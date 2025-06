Aukštadvario bendruomenė susibūrė į šventę „Plaukiam į gegužinę 2025“

2025 m. gegužės 24 d. Aukštadvario regioniniame parke, vaizdingoje vietoje šalia piliakalnio ir Pilaitės ežero paplūdimio, vyko išskirtinis Aukštadvario bendruomenės renginys „Plaukiam į gegužinę 2025“. Renginys pritraukė gausų dalyvių ir žiūrovų būrį, nepaisant trumpalaikio lietaus – visus suvienijo aktyvus laisvalaikis gamtoje, bendrystės dvasia ir gera nuotaika.

Varžybos vandens keliu

Šventės metu vyko orientavimosi ir sprinto baidarėmis varžybos, kurios nusidriekė per Aukštadvario HE tvenkinį, Sienio ir Pilaitės ežerus. Komandos, pasitelkusios paruoštus žemėlapius, ieškojo pažymėtų punktų, kuriuose reikėjo surinkti žymeklius. Dalyviams buvo paruoštos dvi trasos: 12 km ir 15 km – jų ilgį ir sudėtingumą kiekviena komanda rinkosi pagal savo galimybes. Tuo pat metu vyko sprinto varžybos, kuriose dalyvavo šeimos, draugų grupės ir pavieniai entuziastai. Renginio saugumą vandenyje užtikrino Trakų rajono priešgaisrinės gelbėjimo įstaigos gelbėtojai, nuolat budėję HE tvenkinyje ir Sienio ežere.

Sklandi šventės eiga – savanorių dėka

Renginys vyko sklandžiai – tuo rūpinosi Aukštadvario gimnazijos savanoriai: jie registravo dalyvius, reguliavo eismą ir padėjo

užtikrinti tvarką viso renginio metu. Prieš varžybas visus susirinkusiuosius pasveikino Aukštadvario bendruomenės pirmininkas Vytautas Dzencevičius, kartu su savo vadovaujama kapela sukūręs šventinę nuotaiką. Varžybų taisykles ir saugumo instrukcijas išsamiai paaiškino vyr. teisėjas Darius Janušonis. Renginio programą pristatė partnerė – Trakų kultūros ir meno centro Aukštadvario padalinio kultūrinių renginių organizatorė Miglė Dalgedaitė.

Džiaugsmas, prizai ir bendrystė

Pasibaigus varžyboms, pavargusius, bet energijos nestokojančius baidarininkus krante pasitiko karštas maistas – juo pasirūpino „Aukštadvario krautuvėlė“. Atgavus jėgas visi susirinko prie scenos, kur vyko apdovanojimų ceremonija.

Dalyviai buvo suskirstyti į dvi grupes pagal pasirinktą trasą ir pasirengimo lygį – atviroji ir entuziastų grupės. Taip pat buvo apdovanoti sprinto varžybų nugalėtojai. Nepamiršti ir originaliausi – paguodos prizai įteikti jauniausiems, vyriausiems, linksmiausiems ir išradingiausiems dalyviams.

Dėkojame rėmėjams ir partneriams

Renginio pagrindiniai rėmėjai – Trakų rajono savivaldybės administracija bei Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Taip pat nuoširdi padėka rėmėjams: asociacijai „Aukštadvario bendruomenė“, asociacijai „Aukštadvario žiburiai“, Karoliui Zalieckui ir Zalieckų ūkiui. Partneriai – Trakų kultūros ir meno centro Aukštadvario padalinys bei „Baidarių irklavimo mėgėjų taurė“.

Šventė „Plaukiam į gegužinę“ dar kartą įrodė, kad bendruomeniškumas, aktyvus laisvalaikis ir meilė gamtai – puikus derinys, suburiantis žmones gražioms iniciatyvoms. Iki kitų metų!

Vytautas Dzencevičius,

Aukštadvario bendruomenės tarybos pirmininkas

Organizatorių nuotraukos