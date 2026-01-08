„Auksinio proto“ vakarai grįžta

Parašyta: 2026-01-08 | Kategorija: Kultūra, Kvietimai, Lentvaris, Naujienos, Pramogos, Renginiai, Seniūnijos, Trakai |

Sausio 13 d. 19.00 val. „Auksinis protas“ grįžta į Trakų viešąją biblioteką (Vytauto g. 69, Trakai) ir Lentvario padalinį (Klevų al. 20, Lentvaris)! Tai – jau  XXV žaidimo sezonas, kuris ne tik leis išmėginti bei pritaikyti sukauptas žinias, bet ir suteiks galimybę smagiai praleisti laiką.

Šiame sezone laukia net 16 žaidimų, kurie vyks kiekvieną antradienį nuo sausio 13 iki balandžio 28 dienos.

 

Kaip dalyvauti žaidime?

  • Suburti komandą, kurią gali sudaryti nuo 2 iki 9 asmenų. Jei komandos suburti nepavyksta, galima prisijungti prie jau susidariusių.
  • Subūrus komandą, sugalvoti jai pavadinimą ir užregistruoti:
  • Trakų viešojoje bibliotekoje – tel. +370 528 55 461 arba el. p. aptarnavimas@trakubiblioteka.lt
  • Lentvario padalinyje – tel. +370 528 28 334 arba el. p. lentvaris@trakubiblioteka.lt

 

Antradieniais 19.00 val. atvykti į Trakų viešąją biblioteką arba Lentvario padalinį ir net nepastebėti, kaip greitai prabėgo dvi smagios protmūšio valandos.

Kviečiame dalyvauti!

Trakų viešosios bibliotekos informacija


