Choras „Con moto“ tarptautiniame chorų festivalyje Maltoje

Choras „Con moto“ pirmąjį gruodžio savaitgalį dalyvavo Maltos tarptautiniame kalėdiniame festivalyje (The Malta International Christmas Choir Festival). Ši koncertinė išvyka įvyko, chorui įgyvendinant projektą „Lietuviška daina tarptautinėje scenoje“, kurį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Elektrėnų savivaldybė.

Festivalyje dalyvavo vaikų ir suaugusiųjų chorai iš Italijos, Ispanijos, Portugalijos, Velso, Maltos, Estijos, Vengrijos, Bulgarijos, Lenkijos. Lietuvai atstovavo trys chorai. „Con moto“, festivaliui parengęs koncertinę bei sakralinę programas, kurių pagrindą sudarė Lietuvos autorių kūriniai, dalyvavo trijuose koncertuose: Lurdo Dievo Motinos parapijos bažnyčioje (Our Lady Of Lourdes Parish Church) San Gwann mieste, kur giedojo ir Šv. Mišiose, Marijos Nekaltosios Širdies parapijos bažnyčioje (The Immaculate Heart Of Mary Parish Church) Burmarrad mieste. Finalinis festivalio koncertas, kuriame dalyvavo visi festivalio chorai, įvyko be galo gražioje ir prabangioje Šv. Marijos Bazilikoje Mostos mieste. Renginį filmavo Maltos televizija.

Mūsų choristai užmezgė kūrybinius ryšius su festivalyje dalyvavusiais chorais; neformalaus vakaro metu pristatė lietuviško dainuojamojo folkloro programą, pasakojo apie Lietuvos chorinio judėjimo tradicijas bei mėgėjų meno veiklą Elektrėnų savivaldybėje.

Choras „Con moto“ didžiuojasi dalyvavę tarptautiniame renginyje, kuris ne tik suteikė galimybę reprezentuoti Elektrėnų savivaldybę, pristatyti lietuvišką chorinę mėgėjų veiklą, bet ir yra didžiulė motyvacija kiekvieno choristo tolesnei meninei saviraiškai chore.

Gintaras Karpičius,

choro „Con moto“ prezidentas