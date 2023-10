Baklažanas: turi daug skaidulų ir mažai kalorijų, tad puikiai tiks metantiems svorį

Europoje baklažanai iš pradžių buvo vertinami skeptiškai dėl jų artimos giminystės su kitais naktižiedžiais augalais, iš kurių kai kurie buvo laikomi net nuodingais. Tačiau laikui bėgant, toks mitas apie baklažanus buvo sugriautas ir dabar daugelis įtraukia šią daržovę į sveikatai palankią bei didelio biudžeto nereikalaujančią mitybą. Anot gydytojos dietologės dr. Editos Gavelienės, baklažanai turi mažai kalorijų ir daug skaidulų, todėl puikiai tinka kūno masę reguliuojantiems žmonėms. O prekybos tinklo „Rimi“ komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva teigia, kad geriausios kokybės baklažanus galima išsirinkti atsižvelgus į jų spalvą ir odelės būklę. Vis labiau vėstant ir ilgėjant rudens vakarams, kviečiame susišildyti dubenėliu garuojančio bei kvapniais prieskoniais gardinto kario su baklažanais ir lęšiais.

Vitaminų, mineralų ir antioksidantų gausa

Panaudoti baklažanus kulinarijoje galima įvairiais būdais: juos dėti į troškinius, skaninti sriubas ir makaronus ar pasigaminti paprastus užkandžius. Tačiau sveikatai palankios mitybos konsultantė, gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė atkreipia dėmesį, kad nors daugiausia naudingųjų baklažano medžiagų galima rasti jo minkštime, nereikėtų nulupti ir odelės.

„Baklažanas – skaidulomis turtinga daržovė. Skaidulos padeda virškinti, palaiko sveiką žarnyną ir sotumo jausmą, kuris gali būti naudingas reguliuojant svorį. Taip pat baklažanuose yra įvairių vitaminų, įskaitant vitaminą C, K ir folatus (folio rūgšties augalinė forma). Vitaminas K būtinas tinkamam kraujo krešėjimui ir kaulų sveikatai, o vitaminas C – antioksidantas, palaikantis imuninę sistemą ir sveiką odą“, – apie baklažanuose esančius vitaminus pasakoja gydytoja.

Be to, baklažanuose randama ir skirtingų mineralų: „Baklažanuose gausu kalio, kuris atlieka svarbų vaidmenį, palaikant skysčių pusiausvyrą, nervų funkciją ir reguliuojant kraujospūdį. Dar baklažanuose yra nedidelis kiekis mangano, būtino kaulų sveikatai ir medžiagų apykaitai. Ši daržovė pasižymi ir vertingais antioksidantais: nasuninu, chlorogeno rūgštimi, antocianinais. Išvardinti junginiai padeda apsaugoti ląsteles nuo laisvųjų radikalų sukeliamos oksidacinės žalos, kuri gali lemti lėtines ligas ir senėjimą.“

Gydytoja dietologė priduria, kad baklažanai, kaip pomidorai, paprikos ir bulvės, priklauso nakvišinių augalų šeimai. „Kai kurie žmonės gali būti jautrūs šios rūšies daržovėms ir patirti tokius simptomus, kaip virškinimo sutrikimai, odos bėrimas ar alerginės reakcijos. Jei žinote, kad esate jautresni baklažanams, venkite jų ar kitų nakvišinių daržovių vartojimo. Saikingiau valgyti baklažanus gali tekti ir tiems, kurie yra linkę į inkstų akmenų susidarymą, mat baklažanuose gausu oksalatų“, – primena dr. E. Gavelienė.

Kaip tinkamai laikyti namuose?

Prekybos tinklo komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva pasakoja, kad norint kuo ilgiau mėgautis šviežiais ir nesuminkštėjusiais baklažanais, namuose labai svarbu juos laikyti tinkamomis sąlygomis.

„Jei baklažanus planuojate sunaudoti per vieną ar dvi dienas, galite palikti juos kambario temperatūroje. Laikykite juos sausoje vietoje, atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių ir šilumos šaltinių. O jei norite baklažanus laikyti ilgiau, įdėkite juos į šaldytuvą. Neplautus baklažanus sudėkite į specialų daržovių stalčių, sudėkite į plastikinį maišelį su skylutėmis arba lengvai suvyniokite į popierinį rankšluostį, kad nesikauptų perteklinė drėgmė“, – rekomenduoja O. Suchočeva.

