Daigai – žaliasis supermaistas, gelbėjantis nuo virškinimo sistemos sutrikimų (receptas)

Dėl savo skonio ir daugybės sveikatai naudingų savybių, daigai buvo pripažinti supermaistu. Tai – išties universalus maisto produktas: daigais galima gardinti salotas, pusryčių sumuštinius ir košes, mišraines ar sriubas. Anot gydytojos dietologės dr. Editos Gavelienės, su daigais gauname ir daug organizmui reikalingų mineralų bei vitaminų, mat jauno augalo stadijoje jie sukaupia koncentruotą biologiškai aktyvių medžiagų kiekį.
Pagardins tiek salotas, tiek pusryčių sumuštinius
Vasaros sezono vaisiai ir daržovės džiugina spalvų bei skonių įvairove, tačiau nereikėtų apsiriboti tik pilnai subrendusiomis gėrybėmis. Verta vasariškus patiekalus papildyti ir smulkiais daigais, kuriuose, anot „Rimi“ sveikatai palankios mitybos konsultantės, gydytojos dietologės dr. Editos Gavelienės, randamas didžiausias biologiškai aktyvių medžiagų koncentratas, skatinantis augalo vystymąsi bei augimą.
„Daigai turi mažai kalorijų, bet tai – vis tiek sveikatai palankus maisto produktas: juose gausu eterinių aliejų, antioksidantų, mineralinių medžiagų – geležies, cinko ir kalcio, reikalingų užtikrinti gyvybingą augalo augimą. Be to, daiguose yra vandenyje tirpių vitaminų ir skaidulų, būtinų virškinimo sistemos veiklai. Daigiai iš esmės žmogaus organizme pasitarnauja kaip vitaminas“, – pasakoja gydytoja dietologė.
Daigus mitybos specialistė rekomenduoja naudoti salotų, įvairių glotnučių, pusryčių sumuštinių bei sriubų gamyboje. „Pridėdami daigus į kasdienių patiekalų ruošimą, juos ne tik praturtinsite vitaminais, mineralais, bet ir paįvairinsite skonį, – teigia E. Gavelienė, bet įspėja, jog nepaisant didelės daigų naudos, kai kada jie gali sukelti ir nepageidaujamas organizmo reakcijas. – Dėl labiau koncentruotų biologiškai aktyvių medžiagų, geriant daigų sultis, gali pasireikšti pykinimas. Ypač atsargiai į mitybą daigus turėtų įtraukti žmonės, kuriems nustatytas dirgliosios žarnos sindromas.“
Šiek tiek kantrybės ir daigai – ant jūsų stalo
Norintys sutaupyti, gali daigų užsiauginti ir namų sąlygomis, tereikia įsigyti kokybiškų sėklų ir pasirūpinti sterilia daiginimo įranga: rinkitės aukštos kokybės sėklas bei įsitikinkite, kad jos neapdorotos bei yra tinkamos vartoti. Taip pat pradėkite nuo švarios daiginimo įrangos, kad išvengtumėte bakterijų dauginimosi: daigų stiklainius, padėklus ar daigų maišelius išplaukite karštu muiluotu vandeniu arba naudokite maistinį vandenilio peroksidą ar actą jiems dezinfekuoti.
Į daiginimo stiklainį ar dubenį įdėkite norimą kiekį sėklų ir užpilkite jas vandeniu. Leiskite joms mirkti rekomenduojamą laiką, paprastai per naktį arba pagal konkrečioms sėkloms skirtas instrukcijas. Po mirkymo iš sėklų išpilkite vandenį ir kruopščiai nuplaukite šviežiu, švariu vandeniu. Nusausinkite vandens perteklių, kad sėklos neužsiterštų vandeniu. Tuomet įdėkite nuplautas sėklas į daigų indą. Paprastai daigai dera šiltoje, tamsioje ir šiek tiek drėgnoje vietoje. Uždenkite indą arba naudokite daigų dangtelį ar tinklelį, kad oras cirkuliuotų ir į jį nepatektų dulkių ar vabzdžių. Be to, nepamirškite daigus nuplauti švariu vandeniu bent du kartus per dieną, geriausia ryte ir vakare.
Sulaukus naminio daigų derliaus, rekomenduojama paskutinį kartą juos nuplauti ir atsargiai pašalinti lukštus ar nedaigintas sėklas bei, prieš perkeliant į sandarų indą arba šaldytuvą, leisti jiems visiškai išdžiūti. Šviežiai nuimtus daigus paprastai galima laikyti šaldytuve iki savaitės.