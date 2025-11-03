Atnaujinamos pavėžėjimo paslaugos – iki metų pabaigos galės naudotis visos pacientų grupės

Parašyta: 2025-11-03 | Kategorija: Lietuva, Naujienos, Seniūnijos, Sveikata, Trakai |

Sveikatos apsaugos ministerija  nuo lapkričio 1 d. atnaujina pacientų pavėžėjimo paslaugų teikimą tokia pat apimtimi, kokia jos buvo teikiamos iki šių metų birželio 1 d. Tai reiškia, kad paslauga galės pasinaudoti ne tik transplantacijos laukiantys ir gulintys pacientai, bet ir kitos pacientų grupės.

„Esant didesniam paslaugų poreikiui, nei buvo planuota ankstesnės Vyriausybės, šiemet buvome priversti apriboti pacientų pavėžėjimo paslaugas, tačiau subalansavome finansus  todėl vėl galime teikti šias paslaugas didesniam pacientų skaičiui. Iki metų pabaigos paslaugos bus teikiamos tokia pat apimtimi, kaip ir anksčiau. Deja, kitiems metams suplanuotas panašus lėšų kiekis, kaip šiemet, todėl  metų pabaigoje turėsime dar kartą atidžiai įvertinti pavėžėjimo poreikį, įkainius ir teikimo kriterijus, kad ateityje išvengtume šių paslaugų ribojimo arba stabdymo“, – teigia sveikatos apsaugos viceministrė Laimutė Vaidelienė.

Nuo lapkričio 1 d. dėl pavėžėjimo paslaugų galės kreiptis pacientai, kurie dėl savo sveikatos būklės ar dėl socialinių ir ekonominių priežasčių negali naudotis nei individualiu, nei viešuoju transportu, arba reikiamu metu nėra teikiamos viešojo transporto paslaugos.

Užsakyti pavėžėjimo paslaugą pacientai gali trumpuoju telefono numeriu 1808, o daugiau informacijos rasti tinklalapyje https://1808.lt/.

Pavėžėjimo paslaugos yra apmokamos valstybės biudžeto lėšomis. Šiemet joms buvo skirta beveik 8,8 mln. eurų, kitais metais planuojama skirti 9,3 mln. eurų.

SAM Komunikacijos skyrius


Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite

Savivaldybė

Trakų kultūros ir meno centrui – 40 Trakų kultūros ir meno centrui – 40
Kalėdinė mugė Trakuose
Lapkričio mėnesio renginiai Trakų rajono savivaldybėje
Pradedamas įgyvendinti projektas „Integracija Trakų krašte“ Pradedamas įgyvendinti projektas „Integracija Trakų krašte“

Renginiai

Atrask, įsitrauk, veik: socialinis verslas Trakų krašte
Trakų kultūros ir meno centrui – 40 Trakų kultūros ir meno centrui – 40
Lapkričio 6 d. grupė „Lietuvaičiai“ kviečia į išskirtinį koncertą Trakų kultūros ir meno centre!
Tikrieji Helovino siaubai – tonos iššvaistytų moliūgų: kiek jų išmetame?

Kultūra

Trakų kultūros ir meno centrui – 40 Trakų kultūros ir meno centrui – 40
Kalėdinė mugė Trakuose
Lapkričio 6 d. grupė „Lietuvaičiai“ kviečia į išskirtinį koncertą Trakų kultūros ir meno centre!
Lapkričio mėnesio renginiai Trakų rajono savivaldybėje

Sveikata

Atnaujinamos pavėžėjimo paslaugos – iki metų pabaigos galės naudotis visos pacientų grupės
„Maisto banko“ savanorė – apie skurdą šeimose: „Matant kaip vienišas tėtis stengiasi dėl vaikų, supranti pagalbos svarbą“
Mūsų šalį garsina Jokubaičių šeimos ekologinis ūkis
Pasaulinę širdies dieną minėjome visą mėnesį
pokyciai baznycia Parduodu malkas. Skaldytas ar kaladėmis. Tel. 8 605 55 526.
Naudingosios nuorodos

Buitinės technikos meistrai Trakuose

Autobusiukų nuoma

Sekite mus per Facebook
Spauskite "Patinka" ir gaukite visas Trakų krašto naujienas savo Facebook sraute:

ISSN 2538-6581
Kategorijos