Dalijasi startuoliai: profesijos ir įgūdžiai, kurie IT srityje – paklausiausi

Sėkminguose Lietuvos startuoliuose šiandien dirbantys IT specialistai sutaria – dirbtinio intelekto (DI) eroje sparčiai vystantis technologijoms auga ir įvairių naujų skaitmeninių įgūdžių poreikis. Kokių įgūdžių ir žinių reikia sėkmingai ateičiai IT? Kur link IT sektorius juda? Dalijasi startuoliai, kartu kviesdami atnaujinti savo IT žinias.

Asociacijos „Unicorns Lithuania“ kartu su partneriais atlikto daugiau nei 120 informacijos ir ryšių technologijų (IRT) įmonių tyrimo duomenimis, svarbiausiomis ateities kompetencijomis patys IT srities darbdaviai įvardijo vartotojo sąsajos ir patirties dizaino (UI/UX), infrastruktūros inžinerijos bei tinklalapių kūrimo žinias. Iki 2025 m. specialistų gebėjimai taikyti ir kurti dirbtiniu intelektu bei mašininiu mokymusi paremtus sprendimus taps kritiškai svarbūs, kaip ir mokėjimas dirbti su infrastruktūra, didžiaisiais duomenimis, dizainu.

Tyrimo metu pripažinta, kad Lietuvoje sunkiausia bus rasti reikiamos kvalifikacijos sistemų architektų, programuotojų, o kartu ir infrastruktūros inžinierių. Į sunkiausiai užpildomų pozicijų viršūnę taip pat pateko duomenų mokslininkai, inžinieriai, technologijų vadovai.

Ateitis – DI, kibernetinis saugumas ir kūrybiškumas

„Dabartinės tendencijos rinkoje: kuo mažiau kodo („zero code“ sprendimai), automatizacija ir šablonizavimas. Atsirandant vis naujiems DI įrankiams, reikės mažiau vadinamojo rankinio darbo, programavimo procesas efektyvinamas. Spėčiau, kad aktualiausios profesijos netolimoje ateityje bus DI, Mašininio mokymosi (AI, ML) inžinieriai, kibernetinio saugumo specialistai bei platesnių, kūrybiškesnių kompetencijų programuotojai, kurie mokės kūrybiškai išnaudoti DI atveriamas galimybes.

Žinoma, niekur nedings poreikis ir DevOps, SysAdmin specialistų – tai pozicijos, kurios prižiūri milžiniškas AI, ML, Cloud infrastruktūras. Taip pat, dėl nuolat ir žaibišku greičiu didėjančio duomenų kiekio, vis reikalingesni tampa duomenų inžinerijos specialistai“, – su galvojančiais apie ateities profesijas patarimais dalijasi Front-End programuotoja Ieva Draugelytė. Šiandien ji dirba viešųjų duomenų rinkimo sprendimus verslui siūlančioje bendrovėje „Oxylabs“, yra viena iš IT egzamino, skirto populiarinti discipliną, komisijos narė.

Tiesa, pati ji pamena apie programavimą kaip ateities profesiją niekada nesvajojusi, kai pirmą kartą įstojo į IT, net norėjusi mesti studijas, tačiau požiūrį pakeitė po praktikos. „Pamačiau, kokia tai iš tiesų įdomi ir dinamiška profesija. Šiandien galiu tik sau padėkoti, kad nepasidaviau ir grįžau į programavimo kelią“, – apie savo patirtį pasakoja pašnekovė.

Anot I. Draugelytės, programuoti gali išmokti bet kas, tačiau reikia gebėti šias žinias pritaikyti komandoje, spręsti konfliktus, argumentuotai pristatyti idėjas, sprendimus. Todėl ir galiausiai prisijungti prie komandos neretai kviečiamas tas žmogus, kuris nebūtinai aukščiausiu balu atliko technines užduotis, bet turi gerus komunikacijos įgūdžius, yra motyvuotas, kūrybiškas.

