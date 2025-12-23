Atskleista nusikalstama grupė, neteisėtai naudojusi svetimas elektronines mokėjimo priemones

Parašyta: 2025-12-23 | Kategorija: Lietuva, Naujienos, Seniūnijos, Teisėsauga, Trakai |

Lietuvos policijos nuotr.

Šių metų rugsėjį Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybai gavus informaciją apie Vilniaus apskrityje veikiančius asmenis, galimai naudojančius svetimas elektronines mokėjimo priemones, buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl netikros elektroninės mokėjimo priemonės gaminimo, tikros elektroninės mokėjimo priemonės klastojimo ar neteisėto disponavimo elektronine mokėjimo priemone arba jos duomenimis (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 214 str. 1 d.) ir neteisėto elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimo (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 215 str. 1 d.).

Sostinės kriminalistai, atlikę slaptus ikiteisminio tyrimo veiksmus, viename iš Vilniaus priemiesčių nustatė septynių asmenų grupę, kurie, pasiskirstę vaidmenimis, gaudavo svetimų asmenų elektroninių mokėjimo priemonių duomenis bei per Didžiąją Britaniją, kurjerių tarnybas parsisiųsdavo įvairius daiktus („Kamado Bono“ kepsnines, lauko baldus, žaislus, sodo techniką, žvejybos įrankius ir kt.), taip pat įsigydavo keliones į įvairias šalis, nuomodavo prabangius automobilius ir viešbučius.

Gruodžio 9 d. organizuotos sulaikymo operacijos metu įvairiose Vilniaus apskrities vietose buvo atlikta 18 kratų ir sulaikyti 4 asmenys, galimai prisidėję prie šios nusikalstamos veikos vykdymo. Kratų metų buvo rastos ir paimtos įvairios prekės, kurių vertė sudaro apie 75 000 eurų, taip pat kiti tyrimui reikšmingi daiktai ir objektai. Įtariama, kad kratų metu rasti daiktai buvo įsigyti naudojant svetimas elektronines mokėjimo priemones, po to parsisiųsti į Lietuvą ir čia realizuojami.

Sulaikytiesiems paskirtos kardomosios priemonės.

Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos pareigūnai tęsia tyrimą siekiant nustatyti visus prie šios nusikalstamos veikos prisidėjusius asmenis.

Ikiteisminį tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroras.

Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato inform.


Naujienos iš interneto

Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite

Savivaldybė

Kviečiame dalyvauti nuotoliniame susirinkime dėl Trakų miesto parko
Su 100-uoju jubiliejumi, gerbiama Ona Liesiene!
Sveikiname naują Paluknio seniūnę
Trakuose įvyko tarptautiniai socialinio turizmo mokymai

Renginiai

Kviečiame dalyvauti nuotoliniame susirinkime dėl Trakų miesto parko
„Pilėnų legenda“: kūrybinis procesas, subūręs mėgėjus ir profesionalus
Koncertas „Advento tyloje“ Koncertas „Advento tyloje“
Knygos „Žmogaus širdis sutverta dangui“ pristatymas Trakų viešojoje bibliotekoje

Kultūra

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyboje galima užsisakyti neįprastą dovaną
Nuo džiaugsmo iki susierzinimo: ką su mumis daro šventinė muzika?
Planuojamas „ekultūra“ platformos startas – jau gegužę: atvers didžiausią skaitmeninę Lietuvos kultūros erdvę
Trakuose įvyko tarptautiniai socialinio turizmo mokymai

Sveikata

Kodėl daigų gamyba yra itin griežtai reglamentuojama: net ir mažiausia klaida gali baigtis susirgimais ar net mirtimi
Telemedicinos paslaugos pasieks 24 regionų ligonines
Gripas smogia dar iki švenčių: sparčiai auga sergamumas, vaistinės fiksuoja vaistų nuo gripo paklausos šuolį Gripas smogia dar iki švenčių: sparčiai auga sergamumas, vaistinės fiksuoja vaistų nuo gripo paklausos šuolį
Saugios kelionės prasideda nuo vienos kortelės: ką turi žinoti keliautojai
baznycia Parduodu malkas. Skaldytas ar kaladėmis. Tel. 8 605 55 526.
Naudingosios nuorodos

Buitinės technikos meistrai Trakuose

Autobusiukų nuoma

Sekite mus per Facebook
Spauskite "Patinka" ir gaukite visas Trakų krašto naujienas savo Facebook sraute:

ISSN 2538-6581
Kategorijos