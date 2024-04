Daugiau nei 30-yje Lietuvos miestų Caritas rinks paramą Ukrainai

Skirtingai, nei ankstesnėse 6-iose Carito paramos rinkimo Ukrainai akcijose, savanoriai rinks ir saldėsius, kuriais ypač džiaugiasi lankomi vaikai, ypač vietovėse, kur nėra parduotuvių, nesaugu išeiti į kiemą, mokslai vyksta nuotoliu.

Carito nuotrauka

Lietuvos Caritas pradeda paramos Ukrainai rinkimo akciją lėšomis, ilgo galiojimo maisto produktais ir reikalingiausiomis higienos bei buities priemonėmis. Paramos rinkimas daugiau nei 30-yje Lietuvos miestelių ir miestų vyks tris dienas, nuo balandžio 16 iki 18 dienos.

Pasak Lietuvos Carito generalinės sekretorės Deimantės Bukeikaitės, ypatingai reikalingos sauskelnės suaugusiems ir vaikams. Skirtingai, nei ankstesnėse 6-iose Carito paramos rinkimo Ukrainai akcijose, savanoriai rinks ir saldėsius, kuriais ypač džiaugiasi lankomi vaikai, ypač vietovėse, kur nėra parduotuvių, nesaugu išeiti į kiemą, mokslai vyksta nuotoliu.

Kaip sakė Lietuvoje lankęsis Volodymyr Yakymets iš Ukrainos Caito, vien Charkivo miestui teko pusė tonos sprogmenų. Daug pastatų nebepataisomai sugriauta, tad žmonės nebeturi, kur gyventi. „Vėl kyla karo pabėgėlių banga, nes daugybė nebeturi kur glaustis, gelbėjasi nuo karo siaubo atsitraukdami į saugesnes vietas“, – pasakojo Ukrainos Carito atstovas, prašydamas nepamiršti Ukrainos šiuo sunkiu metu.

Su aukotojų pagalba svarbu įrenginėti ir išlaikyti saugias erdves vaikams su labai sunkiomis patirtimis. „Tai vaikai, matę, kaip žūva jų artimieji ir net tėvai. Tai vaikai, matę, kaip netenka savo namų. Saugiose erdvėse jie gali bandyti susigrąžinti vaikystę. Taip pat išlieka aktuali pagalba negendančiais maisto produktais, tiekiamais Ukrainoje ten, kur neliko maisto prekių parduotuvių. Padėjote parūpinti malkų ir anglių būstams, kurių nebuvo kuo šildyti žiemą. Esame labai dėkingi už tai. Tačiau dėl Rusijos griaunamos energetikos sistemos, šiandien daugelis šalies miestų elektrą ir vandenį gali turėti tik keletą valandų per parą ir tai kelia naujų iššūkių“, – sakė V. Yakymec.

Ypatingą padėką Lietuvai jis reiškė dėl rūpesčio karo pabėgėliais – tiek persikėlusiems į mūsų šalį, tiek vadinamiesiems vidaus pabėgėliams, kurių Ukrainoje priskaičiuojama per 5 milijonus: „Tariame ačiū už Jūsų solidarumą, kurį atspindi ir Ukrainos vėliavų Lietuvoje gausa. Daugybę jų mačiau važiuodamas per Vilnių, Kauną, Panevėžį! Nuoširdžiai dėkojame už moralinį, dvasinį palaikymą, o taip pat – už kiekvieną maisto, asmens higienos paketą, už kiekvieną apklotą, kuris šildė šaltuoju metu. Ačiū už finansinę paramą, kuri jau leido padėti daugiau nei 5 mln. 200 tūkst. žmonių visoje Ukrainoje per 46 vietinius Caritus, su daugybe savanorių teikiant būtiniausią pagalbą karo išvargintiems žmonėms. Tačiau pagalbos ir toliau mūsų prašo šimtai tūkstančių“.

Prie padėkos Lietuvos žmonėms prisideda ir „Caritas-Spes Ukraine“ vadovas kun. Vyacheslavas Grynevychius. Kaip pabrėžė dvasininkas, nuo plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios Lietuvos Caritas buvo vienas pirmųjų ištiesusių pagalbos ranką, teikusių humanitarinę pagalbą ne tik per Caritas struktūras, bet ir tiems, kurie prašė pagalbos tiesiogiai. Lietuvos žmonių lėšos pasitarnavo ir steigiant reabilitacijos centrą Ukrainoje, Žytomyre.

Lietuvos Carito skelbiamas 7-asis paramos rinkimas Ukrainai reikalingiausiais daiktais bei ilgo galiojimo maisto produktais balandžio 16, 17, 18 dienomis vyks ne tik didžiuosiuose Lietuvos miestuose – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, bet ir mažesniuose, tokiuose kaip Gargždai, Kaišiadorys, Marijampolė, Šilalė, Molėtai, Zarasai, kituose.

Pasak Lietuvos Carito vadovės, net ir visai nedidelių miestelių bendruomenės susiorganizavo rinkti paramą. Vienas iš pavyzdžių – Seda, kur pernai atsikūrė Caritas ir žmonės entuziastingai telkiasi gerumo darbams. Parama bus renkama daugiau nei 30-yje Lietuvos miestelių ir miestų. Konkrečias vietas, laikus, kada lauks Carito savanoriai, ir prašomų paaukoti daiktų bei produktų sąrašus rasite svetainėje www.caritas.lt Lėšos Ukrainai renkamos į specialią Lietuvos Caritas banko sąskaitą: LT257300010115125026.

Carito nuotrauka