Bitininkų sezono užbaigtuvės Būčių kaime

Bitininkų sezono dalyviai iš kairės Arūnas Adžgauskas, Juozas Norinkevičius, Valentinas Juraitis, Romualdas Tamašauskas, Virginijus Kondratas, Kazimieras Stasiūnas ir Juozas Vercinkevičius
Rudeniop bitininkai jau būna atlikę visus būtiniausius bityno priežiūros darbus ir todėl atsiranda daugiau laiko pabendrauti, pasidalinti patirtimi. Trakų bitininkai nusprendė surengti sezono uždarymo renginį Būčių kaime.
O kur geriausia susirinkti, jei ne bityne? Bičiulis Kazimieras Stasiūnas Būčių kaime neseniai surentė bitininko namelį, viską padarė savo rankomis, pavyko puikus jaukus būstas, nedidelis šviesus, su plačiais langais. Atvykite į įkurtuves, apžiūrėsite mano ūkelį, pabendrausime, paragausime įvairaus medaus ir midaus, – telefone skambėjo Kazimiero balsas.
Kazimieras Stasiūnas – vienas aktyviausių Trakų krašto bitininkų, išsiskiria tuo, kad visomis išgalėmis stengiasi pavyzdingai prižiūrėti bites ir iš bityno susikurti nors ir kuklų pragyvenimo šaltinį. Nors turi ir pagrindinį darbą, Kazimierą dažnai gali sutikti ir turguje prie prekystalio, kurs ji betarpiškai bendrauja su savo klientais. Šiandien toks bendravimas vadinamas ,, tiesioji tiekimo grandinė”, skatinamas žemės ūkio ministerijos. Tai padeda užtikrinti kokybiško nepadirbto medaus ir kitų bityno gėrybių sklaidą. Tiesiogiai – be tarpininkų – kokybiško ir nebrangaus.
Bitininko Kazimiero Stasiūno bitynas Buklių k., Trakų r.
Renginio metu Trakų bitininkų draugijos pirmininkas Juozas Norinkevičius už nuolatinę pavyzdinga bičių priežiūrą ir bitininkystės ūkio plėtrą į teikė Kazimierui Stasiūnui Žemės ūkio ministerijos padėkos raštą. Taip pat ŽŪ padėkos garbės raštas buvo įteiktas Virginijui Kondrotui, ilgamečiam Trakų krašto apiterapijos puoselėtojui, siekiančiam bitininkauti ekologiškai, išgauti bityno produktų be pesticidų ir herbicidų.
Jaukioje aplinkoje ant laužo ugnies verdant rūgštynių sriubai, pagardintai skilandžiu mezgėsi pokalbis. Bičiulis Romualdas Tamašauskas susirinkusius vaišino šašlykais, kuriuos pats ir iškepė.
Buvo prisimintas neseniai Kopenhagoje įvykęs pasaulinis kongresas ,,Apimondia 2025” , kuriame dalyvavo ir šio renginio svečiai bitininkai Arūnas Adžgauskas, Virginijaus Kondrotas, Valentinas Juraitis. Bičiuliai, vienas kitą papildydami, trumpai apžvelgė ten pamatytas naujienas, pranešimuose skelbtas idėjas, tyrimų rezultatus. Buvo pažymėta, kad ateityje tokiems renginiams derėtų geriau pasiruošti, jei siunčiame žmones jiems apmokame kelionės išlaidas, reikėtų siekti, kad grupės, pasidalijusios į sritis, galėtų aprėpti daugiau paskaitų, sistemingai surinktų pranešimų medžiagą ir išvertus į lietuvių kalbą pateiktų bitininkų bendruomenei. Tai būtų galimybė sužinoti apie naujausius pasiekimus, problemų sprendimus.
Bitininkai Juozas Norinkevičius (kairėje) ir Valentinas Juraitis parengė ir išspausdino plakatą apie bičių vystymąsi, gyvenimą ir medų
Iš ,,Apimondijos“ dar buvo prisiminta graži danų tradicija pagelbėti bitininkams, kurie sulaukė garbingesnio amžiaus, jiems jau sunkiau tvarkyti bityną. Ir Lietuvoje į bitininkų gretas ateina ir garbingesnio amžiaus žmonių. Pradedant nuo 60 iki 90 metų – tokių bitininkų daugėja… Nugyvenus tvarkingą, sveiko gyvenimo būdo kelią tapus pensininkais kas belieka, ar tik ,,sofutė ir televizorius“? Juk dar yra jėgų ir norisi naujo veiksmo. Tarp jų ir ,,Trakų žemės“ laikraščio ir žurnalo ,,Voruta “, www.voruta.lt leidėjas Juozas Vercinkevičius tapo bitininku, jis bičiuliui Juozui Norinkevičiui dėkojo už patarimus ir pagalbą prižiūrint dvi bičių šeimas.
Žemės ūkio ministerijos įteikti padėkos raštai bitininkams Virginijui Kondratui ir Kazimierui Stasiūnui
Aptariant vėliausius žemės ūkio valdymo potvarkius ir paramą žemdirbiams kompensuojant patirtus nuostolius dėl potvynių prof. dr. Asta Kantratavičienė paragino ir bitininkus taip pat reikalauti iš valdžios pagalbos. Nes ir bitininkai šiemet patyrė didžiulius praradimus.
Neretai bitininkai paverkšlena, kad trūksta kooperavimosi parduodant medų, ar įsigyjant brangesnį įrenginį, kurį būtų galima naudoti bendrai. Gražiu kooperavimosi pavyzdžiu galėtų būti Trakų bitininkų draugijos pirmininko Juozo Norinkevičiaus ir internetinio leidinio www.bitynai.lt redaktoriaus Valentino Juraičio bendras leidybinis projektas švietėjiški plakatai: ,,Bičių šeima”, ,,Bityno gėrybės”, ,,Bičių priežiūra”, ,,Medunešio augalai”. Šie švietėjiški leidiniai nemokamai platinami bitininkų bendruomenėse, mokymo įstaigose.
Bitininkai skanauja irgi bitininko Romualdo Tamašausko iškeptus šašlykus
Bičiulius domino bitininkystės paveldas – Vietinė tamsioji bitė – jos skrydžiai į Lietuvos bitynus. Kokia padėtis? Asociacijos ,,Tamsioji bitė” pirmininkas Arūnas Adžgauskas pažymėjo, kad bitynas Dzūkijos nacionaliniame parke, kur prižiūrimos šios rūšies bitės, jau pasiruošęs sutikti žiemą ir kitais metais galima tikėtis didesnės Vietinės tamsiosios bitės sklaidos šalies bitynuose.
,,Trakų žemės” inf.
Valentino Juraičio nuotraukos