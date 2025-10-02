Atsparumas hibridinėms grėsmėms ir pilietinis pasipriešinimas: gyventojai kviečiami dalyvauti mokymuose

Asociatyvi išgyvenimo krepšio nuotrauka. Erik Mclean / Pexels nuotr.
Spalį didžiuosiuose šalies miestuose tęsiami atsparumo hibridinėms grėsmėms ir pilietinio pasipriešinimo mokymai. Gyventojai kviečiami į juos registruotis, pagilinti savo žinias, įgyti praktinių įgūdžių ir prisidėti prie stipresnės ir atsparesnės visuomenės kūrimo.
Hibridinės grėsmės pirmiausia taikosi į mūsų mąstymą ir sprendimus, todėl sąmoninga visuomenė yra pati stipriausia gynybos linija. Atsparumo hibridinėms grėsmėms ir pilietinio pasipriešinimo mokymai yra puiki galimybė ugdyti kritinį mąstymą, gebėjimą atsakingai veikti krizės metu ir kartu sustiprinti žmonių pasitikėjimą savo jėgomis“, – sako krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas.
Mokymus koordinuojančio Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos (MPPD prie KAM) direktorius Virginijus Vitalijus Vilkelis pabrėžia, kad mokymuose dalinamasi ne teorijomis, o patikrintais sprendimais, kurie gali padėti kritiniu metu.
Kuo daugiau žmonių bus išmokę, kaip veikti dienos – X – metu, tuo mažiau vietos liks panikai ir netikrumui. Atsparumas, valia, nusiteikimas ir pasiruošimo algoritmai – tai įgūdžiai ir žinios, reikalingi kiekvienam“, – teigia V. V. Vilkelis.
Gyventojai kviečiami registruotis į atsparumo hibridinėms grėsmėms mokymus spalio 4 d. Klaipėdoje ir Marijampolėje bei tą pačią dieną Marijampolėje vyksiančius pilietinio pasipriešinimo įgūdžių mokymus. Spalio 10 d. Vilniuje, spalio 11 d. Šiauliuose ir spalio 11 d. Kaune gyventojai gali dalyvauti atsparumo hibridinėms grėsmėms mokymuose. Kiekvienų mokymų trukmė – aštuonios valandos.
Atsparumo hibridinėms grėsmėms modulis suteikia bazinių žinių ir įgūdžių, padedančių atpažinti hibridines grėsmes, užtikrinti jų prevenciją, stiprinti visuomenės atsparumą bei gebėjimą tinkamai reaguoti. Dalyviai mokosi identifikuoti dezinformaciją, propagandą ir kibernetines grėsmes, aptariamos žvalgybos, energetinio saugumo, tarptautinės teisės ir kitos aktualios temos. Grupę gali sudaryti iki 60 dalyvių – pasiekus ribą, registracija stabdoma.
Pilietinio pasipriešinimo įgūdžių modulis skirtas norintiems susipažinti su pasipriešinimo galimybėmis, remiantis Ukrainos patirtimi. Čia suteikiama praktinių žinių apie asmeninį ir šeimos pasiruošimą, elgesį prasidėjus karui, išvykimo krepšio sudarymą. Dalyviai taip pat mokosi pirmosios pagalbos, įvairių išgyvenimo būdų. Grupę gali sudaryti iki 40 dalyvių.
Mokymus didžiuosiuose šalies miestuose veda MPPD prie KAM, Krašto apsaugos ministerijos ir Lietuvos šaulių sąjungos specialistai. Daugiau informacijos ir registracija – departamento interneto svetainėje.
Siekiant, kad kuo daugiau piliečių susipažintų su pilietinio pasipriešinimo galimybėmis, atsparumu hibridinėms grėsmėms ir įgytų reikiamų išgyvenimo įgūdžių, MPPD prie KAM specialistai parengė sutrumpintą 4,5 valandos trukmės Pasirengimo pilietiniam pasipriešinimui pagrindų (4P) kursą, kurį dėstys ne tik departamento specialistai, bet ir naujai parengti instruktoriai. Gegužės-rugsėjo mėnesiais jau įvyko šeši instruktorių mokymai, kuriuose parengta daugiau nei 100 asmenų iš visos Lietuvos, galinčių tokius kursus vesti. Pasibaigus viešųjų pirkimų procedūroms, 4P kursą naujai parengti instruktoriai dėstys mokyklose, ūkio subjektuose ir vietos bendruomenėse, taip pasiekiant kuo platesnę Lietuvos visuomenės dalį.
KAM inform.