Trakų krašto vietos veiklos grupė (VVG) įgyvendino savivaldybės finansuojamą projektą „Atrask, įsitrauk, veik: socialinis verslas Trakų krašte“, kurio metu 50 dalyvių turėjo galimybę išgirsti atsakymus, ar gali kurti verslą NVO sektorius, aplankyti ir pamatyti, kokios paslaugos teikiamos šių verslų kūrėjų.
Trakų rajono savivaldybėje socialinį verslą, pasinaudodamos Trakų krašto VVG parama, yra įkūrusios keturios nevyriausybinės organizacijos: Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegijos filialo Vaikų dienos centras „Navininkai“ (projektas „Atrask“, TRAK-LEADER-6B-SD-15-1-2020), Žirginio sporto klubas „Naujadvario žirgai“ (projektas „Jojimo aikštelės įrengimas Jovariškių kaime“, TRAK-LEADER-6B-SD-26-4-2022), VšĮ „Rykantų paštas“ (projektas „Rykantų paštas „Socialinio verslo ir inovacijų hub’as“, TRAK-LEADER-6B-SD-27-4-2022) ir VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centras (projektas „Sveikatingumo puoselėjimas – pagrindinis visuomenės sveikatos garantas“, TRAK-LEADER-6B-SD-32-1-2024). Šios įstaigos įsteigė 4,75 etato ir pagal įsipareigojimus šias darbo vietas privalės išlaikyti dar trejus metus nuo projekto pabaigos.
Prie šių projektų prisidėjo ir Trakų rajono savivaldybė (5 proc.).
Socialinė nauda pritaikyta 7 tikslinėms grupėms: mokyklinio amžiaus vaikams, jaunimui, žmonėms su negalia, pensinio amžiaus asmenims, daugiavaikėms šeimoms, niekur nedirbantiems, niekur nesimokančiam ir nedirbančiam jaunimui.
Projekto dalyviai, apsilankę įkurto socialinio verslo vietose, suprato, kad socialinis verslas – tai ne labdaros organizacija ir ne tradicinis verslas. Tai hibridinis modelis, kuris sprendžia socialinę problemą (pagrindinis tikslas yra ne pelno maksimizavimas, o konkrečios socialinės ar aplinkosauginės problemos sprendimas), veikia pagal verslo principus (kuria ir parduoda prekes ar paslaugas, siekdamas finansinio tvarumo) ir reinvestuoja pelną atgal į socialinio tikslo įgyvendinimą.
Pirmiausia buvo aplankytas VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centras, kuriame dalyviai turėjo galimybę išbandyti sveikatinimo, geros savijautos palaikymo paslaugas. Šias paslaugas galima užsisakyti į norimą vietą, nes iš projekto lėšų buvo įsigytas ir automobilis, pristatantis paslaugai suteikti reikalingą įrangą į tolimiausius rajono kampelius. Centras su visomis vykdomomis veiklomis yra puikus socialinio verslo modelio pavyzdys Lietuvoje ir galėtų turėti socialinės įstaigos statusą. Šio centro direktorius Juozas Norinkevičius su savo komanda planuoja ir socialinio verslo plėtrą.
Kitas objektas – projekto metu suremontuotame Rykantų pašto pastate įsikūrusi VšĮ „Rykantų paštas“. Vadovė Jurgita Ribinskaitė-Glatzer pristatė vykdomas veiklas. Jurgita veda mokymus, organizuoja renginius organizacijoms ir įmonėms, į kuriuos įtraukia ir Rykantų apylinkių gyventojus. Tai nauja erdvė, atvykstantiesiems reprezentuojanti Rykantų apylinkes, čia gyvenančius žmones, jų amatus. Erdvė, kur gyventojai sprendžia bendruomenei svarbius klausimus, iškilusias problemas. Dalyviai turėjo galimybę sužinoti, kaip vykdomos socialinio verslo ir inovacijų skatinimo veiklos.
Jovariškėse dalyviai apžiūrėjo įrengtą jojimo aikštelę su specialia rampa. Projekto vadovė Ugnė Zalieckienė pasakojo: „Mokome joti ir bendrauti su žirgais visus – nepriklausomai nuo amžiaus, socialinės padėties ar sveikatos. Ypatingas dėmesys skiriamas judėjimo negalią turintiems asmenims, vaikams ir senjorams. Pas mus gali ne tik joti, bet ir bendrauti su žirgais, atlikti jų priežiūros darbus – tai puiki terapija ir būdas „pristabdyti gyvenimą“. Klubas išskirtinis, nes pirmasis Lietuvoje į varžybas įtraukė raitelių su negalia kategoriją ir 2024 m. organizavo pirmąjį Lietuvoje raitelių su negalia ištvermės jojimo čempionatą. Pasak Lietuvos žirginio sporto federacijos Ištvermės jojimo komiteto pirmininkės Ugnės, be ankstesnio pasirengimo, įgyvendintų „minkštųjų“ veiklų projektų, ne vienų metų įdirbio, būtų buvę sunku steigti socialinį verslą, išlaikyti papildomą darbo vietą.
Aukštadvaryje Nijolė Zubrickienė papasakojo, kaip Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegijos filialo Vaikų dienos centras „Navininkai“ kartu su partneriais vaikų laikinosios globos namų „Atsigręžk į vaikus“ filialo Vaikų dienos centru „Čižiūnai“ ir asociacija „Aukštadvario žiburiai“ įgyvendino interaktyvų projektą „Atrask.eu“. Tai pagal senjorų pasakotas Aukštadvario legendas ir istorijas sukurti interaktyvūs maršrutai, žemėlapis, gidas ir žaidimas. Dalyviai, sužinoję kokorų istoriją ir jų paskanavę, išbandė interaktyvius maršrutus.
Šie sėkmingi pavyzdžiai Trakų krašte aiškiai parodo, kad socialinis verslas, sėkmingai sujungiant socialinės problemos sprendimą su verslo principais, yra tvari ir perspektyvi priemonė, prisidedanti prie vietos bendruomenių gerovės ir kurianti apčiuopiamą naudą pažeidžiamiausioms visuomenės grupėms.
Trakų krašto VVG informacija