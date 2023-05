Baigiamasis Erasmus+ projekto mokymosi mobilumas „Greener Schools, Greener Minds“ Trakų gimnazijoje

Paskutiniąją balandžio savaitę Trakų gimnazijoje šurmuliavo gausus užsienio svečių būrys. Balandžio 25-29 dienomis čia vyko baigiamasis Erasmus+ tarptautinių mokyklų partnerysčių projekto “A lesson in sustainability: Make your school greener and yourself too“ mokymosi mobilumas, pavadintas „Greener Schools, Greener Minds“ („Žalesnės mokyklos, žalesnė pasaulėžiūra“).

Projekto tikslas – tapti tvaresne ir labiau aplinkai draugiška mokykla. Susitikime dalyvavo mokinių ir mokytojų komandos iš projekte dalyvaujančių mokyklų: projektą koordinuojančios Vokietijos Waldfischbach-Burgalben Daniel Theysohn IGS, IIS L. da Vinci -Nitti (Potenza, Italija), IES Pablo Picasso (Malaga, Ispanija) bei Geniko Lykeio Paralias (Patras, Graikija).

Partnerystės vizito metu projekto dalyviai toliau gilino savo žinias apie tvarumą ir tvarų gyvenimo būdą. Edukacinės išvykos į AB „Plasta“ metu turėjome galimybę pamatyti visą gamybos grandinę, kaip iš plastiko atliekų prieš tai jas išrūšiavus, išplovus bei pagaminus plastiko granules, panaudotas plastikas vėl grįžta į vartojimo ciklą tapęs šiukšlių maišais. Įmonės gamybos mastai stulbinantys – per metus pagaminama ir eksportuojama daugiau nei 0,5 milijardo maišų atliekoms arba 2500 tonų maišų šiukšlėms per mėnesį ir visa tai pagaminama iš įmonėje perdirbto plastiko. Po šios išvykos mokiniai pasiryžo kuo labiau riboti plastiko suvartojimą ir savo asmeniniu indėliu prisidėti prie taršos mažinimo.

Apie ekologišką ūkininkavimą daug sužinojome apsilankę Alpakų ūkyje. Ekskursijos į Lietuvos Respublikos Seimą ir susitikimo su Seimo nariu Kęstučiu Vilkausku metu turėjome galimybę iš pirmų lūpų išgirsti apie valstybės prioritetus tvarumo skatinimo srityje bei priimamus sprendimus siekiant didinti energetinę Lietuvos, o tuo pačiu ir visos Europos Sąjungos energetinę nepriklausomybę bei kovoti su klimato kaitos padariniais.

Vienas iš projekto uždavinių – bendradarbiavimo ir lyderystės skatinimas, todėl mokiniai bendravo, bendradarbiavo ir atliko veiklas tarptautinėse grupėse ir sėkmingai patobulino savo anglų kalbos žinias, viešojo kalbėjimo ir darbo komandoje įgūdžius. Pirmąją vizito dieną grupėse iš antrinių žaliavų sukūrę personažą Mr. Rubbish (liet. „Šiukšlinukas“) kartu su juo keliavo visas likusias mainų vizito dienas bei sprendė užduotis ir ekologinius iššūkius. Paskutiniąją vizito dieną tarptautinėse grupėse pristatė savo sukurtus videosiužetus ekologine tema su šiuo personažu ir taip pademonstravo savo kūrybiškumą, mediacijos ir audiovizualinio turinio kūrimo kompetencijas.

Svečiai taip pat turėjo galimybę susipažinti su Trakų istorija bei kultūriniu paveldu. Lankėmės Trakų salos pilyje, Angelų kalvoje, Užutrakio dvaro rūmuose bei Vilniaus senamiestyje. Trakų gamtos grožis ir turtinga istorija nepaliko abejingų. Svečiams ypač patiko kibinų kepimo edukacija bei įdomus etninio karaimo Artūro pasakojimas apie karaimų tautinę mažumą. Juk jei gaminame patys ir vartojame vietinę produkciją, tokiu būdu taip pat prisidedame prie tvarumo skatinimo ir ženkliai sumažiname anglies pėdsaką.

Mokymosi mobilumas Trakuose – tai paskutinis šio projekto mainų vizitas. Jo metu apibendrinome trejus metus trukusį tarptautinį mokyklų bendradarbiavimą ir pasiektus rezultatus, kurias pagrįstai galime džiaugtis. Įvertinę nuveiktus darbus, projekto partneriai konstatavo, kad šis projektas turėjo teigiamą poveikį mokyklų bendruomenėms ir jos tapo žymiai tvaresnės. Kalbėdami apie projekto įtaką kasdienio gyvenimo įpročiams, mokiniai pabrėžė, kad dalyvavimas projekte jiems turėjo labai didelį poveikį ir paskatino rinktis ekologiškus sprendimus: dažniau vaikščioti pėsčiomis arba važiuoti dviračiu, mažiau pirkti, rūšiuoti atliekas, taupyti vandenį ir elektrą. Projekto dalyviai aiškiai suvokė, kad šie kasdieniai mūsų veiksmai yra nepaprastai svarbūs kovoje su klimato kaita ir dabar savo pavyzdžiu skatina sekti savo šeimas, aplinkinius ir visas mokyklų bendruomenes toliau judėti tvarumo link.

Trakų gimnazijos projekto komanda – gimnazijos direktorius Marian Kuzborski, anglų kalbos mokytojos Daiva Bernatavičienė ir Jurgita Lapuchovienė bei dailės ir technologijų mokytoja Danuta Jepifanova – džiaugiasi dalyvavimu šiame projekte, sėkminga partneryste, pasiektais projekto tikslais ir dėkoja visiems projekto partneriams už neįkainojamą patirtį kuriant tvaresnes mokyklas ir jų bendruomenes.

Daiva Bernatavičienė ir Jurgita Lapuchovienė,

Anglų kalbos mokytojos metodininkės