Druskininkų regiono šakotis – 2015 m. laimėtojas

Druskininkai, įsikūrę prie Nemuno upės, yra seniausias ir elegantiškiausias Lietuvos kurortas. Švęsdamas 221-ąsias metines, jis kasmet pritraukia vis daugiau turistų tiek iš Lietuvos, tiek iš kaimyninių šalių, ieškančių miesto gyvenimo „detokso“.

Turistai čia atvyksta ne tik pasimėgauti mineraliniais vandenimis, bet ir aplankyti vieną neįprasčiausių Baltijos šalių lankytinų vietų – Sovietinių skulptūrų parką, esantį netoli miesto. Jie taip pat apsilanko paragauti vietinės gamybos šakočio bei slidinėti ištisus metus veikiančiame pusiau uždarame žiemos pramogų centre.

Kas daro Druskininkus ypatingais?

Druskininkai – tai sveikatos kurortas su seniausiomis tradicijomis šalyje. Mieste yra 7 mineralinio vandens šaltiniai, 9 mineralinės vonios ir balneoterapijos centras, kur naudojamos moderniausios terapijos ir diagnostikos technologijos.

Čia galima patirti gydomąjį mineralų poveikį: pasimėgauti sūkurinėmis voniomis, deguonies voniomis, žolelių ir purvo voniomis, povandeniniu masažu, medaus kaukėmis, druskų kambario malonumais bei aliejų terapija. Pasivaikščiojimai pušynų takeliais atkuria gyvybingumą, stiprina imuninę sistemą, atkuria psichologinę pusiausvyrą ir gerina sveikatą.

Druskininkuose galite pasirinkti mėgstamą klimatą. Rinkitės amžiną vasarą didžiuliame Druskininkų vandens parke arba traškančią žiemą ištisus metus veikiančioje „Snow arenoje“. Modernus ir ekologiškas keltuvas per kelias minutes nuveš iš vieno į kitą.

Vietinė gastronomija

Susipažinkite su „Šakočiu“ – lietuvišku nacionaliniu vestuvių pyragu.

Šakotis – tai lietuviška šakočio rūšis, priklausanti didelei Europos pyragų šeimai, kurių gamyba panaši: jie kepami ant besisukančio iešmo virš atviros ugnies. Druskininkuose galite pamatyti iki 3,7 metro aukščio šakotį, Gineso rekordų knygoje pripažintą kaip didžiausią pasaulyje.

Restorane ir kepykloje „Romnesa“ (Druskininkų savivaldybė, Jaskonių kaimas) svečiai gali stebėti, kaip kepamas šakotis, ir patys jį gaminti tradiciniais metodais, tikra ugnimi ir padedant „Romnesos“ darbuotojams.

Be to, svečiai gali apsilankyti Šakočių muziejuje, kuriame vyksta ekskursijos keliomis kalbomis. Čia jie sužinos ne tik apie šakočio gamybos istoriją, bet ir apie jo simbolinę reikšmę lietuviškose šventėse. „Romnesoje“ lankytojai gali dalyvauti kulinariniuose užsiėmimuose, kurių metu išmoksta gaminti ne tik šakotį, bet ir kitus tradicinius patiekalus, tokius kaip suktas sviestas, įvairių rūšių sūriai, grietinė, naminė duona ir kriaušių gira – unikalus gėrimas, kuris yra šalies kulinarinio paveldo dalis. Šie užsiėmimai suteikia galimybę ne tik pasigaminti, bet ir patirti autentišką Dzūkijos krašto kulinarinę dvasią, o po jų dalyviai gali mėgautis savo kūriniais.

Restorano meniu taip pat gausu tradicinių patiekalų, atspindinčių regiono savitumą, pavyzdžiui, baravykai pagal dzūkų tradicijas.

Grūto parkas

Grūto parkas – unikalių sovietinių skulptūrų muziejus Grūto kaime netoli Druskininkų. Šis parkas yra viena iš įdomiausių Lietuvos lankytinų vietų, pritraukianti ne tik istorijos mėgėjus, bet ir smalsius turistus. Čia atviroje erdvėje eksponuojama daugiau nei 80 sovietinio laikotarpio skulptūrų, tarp jų – Leninas, Stalinas, vietinių veikėjų paminklai bei įvairūs ideologiniai simboliai, atskleidžiantys sovietinės okupacijos istorines realijas. Be to, parke įrengta edukacinė erdvė, kurioje lankytojai gali sužinoti apie sovietinį gyvenimą, propagandą ir to laikotarpio kasdienybę. Grūto parkas siūlo ir įvairias pramogas: temines ekskursijas, galimybę apsilankyti kavinėje, kurioje pateikiami tradiciniai sovietmečio patiekalai, bei vaikų žaidimų aikšteles, sukurtas pagal to meto stilių. Parko lankymas – tai tarsi kelionė laiku, suteikianti galimybę giliau suprasti Lietuvos istorijos sudėtingumą.

