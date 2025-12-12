Aukštadvario gimnazijoje – galimybės tobulėti stažuotėse užsienyje

Aukštadvario gimnazijos profesijos moksleiviai stažuočių užsienyje metu
Trakų r. Aukštadvario gimnazijos profesinio mokymo skyrius jau eilę metų aktyviai dalyvauja Erasmus+ programoje. Mokinių praktikos stažuotės užsienyje, kvalifikacijos tobulinimo kursai ir darbo stebėjimo veiklos mokytojams – visa tai ir dar daugiau savo bendruomenei gali pasiūlyti Trakų r. Aukštadvario gimnazija (AG), kartu su konsorciumo partneriais įgyvendinanti Erasmus+ programos projektą Nr. 2025-1-LT01-KA121-VET-000325210, finansuojamą ES lėšomis.
Mokinių stažuotės: profesinis augimas tarptautinėje darbo aplinkoje
Trakų r. Aukštadvario gimnazijoje 2025-2026 mokslo metų rudens semestras profesijos mokiniams buvo gausus tarptautinių veiklų, kuriose įvairių profesijų mokiniai tobulino savo profesinius įgūdžius bei plėtė kultūrinį akiratį pažindami skirtingų šalių kultūras. Virėjo, šaltkalvio ir e. pardavėjo-konsultanto profesijų mokiniai sėkmingai atliko 3 savaičių tarptautines stažuotes Italijoje ir Maltoje.
Pagrindinis mokinių stažuočių tikslas buvo tobulinti besimokančiųjų kompetencijas užsienio verslo įmonėse siekiant konkurencingumo globalioje darbo rinkoje. Stažuočių užsienyje metu Aukštadvario gimnazijos moksleiviai įgijo realios darbinės patirties bei patobulino savo srities profesinius gebėjimus. Būsimosios virėjos susipažino su Viduržemio jūros virtuve ir kartu mokėsi gaminti šioje virtuvėje populiarius patiekalus iš žuvies ir jūros gėrybių. Tuo tarpu šaltkalvio profesiją įgyti siekiantys AG moksleiviai įgijo praktikos atlikti šaltkalvystės darbus, metalo elementų ir gaminių gamybą, mokėsi dirbti su moderniomis metalo apdirbimo staklėmis.
Į stažuotes užsienyje pirmą kartą išvyko Aukštadvario gimnazijoje pagal naują profesinio mokymo programą ruošiami e. pardavėjo-konsultanto profesijos mokiniai. Trijų savaičių stažuotės Italijoje metu jie mokėsi administruoti ir aptarnauti elektroninės parduotuvės sistemą bei joje esančias prekes, taip pat priimti, registruoti ir išsiuntimui ruošti gaunamus užsakymus.
Šalia profesinių gebėjimų tobulinimo stažuotės užsienyje suteikė Aukštadvario gimnazijos profesinio mokymo skyriaus moksleiviams galimybių pagyventi kitose šalyse, pažinti jų kultūrą, susipažinti su šalių istorija ir plėsti kultūrinį akiratį laisvalaikiu aplankant kultūrinius objektus ir lankytinas vietas. Šios patirtys tapo ne tik profesinio, bet ir asmeninio augimo dalimi.
Mokytojų stažuotės: geroji patirtis, leisianti tobulinti mokymo procesą
Įgyvendinamas Erasmus+ projektas Trakų r. Aukštadvario gimnazijos mokytojams suteikė įvairių kvalifikacijos tobulinimo veiklų galimybių. Spalio mėnesį AG mokytoja dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo kursuose Slovėnijoje. Penkias dienas trukę mokymai holistinio mokymo tema suteikė galimybę pažinti visapusiško, į besimokančiojo raidą orientuoto ugdymo metodus, diskutuoti apie skirtingus mokymosi etapus ir juos atliepiančias metodikas profesinio mokymo sistemoje.
Lapkričio mėnesį Aukštadvario gimnazijos mokytoja vyko į savaitės trukmės darbo stebėjimo stažuotę Ispanijoje. Vietos profesinėje mokykloje stebėdama mokytojų darbą ir vedamas pamokas stažuotės dalyvė gilino žinias mokinių motyvavimo ir vertinimo srityse, susipažino su užsienio kolegų darbo specifika ir parsivežė gerųjų patirčių, kurias siekia pritaikyti mūsų mokykloje.
Perspektyvos mokantis profesijos Aukštadvario gimnazijoje
Tarptautinio mobilumo stažuotės Aukštadvario gimnazijos profesinio mokymo skyriaus mokiniams suteikia galimybę įgyti naujų profesinių įgūdžių bei platesnį supratimą apie Europos darbo kultūrą, įmonių lūkesčius savo pasirinktai profesijai ir savo pačių galimybes. Tuo tarpu mokytojai parsiveža žinių, idėjų ir gerosios patirties tobulinti profesinio mokymo procesą, taikant šiuolaikines tarptautines praktikas.
Visi stažuotėse dalyvavę mokiniai ir mokytojai gavo Europass mobilumo dokumentus, kurie liudija apie jų įgytą tarptautinę patirtį ir yra pripažįstami visoje Europos Sąjungoje.
Trakų r. Aukštadvario gimnazija kviečia prisijungti prie mokyklos bendruomenės ir išbandyti tarptautinių Erasmus+ veiklų privalumus. 2026 metų pavasarį planuojamos naujos stažuotės įvairiose Europos šalyse, atversiančios dar daugiau galimybių gilinti žinias, plėsti akiratį ir įgyti visapusišką profesinį išsilavinimą.
Finansuojama Europos Sąjungos lėšomis. Šis straipsnis atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.
