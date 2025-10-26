Treneris Vitalijus Šurpikas su vaikais
Ateitis CUP 2025 turnyro apžvalga. Praėjusią savaitę mūsų FA“Trakai“ 2015 g.m. vaikų komanda dalyvavo viename stipriausių vaikų futbolo turnyrų – Ateitis CUP.
Tai buvo ne tik varžybos, bet ir dienos, pilnos emocijų, iššūkių ir augimo. Per 3 dienas – net 7 rungtynės! Kovojome iki paskutinės sekundės – iki pergalės dažnai pritrūkdavo tik taiklesnio smūgio, tikslesnio perdavimo ar šiek tiek sėkmės.
Užėmėme 8 vietą ir parsivežėme naujas patirtis, pasitikėjimą savimi ir dar didesnį supratimą, ką reiškia tikra komandinė kova.
Būtent taip gimsta tikras augimas ir patirtis.
Žaidėme prieš labai stiprias komandas:
🇬🇪Dinamo Tbilisi, 🇱🇻FS Metta, 🇱🇻RFS Academy, taip pat Kauno Žalgirio FA, Ateities klubą ir kitus pajėgius varžovus. Atrodo iki 5 vietos trūko visai nedaug – dažnai viską nulėmė paskutinės minutės, bet toks jau tas futbolas.
Vaikai žaidė tikrai drąsiai, kovingai ir komandiškai – dažnai pirmieji įmušdavo įvartį, rodė ryžtą ir norą kovoti iki galo. Didelis ir nuoširdus AČIŪ tėveliams visos akademijos vardu. Jūsų palaikymas, atributika ir gera nuotaika sukūrė tikrą komandos dvasią.
Toliau – treniruotės, mokymasis ir nauji turnyrai. Augame, tobulėjame ir einame pirmyn kartu – kaip viena komanda!
FA“Trakai“ inform.