Paklausta, ką turėtų žinoti šiandien norintys dirbti IT, I. Draugelytė patikino, kad svarbiausia – nepasiduoti, nenuvertinti savęs ir nesustoti mokytis: „Užtrunka, kol pradedi jaustis užtikrintai, gali pasitikėti savo sprendimais, žiniomis. Šiame kelyje neišvengiama padaryti begalę klaidų, sulaukti kritikos kodui, daug mokytis. Beje, mokytis šioje srityje reikės visada ir nenustojant, nes, nepaisant turimos patirties, retas kuris prisipažins visiškai pasitikintis savimi ir viską žinantis. Programavimas yra itin dinamiška, greitai kintanti sritis, todėl reikės prisiderinti prie šio ritmo ir nuolat mokytis, atnaujinti žinias, vytis tendencijas ar naujausius kodo standartus.“

Asmenybiniai dalykai sunkiau formuojami, todėl – kritiniai

Asta Dagienė, „Hostinger“ produktų vystymo vadovė, priduria, kad šiuo metu visų vystymo (angl. development) procese dalyvaujančių specialistų poreikis yra didžiulis. Ieškoma ne tik front-end ir back-end, bet ir QA profesionalų, dizainerių, ilgiausiai paieškos procesas jų įmonei užtrunka ieškant PHP back-end specialistų.

„Viena svarbiausių savybių IT srityje – alkis naujoms žinioms. Svarbu, kad žmogus neužsisėdėtų ir nebijotų naujų dalykų, turėtų kritinį mąstymą ir itin greitai priimtų sprendimus. IT srities žinias galima įgyti per apibrėžtą laikotarpį (priklauso nuo sudėtingumo), o asmenybiniai dalykai yra sunkiau formuojami, todėl labiau kritiniai. Įmonės ieško tokių žmonių, kurie kurtų įgalintas veikti komandas, nelaukiančias sprendimų iš vadovų – pastaruosius priimtų pačios. Esminiu faktoriumi kandidatų atrankoje tampa gebėjimas dirbti komandoje. Žmogus turi gebėti išsakyti ir integruoti savo mintis bei glaudžiai bendradarbiauti su kitais specialistais, kad pasiektų geriausių rezultatų“, – pastebi pašnekovė.

Paklausta, koks būtų svarbiausias jos patarimas norintiems dirbti IT srityje, A. Dagienė patikino, kad „nereikia mokėti visko iš karto, svarbu atsiminti, kad aplink jus yra protingų žmonių komanda, su kuria galite pasitarti. Taip užsimezga ryšiai, tvirtėja ir bręsta komandos bei pasiekiami aukščiausi rezultatai“.

Startuoliai kviečia nemokamai pasitikrinti ir atnaujinti savo IT žinias

Norėdami paskatinti susidomėjimą IT sritimi, pasitikrinti ir atsinaujinti savo IT žinias, Lietuvos startuoliai su partneriais gegužės 17 d. organizuoja nemokamą IT egzaminą visiems.

Prie visiems – moksleiviams, profesionalams ir kitiems, technologijomis besidomintiems, skirto IT žinių patikrinimo jungtis kviečia ir projekto globėja Prezidentė Dalia Grybauskaitė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija bei vienos pažangiausių Lietuvoje IT įmonių. Praėjusiais metais visuotinis IT egzaminas organizuotas pirmą kartą – jame savo IT žinias pasitikrino beveik 10 tūkst. dalyvių, didžiąją dalį IT egzamino auditorijos sudarė moksleiviai.

Registracija į Lietuvos startuolių inicijuojamą IT egzaminą šiemet jau prasidėjo. Egzaminas visoje Lietuvoje vyks vienu etapu, gegužės 17 d. nuo 8 iki 20 val., truks iki 45 min. Užduotys sprendžiamos internetu. Nugalėtojų lauks vertingi prizai. Daugiau: https://itegzaminas.lt/.

Asociacijos „Unicorns Lithuania“ informacija