. Bušė pagal Ievos Simonaitytės apysaką Pikčiurnienė, režisierius Donatas Savickis

17.10-17.50 val. XXVII Lietuvos suaugusiųjų mėgėjų teatrų apžiūros-šventės Atspindžiai laureatų ir diplomantų apdovanojimas.

18.00-19.00 val. Pasvalio Gintaro Kutkausko teatras. Noros Ikstenos Motinos pienas, režisierė Ramunė Uždavinienė

19.30-20.30 val. Anykščių kultūros centro suaugusiųjų mėgėjų teatras. Viljamo Šekspyro Otelas, režisierius Jonas Buziliauskas

21.00-22.00 val. Panevėžio rajono Naujamiesčio kultūros centro-dailės galerijos Galerijos teatras, Kazio Binkio Tamošiaus vestuvės, režisierius Andrius Povilauskas

LAPKRIČIO 23 D. (sekmadienis)

10.30-11.30 val. Marijampolės kultūros centro Sasnavos skyriaus Puskelnių mėgėjų teatras Kuparas. Žemaitės komedija Kunigo naudą velniai gaudo, režisierė Birutė Labutytė

11.45-13.00 val. Kretingos rajono kultūros centro Kartenos skyriaus suaugusiųjų kamerinis teatras. Daivos Čepauskaitės Pupos, režisierius Virgilijus Noreika

13.10-14.00 val. Suvalkų lietuvių teatras Sūduva. Mano draugas Kastukas pagal Mikalojaus Konstantino Čiurlionio laiškus, scenarijaus autorė ir režisierė Jolantas Malinauskaitė-Vektorienė

15.00-15.55 val. Kretingos rajono kultūros centro Kurmaičių skyriaus suaugusiųjų dramos kolektyvas. Deputatas pagal Dimitris Psathas pjesę Reikia melagio, režisierius Donatas Žilinskas

16.20-17.10 val. Punsko lietuvių kultūros namų klojimo teatras. Vida Bladykaitė Žantukai, režisierė Jolantas Malinauskaitė-Vektorienė

17.40-18.40 val. Kunigo švietėjo Jono Katelės labdaros paramos fondo dramos studija. Vinco Mykolaičio-Putino Valdovas, režisierius Jonas Buziliauskas

19.00-20.00 val. Miežiškių kultūros centro mėgėjų teatras. Aš be tavęs  kaip be priekinio danties pagal Kazimiero Čiplio-Vijūno pjesę Bobutės susipyko ir miežiškėnų pasakojimus, režisierė Jurga Švagždienė, muzikos vadovė ir aranžuočių autorė Lina Kairytė

Projektą dalinai finansuoja Lietuvos kultūros taryba


