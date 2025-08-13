Baltasis auksas – ar tikras?

2025-08-13

Lietuvos prabavimo rūmai sulaukia vartotojų klausimų, ar tikrai auksas gali būti ne geltonos spalvos, o baltos, ar baltasis auksas – tikras auksas, ar jo vertė tokia pati kaip geltonos spalvos ir pan.?

Auksas – minkštas metalas, todėl juvelyriniai papuošalai – žiedai, auskarai, pakabukai ir kiti papuošalai gaminami ne iš gryno aukso (999,9 prabos), o iš aukso lydinių.

Juvelyrikoje labiausiai paplitęs 585 prabos aukso lydinys, tai reiškia, kad 1000-yje lydinio masės dalių ne mažiau kaip 585 dalys yra gryno aukso, o visos kitos dalys – priemaišos, kurios ir lemia aukso lydinio spalvą.

Baltasis auksas – aukso, kuris yra geltonos spalvos metalas, ir vieno ar kelių baltos spalvos metalų lydinys.

Aukso spalva – balta /geltona/rausva/raudona/ žalsva kainos ir vertės nelemia, kainą ir vertę iš esmės lemia tik aukso lydinio praba – tauriojo metalo masės dalių skaičius tūkstantyje lydinio masės dalių. Pavyzdžiui, balto 585 prabos aukso ir raudono 585 prabos aukso kaina nesiskiria.

Lietuvoje galioja aukso 375, 585, 750, 916, 999 standartinės prabos.

Praba – tauriojo metalo masės dalių skaičius tūkstantyje lydinio masės dalių.

Lietuvos prabavimo rūmuose prabuoti gaminiai, pagaminti iš standartinių aukso prabų, įspauduojami Lietuvos valstybiniu kontroliniu prabavimo ženklu, patvirtinančiu nustatytą aukso prabą:

Lietuvos prabavimo rūmai


ISSN 2538-6581
