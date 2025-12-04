Dalis žemės nuomos sutarčių gali būti nutraukta prieš terminą

Parašyta: 2025-12-04 | Kategorija: Gamta, Lietuva, Naujienos, Seniūnijos, Trakai, Žemės Ūkis |

Asociatyvi  beariminės žemdirbystės nuotrauka. Z. Morkvėno nuotr.

Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT) įvertino apleistų plotų duomenis ir nustatė, kad beveik 300 hektarų (193 žemės sklypai) išnuomotos valstybinės žemės ūkio paskirties žemės turi  apleistos žemės požymių, tai yra didžioji dalis sklypo tinkamai nenaudojama ir neprižiūrima. Daugiausia tokių sklypų nustayta Zarasų (23 sklypai), Tauragės (14 sklypų) ir Molėtų (10 sklypų) rajonuose. Nustačiusi žemės apleidimo faktą, NŽT gali iniciuojti žemės nuomos sutarčių nutraukimą prieš terminą.

Apleisti plotai dažniausiai reiškia ne dirbamą lauką, o krūmynais ar kitais sumedėjusiais augalais apaugusią teritoriją, kuri nebenaudojama žemės ūkio veiklai vykdyti. Tai yra signalas, kad žemė nenaudojama pagal nustatytą žemės ūkio paskirtį, o nuomininkai nevykdo įsipareigojimų, kuriems buvo pasirašyta nuomos sutartis.

„Artimiausiu metu visiems šių sklypų nuomininkams bus išsiųsti pranešimai apie nustatytus pažeidimus. Jie turės pateikti informaciją, kokia veikla vykdoma išnuomotame žemės plote, o prireikus bus atlikti patikrinimai vietoje. Jei apleista žemė nebus sutvarkyta arba pažeidimai pasitvirtins, nuomos sutartys galės būti nutrauktos anksčiau laiko“, – sako NŽT Žemės tvarkymo ir administravimo veiklos koordinavimo skyriaus vedėja Gabrielė Valentaitė.

Patikrinimus planuojama užbaigti iki 2026 m. vasario 1 d.

Apleistos žemės nustatomos naudojant modernius nuotolinio kartografavimo metodus ir palydovinius vaizdus. Lietuvoje kasmet sudaromas apleistų žemių žemėlapis, kuris viešai prieinamas Geoportal platformoje.

Lietuvoje apleistos žemės (išnuomotos valstybinės ir privačios) dalis siekia mažiau nei 1 proc. naudmenų, tačiau šiaurės rytinėje ir rytinėje šalies dalyje šis rodiklis peržengia 3 proc. ribą.

Stebėti, kaip naudojama žemė yra svarbu ne tik dėl žemės ūkio produktyvumo, bet ir dėl aplinkosaugos tikslų. Valstybinė žemė turi tarnauti visuomenei, todėl jos priežiūra yra būtina prielaida atsakingam ir vertę kuriančiam jos naudojimui.

Nacionalinės žemės tarnybos informacija

Naujienos iš interneto

Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite

Savivaldybė

Pradedamas rekonstruoti Senųjų Trakų viadukas
Trakų rajone – pavienis paukščių gripo atvejis
Prieš 26 metus Lietuvą siaubė „uraganas“ Anatolijus
Trakuose sužibo Kalėdų eglė

Renginiai

Šventųjų Kalėdų dvasia ypač gyvai alsuos Trakuose. Programa Šventųjų Kalėdų dvasia ypač gyvai alsuos Trakuose. Programa
„Pilėnų legenda“ atgimsta Vievyje ir Trakuose „Pilėnų legenda“ atgimsta Vievyje ir Trakuose
Užutrakio dvaro rūmuose atidaroma liaudies dailės paroda: 500 išskirtinių kūrinių ir gyvosios tradicijos šventė
Džiazuojančios Grigiškių Kalėdos prie Vilniaus vartų: miestas, kuris pats virto šventine partitūra

Kultūra

Šventųjų Kalėdų dvasia ypač gyvai alsuos Trakuose. Programa Šventųjų Kalėdų dvasia ypač gyvai alsuos Trakuose. Programa
„Pilėnų legenda“ atgimsta Vievyje ir Trakuose „Pilėnų legenda“ atgimsta Vievyje ir Trakuose
Užutrakio dvaro rūmuose atidaroma liaudies dailės paroda: 500 išskirtinių kūrinių ir gyvosios tradicijos šventė
Džiazuojančios Grigiškių Kalėdos prie Vilniaus vartų: miestas, kuris pats virto šventine partitūra

Sveikata

Trakų rajone – pavienis paukščių gripo atvejis
Klausos sutrikimai paliečia tūkstančius: kokios pagalbos pacientai gali sulaukti?
Kaip išrinkti dovaną, kuri iš tikrųjų džiugina
Sezoninė depresija: kaip ją atpažinti ir kokiais būdais pagerinti savijautą?
baznycia Parduodu malkas. Skaldytas ar kaladėmis. Tel. 8 605 55 526.
Naudingosios nuorodos

Buitinės technikos meistrai Trakuose

Autobusiukų nuoma

Sekite mus per Facebook
Spauskite "Patinka" ir gaukite visas Trakų krašto naujienas savo Facebook sraute:

ISSN 2538-6581
Kategorijos