Raigardo slėnis

Raigardo slėnis – įspūdingas kraštovaizdžio draustinis, susiformavęs prieš 5000 metų, su slėnio pakraštyje stūkstančiu Velnio akmeniu. Šis slėnis nuo seno traukė vietos gyventojų ir keliautojų dėmesį dėl savo legendų ir mistikos. Pasak senovinių padavimų, Velnio akmuo buvo mistinė vieta, kurioje rinkdavosi mitologinės būtybės, o slėnis buvo laikomas vartais į kitą pasaulį. Archeologiniai radiniai rodo, kad šioje vietovėje buvo atliekamos ritualinės apeigos. Šiandien Raigardo slėnis pritraukia ne tik istorijos ir mitologijos entuziastus, bet ir gamtos mylėtojus, kurie čia atvyksta pasigrožėti unikalia kraštovaizdžio flora ir fauna. Pėsčiųjų takai, vedantys per slėnį, leidžia pasinerti į unikalią atmosferą ir pajusti šios vietos dvasinę aurą.

Grožio šaltinis

Grožio šaltinis – itin sūraus mineralinio vandens šulinys, legendinis grožio šaltinis Lietuvos moterims. Šio šulinio vanduo garsėjo dar senovėje, kai vietos gyventojai pastebėjo jo ypatingą poveikį odai ir sveikatai. Sakoma, kad šulinio vanduo ne tik gražina odą, bet ir suteikia gyvybingumo, padeda atsikratyti nuovargio. Per amžius šulinys buvo laikomas moterų grožio ritualų dalimi – nuo jauniklių merginų iki vyresnio amžiaus moterų, ieškojusių jaunystės eliksyro. Net ir šiandien lankytojai gali semtis vandens iš šio šulinio ir pasimėgauti jo natūraliu gydomuoju poveikiu.

Antano Česnulio skulptūrų ir laisvalaikio parkas

Antano Česnulio skulptūrų ir laisvalaikio parkas – interaktyvi erdvė, kurioje tradicinės lietuviškos medžio skulptūros pasakoja Lietuvos istorijos ir literatūros istorijas. Česnulio skulptūros – ne tik meninės išraiškos pavyzdys, bet ir turtingas kultūros palikimas, kuriame atgyja legendos, mitai ir istoriniai pasakojimai. Lankytojai gali sužinoti apie Lietuvos didvyrius, senuosius papročius ir literatūros personažus, skulptūrose įamžintus subtiliais ir išraiškingais medžio raižiniais. Čia galima paragauti šviežio vandens iš šulinio, įžengti į vėjo malūną, pilną įspūdingų medžio drožinių, ir pamatyti gyvas, judančias bei garsus skleidžiančias skulptūras. Taip pat parke vyksta edukaciniai užsiėmimai, kurių metu lankytojai gali išmokti pagrindinių medžio drožybos technikų ir patys pasigaminti nedideles skulptūrėles, kurios taps unikaliu suvenyru iš Druskininkų.

Druskininkų kurorto šventė

Druskininkų kurorto šventė – didžiausias kultūrinis renginys regione, kuris kasmet pritraukia tūkstančius lankytojų iš Lietuvos ir užsienio. Šventė prasideda spalvingu teatralizuotu paradu, kuriame dalyvauja įvairių meno kolektyvų atstovai, amatininkai bei vietos bendruomenių nariai, pristatantys regiono tradicijas ir kultūrą. Po parado miesto aikštėse vyksta gyvos muzikos koncertai, pritraukiantys žymiausius šalies atlikėjus ir muzikines grupes. Amatų mugė leidžia susipažinti su vietos meistrų kūriniais – nuo tradicinės keramikos iki modernių meno dirbinių. Šventėje taip pat organizuojamos interaktyvios edukacinės dirbtuvės, skirtos vaikams ir suaugusiems, kuriose lankytojai gali išmokti tradicinių amatų paslapčių. Vakaro programą vainikuoja įspūdingas fejerverkų šou, kuris apšviečia visą kurorto dangų ir simbolizuoja šventės kulminaciją.

