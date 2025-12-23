Atskleista nusikalstama grupė, neteisėtai naudojusi svetimas elektronines mokėjimo priemones

Lietuvos policijos nuotr.
Šių metų rugsėjį Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybai gavus informaciją apie Vilniaus apskrityje veikiančius asmenis, galimai naudojančius svetimas elektronines mokėjimo priemones, buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl netikros elektroninės mokėjimo priemonės gaminimo, tikros elektroninės mokėjimo priemonės klastojimo ar neteisėto disponavimo elektronine mokėjimo priemone arba jos duomenimis (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 214 str. 1 d.) ir neteisėto elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimo (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 215 str. 1 d.).
Sostinės kriminalistai, atlikę slaptus ikiteisminio tyrimo veiksmus, viename iš Vilniaus priemiesčių nustatė septynių asmenų grupę, kurie, pasiskirstę vaidmenimis, gaudavo svetimų asmenų elektroninių mokėjimo priemonių duomenis bei per Didžiąją Britaniją, kurjerių tarnybas parsisiųsdavo įvairius daiktus („Kamado Bono“ kepsnines, lauko baldus, žaislus, sodo techniką, žvejybos įrankius ir kt.), taip pat įsigydavo keliones į įvairias šalis, nuomodavo prabangius automobilius ir viešbučius.
Gruodžio 9 d. organizuotos sulaikymo operacijos metu įvairiose Vilniaus apskrities vietose buvo atlikta 18 kratų ir sulaikyti 4 asmenys, galimai prisidėję prie šios nusikalstamos veikos vykdymo. Kratų metų buvo rastos ir paimtos įvairios prekės, kurių vertė sudaro apie 75 000 eurų, taip pat kiti tyrimui reikšmingi daiktai ir objektai. Įtariama, kad kratų metu rasti daiktai buvo įsigyti naudojant svetimas elektronines mokėjimo priemones, po to parsisiųsti į Lietuvą ir čia realizuojami.
Sulaikytiesiems paskirtos kardomosios priemonės.
Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos pareigūnai tęsia tyrimą siekiant nustatyti visus prie šios nusikalstamos veikos prisidėjusius asmenis.
Ikiteisminį tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroras.
Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato inform.