Ekspertė taip pat pataria nepjaustyti baklažanų, kol nesiruošiate jų naudoti: „Supjaustyti baklažanai, dėl oro ir drėgmės poveikio, linkę greičiau sugesti. Be to, baklažanai yra jautrūs etileno dujoms, kurias gamina kai kurie vaisiai ir daržovės, pavyzdžiui, bananai, pomidorai ir obuoliai. Todėl baklažanus laikykite toliau nuo šių vaisių ir daržovių. Nors baklažanai šaldytuve gali išsilaikyti apie savaitę, juos geriausia sunaudoti per kelias dienas, kad būtų užtikrintas optimalus daržovės skonis ir tekstūra. O jei turite baklažanų perteklių ir norite juos išsaugoti – galite juos blanširuoti ir užšaldyti.“

Komercijos operacijų vadovė prideda, kad geriausios kokybės baklažanus galima išsirinkti, atsižvelgus į jų odelę bei spalvą. „Ieškokite baklažanų, kurių odelė lygi ir blizganti. Blyški ar raukšlėta odelė gali reikšti, kad baklažanas nėra toks šviežias. Taip pat rinkitės ryškios ir vienodos spalvos daržoves. Skirtingų veislių baklažanai būna įvairių spalvų, todėl rinkitės pagal konkrečios perkamos veislės spalvos ypatybes. Dar galite nykščiu švelniai paspausti baklažaną. Jis turi būti tvirtas ir šiek tiek paslankus, panašiai kaip spaudžiant prinokusio avokado odelę. Jei baklažanas pernelyg minkštas, jis gali būti pernokęs. Be to, rinkitės vidutinio dydžio arba didelius baklažanus, nes jų skonis ir tekstūra būna geresni nei labai mažų ar peraugusių baklažanų“, – keletą gudrybių atskleidžia O. Suchočeva.

Vėsius rudens vakarus kviečiame praleisti gaminant. Išmėginkite šildančio baklažanų ir lęšių kario receptą, kuris tikrai nepaliks abejingų.

RECEPTAS

Veganiškas baklažanų karis su lęšiais*

Kariui reikės:

100 g raudonųjų lęšių – skaldyti raudonieji lęšiai „RIMI“ 1,65 € / 500 g;

1 vnt. didelio svogūno, tarkuoto;

400 g konservuotų pomidorų – pomidorų gabaliukai „RIMI“ 1,15 € / 400 g;

1 v. š. maltos ciberžolės – ciberžolės „RIMI“ 0,79 € / 20 g;

2 vnt. didelių baklažanų, supjaustyti 3 cm storio gabalėliais;

2 v. š. alyvuogių aliejaus – alyvuogių išspaudų aliejus „RIMI BASIC“ 5,79 € / 1 l;

2 a. š. kmynų sėklų – kmynai „RIMI“ 0,75 € / 20 g;

2 a. š. maltos kalendros

4 skiltelių česnako, susmulkinto;

Nedidelės saujos susmulkintų šviežių kalendrų;

Ryžių, patiekimui – ilgagrūdžiai ryžiai „RIMI BASIC“, 0,75 € / 800 g.

Gaminimo eiga:

Sudėkite lęšius, svogūną, pomidorus, ciberžolę ir 1 šaukštelį druskos į keptuvę ir užvirinkite. Sumažinkite ugnį ir švelniai virkite 20 minučių arba kol lęšiai suminkštės. Tuo tarpu baklažanus sudėkite į dubenį ir sumaišykite su aliejumi bei prieskoniais. Įkaitinkite didelę keptuvę ir kepkite pusę baklažanų, kol jie suminkštės ir taps auksinės spalvos. Išverskite į lėkštę ir ruoškite kitą porciją. Sudėkite visus baklažanus atgal į keptuvę ir kepkite minutę, tada suberkite prieskonius ir kepkite 2 minutes. Įmaišykite česnaką ir kelias minutes pakepinkite, tada sudėkite pomidorų ir lęšių mišinį bei įpilkite 200 ml vandens. Virkite 20 minučių, reguliariai maišydami, tada įmaišykite kalendrą ir virkite dar 2 minutes. Patiekite su ryžiais.

Skanaus!