Bitininkų sezono užbaigtuvės Būčių kaime

Bitininkų sezono dalyviai iš kairės Arūnas Adžgauskas, Juozas Norinkevičius, Valentinas Juraitis, Romualdas Tamašauskas, Virginijus Kondratas, Kazimieras Stasiūnas ir Juozas Vercinkevičius

Rudeniop  bitininkai jau būna atlikę  visus būtiniausius bityno priežiūros darbus  ir todėl  atsiranda daugiau laiko  pabendrauti, pasidalinti  patirtimi. Trakų bitininkai nusprendė surengti   sezono uždarymo renginį  Būčių kaime.

  O kur  geriausia susirinkti, jei ne bityne? Bičiulis  Kazimieras  Stasiūnas  Būčių kaime  neseniai surentė   bitininko  namelį,  viską padarė savo rankomis,  pavyko puikus  jaukus būstas, nedidelis  šviesus, su  plačiais  langais. Atvykite į  įkurtuves, apžiūrėsite mano ūkelį,  pabendrausime, paragausime  įvairaus medaus ir midaus,  – telefone skambėjo Kazimiero  balsas.

   Kazimieras Stasiūnas  – vienas  aktyviausių Trakų krašto bitininkų, išsiskiria tuo, kad  visomis išgalėmis  stengiasi   pavyzdingai prižiūrėti bites ir iš bityno   susikurti nors ir kuklų  pragyvenimo  šaltinį.  Nors turi ir pagrindinį darbą, Kazimierą dažnai  gali sutikti  ir turguje  prie prekystalio, kurs ji betarpiškai  bendrauja su savo klientais.  Šiandien toks bendravimas vadinamas ,, tiesioji tiekimo  grandinė”, skatinamas  žemės ūkio  ministerijos. Tai padeda užtikrinti  kokybiško  nepadirbto medaus   ir  kitų bityno gėrybių sklaidą. Tiesiogiai  – be tarpininkų – kokybiško ir nebrangaus.

Bitininko Kazimiero Stasiūno bitynas Buklių k., Trakų r.

  Renginio metu Trakų bitininkų draugijos pirmininkas Juozas Norinkevičius   už nuolatinę   pavyzdinga bičių priežiūrą ir  bitininkystės  ūkio plėtrą  į teikė   Kazimierui Stasiūnui Žemės ūkio  ministerijos  padėkos raštą. Taip pat  ŽŪ padėkos  garbės   raštas   buvo įteiktas   Virginijui  Kondrotui,  ilgamečiam Trakų krašto  apiterapijos puoselėtojui, siekiančiam  bitininkauti   ekologiškai,   išgauti  bityno produktų be pesticidų ir herbicidų.

    Jaukioje aplinkoje  ant laužo ugnies  verdant  rūgštynių sriubai, pagardintai  skilandžiu  mezgėsi pokalbis. Bičiulis  Romualdas Tamašauskas  susirinkusius vaišino šašlykais, kuriuos pats ir iškepė.

   Buvo prisimintas neseniai Kopenhagoje  įvykęs  pasaulinis kongresas  ,,Apimondia 2025” , kuriame dalyvavo ir šio renginio  svečiai  bitininkai Arūnas Adžgauskas,  Virginijaus Kondrotas,  Valentinas Juraitis. Bičiuliai, vienas kitą papildydami, trumpai  apžvelgė  ten pamatytas naujienas,  pranešimuose   skelbtas  idėjas, tyrimų rezultatus. Buvo pažymėta, kad ateityje  tokiems renginiams derėtų geriau pasiruošti,  jei siunčiame žmones   jiems apmokame kelionės  išlaidas, reikėtų  siekti, kad  grupės, pasidalijusios  į sritis, galėtų aprėpti daugiau paskaitų, sistemingai surinktų pranešimų medžiagą ir išvertus į lietuvių kalbą  pateiktų  bitininkų bendruomenei. Tai būtų galimybė sužinoti  apie  naujausius pasiekimus, problemų sprendimus.

Bitininkai Juozas Norinkevičius (kairėje) ir Valentinas Juraitis parengė ir išspausdino plakatą apie bičių vystymąsi, gyvenimą ir medų

Iš ,,Apimondijos“  dar buvo prisiminta graži  danų tradicija pagelbėti bitininkams, kurie   sulaukė garbingesnio  amžiaus, jiems jau sunkiau tvarkyti bityną. Ir Lietuvoje  į bitininkų  gretas  ateina  ir garbingesnio amžiaus  žmonių. Pradedant   nuo 60 iki 90 metų – tokių bitininkų daugėja…  Nugyvenus tvarkingą,   sveiko   gyvenimo  būdo kelią  tapus pensininkais kas belieka, ar  tik ,,sofutė ir televizorius“? Juk dar yra jėgų ir  norisi  naujo veiksmo.  Tarp jų  ir  ,,Trakų žemės“ laikraščio  ir žurnalo ,,Voruta “, www.voruta.lt leidėjas  Juozas Vercinkevičius tapo bitininku, jis  bičiuliui Juozui Norinkevičiui   dėkojo už patarimus ir  pagalbą prižiūrint  dvi bičių šeimas.

Žemės ūkio ministerijos įteikti padėkos raštai bitininkams Virginijui Kondratui ir Kazimierui Stasiūnui

    Aptariant  vėliausius žemės ūkio  valdymo potvarkius ir paramą žemdirbiams kompensuojant patirtus nuostolius dėl  potvynių  prof.  dr. Asta Kantratavičienė paragino ir bitininkus taip pat reikalauti iš valdžios pagalbos. Nes ir bitininkai šiemet patyrė didžiulius praradimus.

    Neretai bitininkai  paverkšlena, kad  trūksta kooperavimosi parduodant medų, ar įsigyjant  brangesnį įrenginį, kurį būtų galima  naudoti bendrai. Gražiu kooperavimosi pavyzdžiu galėtų būti  Trakų bitininkų draugijos  pirmininko  Juozo Norinkevičiaus ir  internetinio leidinio www.bitynai.lt  redaktoriaus Valentino Juraičio bendras leidybinis projektas  švietėjiški plakatai: ,,Bičių šeima”, ,,Bityno gėrybės”,  ,,Bičių priežiūra”, ,,Medunešio augalai”. Šie švietėjiški leidiniai  nemokamai platinami  bitininkų  bendruomenėse, mokymo įstaigose.

Bitininkai skanauja irgi bitininko Romualdo Tamašausko iškeptus šašlykus

  Bičiulius  domino  bitininkystės paveldas – Vietinė tamsioji bitė –  jos skrydžiai  į Lietuvos  bitynus. Kokia padėtis? Asociacijos  ,,Tamsioji bitė” pirmininkas   Arūnas Adžgauskas   pažymėjo, kad   bitynas  Dzūkijos   nacionaliniame parke, kur prižiūrimos šios rūšies bitės,  jau  pasiruošęs sutikti žiemą ir kitais metais  galima tikėtis  didesnės  Vietinės  tamsiosios  bitės  sklaidos šalies bitynuose.

 ,,Trakų žemės”  inf.

Valentino Juraičio nuotraukos


