„Auksinis protas“ grįžo į Trakų viešąją biblioteką

„Auksinio proto“ dalyviai
Įdomiai praleisti laiką kviečia į Trakų viešąją biblioteką grįžęs „Auksinis protas“. Tai – jau dvidešimt ketvirtasis žaidimo sezonas, kuris tęsis iki gruodžio 2 d., tad priešakyje – ne vienas smagus vakaras! Kaip ir anksčiau, žaidimai Trakuose vyks antradieniais nuo 19.00 val.
Pasiilgtas ir lauktas, rugsėjo 9 d. vykęs žaidimas kone praskriejo. Pritaikyti sukauptų žinių bibliotekoje susibūrė trys senbuvių komandos – „Akmeninės Vytauto galvos“, „Books wake us“, „Išmanieji protai“ bei naujokų komanda „Startuoliai!“. Dalyvių laukė klausimai apie Australiją, teko ieškoti anagramų, atsakinėti į muzikinius klausimus, nusikelti į XX a. pradžios Lietuvą ir spręsti kitokius galvosūkius. Susumavus taškus paaiškėjo, kad žaidimą laimėjo „Akmeninės Vytauto galvos“ (77 taškai), antrą vietą užėmė „Išmanieji protai (50 taškų), trečią vietą pelnė „Books wake us“ (28 taškai), o ketvirta vieta atiteko „Startuoliams!“ (20 taškų).
Norėtumėte žaidime išbandyti ir savo jėgas? Registruokitės į gyvus žaidimus bibliotekoje el. p. aptarnavimas@trakubiblioteka.lt arba tel. +370 528 55 461.
Susitinkame jau kitą savaitę, rugsėjo 16 d., 19.00 val!
Regina Rancevienė,
Trakų viešosios bibliotekos vyr. bibliografė