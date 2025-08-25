Bus renkami sėkmingiausiai dirbantys tradiciniai amatininkai ir tradicinių amatų centras

Asociatyvi nuotr.
Artėja paraiškų sėkmingiausiai dirbančiam tradiciniam amatininkui ir tradicinių amatų centrui premijuoti teikimo metas, tad kviečiame pradėti rengti kandidatūrų teikimo paraiškas.
Nuo šių metų rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 30 d. kviesime teikti kandidatūras sėkmingiausiai dirbančio tradicinio amatininko ir tradicinių amatų centro premijoms gauti.
Skiriamų premijų tikslas – įvertinti sėkmingiausiai dirbančių tradicinių amatų centrų ir tradicinių amatininkų veiklą ir juos paskatinti.
Kandidatūras premijoms gauti gali siūlyti savivaldybių administracijos, miestų ir rajonų kultūros ir švietimo įstaigos, asociacijos, nevyriausybinės organizacijos, bendruomenės, pavieniai asmenys.
Nominantai bus apdovanoti gruodžio 4 dieną Vilniuje vyksiančioje iškilmingoje apdovanojimų ceremonijoje.
Prašome atkreipti dėmesį į paraiškų teikimo tvarką ir su ja susipažinti čia.
Teikdami tradicinio amatininko kandidatūrą, pareiškėjai Žemės ūkio agentūrai turi pateikti šiuos dokumentus:
- tradicinio amatininko kandidatūros teikimo paraišką, kurioje aprašoma kandidato trejų metų (einamųjų ir dvejų ankstesnių) veikla;
- dvi rekomendacijas (regioninės etninės kultūros globos tarybos, savivaldybių kultūros skyrių, kultūros ir mokslo įstaigų, asociacijų, bendruomenių ar kt.), kuriose turi būti nurodyti argumentai, kodėl kandidatas siūlomas premijai gauti. Pareiškėjas negali teikti savo rekomendacijos;
- dokumentų kopijas ar kitokią medžiagą (iliustracinę medžiagą, tautinio paveldo produktų nuotraukas (8–10 vnt.), leidinius, lankstinukus, apdovanojimus, nuorodas ir kt.), kuria patvirtinama Aprašo 15.1 papunktyje nurodyta veikla;
- tautinio paveldo produktų, neformaliojo mokymo programų sertifikatų, tradicinių amatų meistro pažymėjimų kopijas.
Teikdami Tradicinių amatų centro kandidatūrą, pareiškėjai Žemės ūkio agentūrai turi pateikti šiuos dokumentus:
- tradicinių amatų centro kandidatūros teikimo paraišką, kurioje pateikiamas kandidato trejų metų (einamųjų ir dvejų ankstesnių) veiklos aprašymas;
- dokumentų kopijas ar kitokią medžiagą (iliustracinę medžiagą, tautinio paveldo produktų nuotraukas (8–10 vnt.), leidinius, lankstinukus, apdovanojimus, nuorodas ir kt.), kuria patvirtinama Aprašo 15.2 papunktyje nurodyta veikla.
Jei kiltų klausimų, prašome kreiptis į Licencijavimo ir programų administravimo departamento Akreditavimo skyriaus vyr. specialistą Valdą Labanauską (tel. nr. +370 663 50045 arba el. paštu valdas.labanauskas@zua.lt) ir vyr. specialistę Snaiguolę Bezarienę (tel. nr. +370 685 87511 arba el. paštu snaiguole.bezariene@zua.lt).
Konkursą sėkmingiausiai dirbančių tradicinių amatininkų ir tradicinių amatų centrų premijoms gauti organizuoja Žemės ūkio ministerija kartu su Žemės ūkio agentūra.
Žemės ūkio agentūros pranešimas