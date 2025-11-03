Atnaujinamos pavėžėjimo paslaugos – iki metų pabaigos galės naudotis visos pacientų grupės

Sveikatos apsaugos ministerija nuo lapkričio 1 d. atnaujina pacientų pavėžėjimo paslaugų teikimą tokia pat apimtimi, kokia jos buvo teikiamos iki šių metų birželio 1 d. Tai reiškia, kad paslauga galės pasinaudoti ne tik transplantacijos laukiantys ir gulintys pacientai, bet ir kitos pacientų grupės.
„Esant didesniam paslaugų poreikiui, nei buvo planuota ankstesnės Vyriausybės, šiemet buvome priversti apriboti pacientų pavėžėjimo paslaugas, tačiau subalansavome finansus todėl vėl galime teikti šias paslaugas didesniam pacientų skaičiui. Iki metų pabaigos paslaugos bus teikiamos tokia pat apimtimi, kaip ir anksčiau. Deja, kitiems metams suplanuotas panašus lėšų kiekis, kaip šiemet, todėl metų pabaigoje turėsime dar kartą atidžiai įvertinti pavėžėjimo poreikį, įkainius ir teikimo kriterijus, kad ateityje išvengtume šių paslaugų ribojimo arba stabdymo“, – teigia sveikatos apsaugos viceministrė Laimutė Vaidelienė.
Nuo lapkričio 1 d. dėl pavėžėjimo paslaugų galės kreiptis pacientai, kurie dėl savo sveikatos būklės ar dėl socialinių ir ekonominių priežasčių negali naudotis nei individualiu, nei viešuoju transportu, arba reikiamu metu nėra teikiamos viešojo transporto paslaugos.
Užsakyti pavėžėjimo paslaugą pacientai gali trumpuoju telefono numeriu 1808, o daugiau informacijos rasti tinklalapyje https://1808.lt/.
Pavėžėjimo paslaugos yra apmokamos valstybės biudžeto lėšomis. Šiemet joms buvo skirta beveik 8,8 mln. eurų, kitais metais planuojama skirti 9,3 mln. eurų.
