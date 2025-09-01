Didelių gabaritų atliekų išvežimas Rūdiškių seniūnijoje

Asociatyvi nuotr.
Informuojame, kad šių metų rugsėjo 8–22 d. Rūdiškių seniūnijos teritorijoje bus surenkamos stambiagabaritės atliekos (baldai, dviračiai, buitinė technika ir t. t.). Atkreipiame dėmesį, kad padangos, stiklas, šiferis, bitumas bei statybinės atliekos nebus vežamos.
Prašome registruotis iš anksto tel. (+370 528) 57 214 arba el. p. rudiskes@trakai.lt iki rugsėjo 5 d. 15:00 val. nurodant adresą, kur bus sudėtos atliekos ir telefono numerį. Atliekos bus surenkamos tik iš užsiregistravusių gyventojų.
Rūdiškių seniūnijos informacija