Džiazuojančios Grigiškių Kalėdos prie Vilniaus vartų: miestas, kuris pats virto šventine partitūra

Grigiškės šiemet suspindo taip, kaip dar niekada anksčiau. Vos dešimt minučių kelio nuo sostinės centro, tačiau čia – visai kitokia Kalėdų dvasia: švelniai džiazuojanti, šviesi ir nepaprastai bendruomeniška. Lapkričio 30-osios vakarą Grigiškių aikštė virto scena, kurioje šviesa, muzika ir žmonių vienybė susijungė į vieną bendrą šventinį ritmą. Ne atsitiktinai – juk 2025 m. Vilnius tituluotas Europos Kalėdų sostine, o šiemet prie šventinių miesto erdvių prisijungia ir Grigiškės.
Interaktyvi džiazuojanti eglė ir instaliacijų parkas, kuris kas vakarą priverčia sustoti
Pagrindinis šventės akcentas – pirmą kartą įžiebta interaktyvi miesto eglė, kurioje slypi tikra staigmena. Visą šventinį laikotarpį eglutė subtiliai skleis lengvą džiazą, pasklindantį po aikštę ir kuriantį jaukią Kalėdų aurą. Čia pat – bendruomenės rankomis sukurtas džiazuojančių Kalėdinių instaliacijų parkas.
Vienas ryškiausių šių metų akcentų – džiazuojantys sniego seniai, įkurdinti šalia eglės. Paspaudus specialų mygtuką, jie užgroja šventinę melodiją, taip tapdami interaktyvia, visai šeimai skirta pramoga.
Dar vienas šių metų pasididžiavimas – galbūt didžiausia Lietuvoje muzikinė partitūra, sudaryta iš Grigiškių vaikų piešinių. Mažųjų grigiškiečių darbai čia virto natomis, o instaliacija visam parkui suteikė ypatingos emocinės šilumos.
Šventė, kuri neišsisklaido – ji tęsiasi visame mieste
Šių metų Kalėdos Grigiškėse – ne tik aikštėje. Mieste veiks Kalėdų senelio paštomatas, besmegenių parkas ir įstaigų grojančių instrumentų kiemai, kurie kvies leistis į šventinį pasivaikščiojimą. Tai erdvės, kurias kiekvienas gali atrasti pats – ieškodamas šviesomis pasipuošusių kampelių, užsukdamas į kiemus, sutinkant kaimyną ar trumpam sustojant pokalbiui. Ši Kalėdinė kelionė po Grigiškes kasmet kuria tikrą bendrystės jausmą ir kviečia į miestą pažvelgti naujomis akimis.
Ir tai dar ne viskas – Grigiškės kviečia keliauti ir po freskų maršrutą, o miestą puošiančių kūrinių jau tiek daug, kad jis tapo viena įspūdingiausių šiuolaikinio meno zonų sostinės pakraštyje. Freska „Grigiškės iš paukščio skrydžio“, nutapyta Lino Kaziulionio, jau pripažinta Lietuvos rekordu, o naujosios keturios neofreskos pasakoja autentiškas šio krašto istorijas. Norintiems dar daugiau interaktyvumo – QR kodais pažymėtas maršrutas „Kita stotelė – Grigiškės“, leidžiantis miestą pažinti per balsus ir pasakojimus.
Programa, kurios užteks visam šventiniam laikotarpiui
Iki pat sausio 6-osios Grigiškėse vyks koncertai, susitikimai, kūrybinės veiklos, o Kalėdų senelį čia bus galima sutikti netikėčiausiose vietose – jo „ekspedicijos“ numatytos visame mieste.
Grigiškės kviečia ne tik užsukti, bet ir pasilikti ilgiau – pamatyti, kaip miestelis, esantis prie Vilniaus vartų, kuria savitą Kalėdų istoriją, kupiną šviesos ir muzikos.
Bendruomenės ir verslo vienybė – stipriausias šios šventės variklis
Grigiškės šiemet demonstruoja retą pavyzdį, kaip glaudžiai gali susivienyti seniūnija, kultūros centras, įstaigos ir verslas, kad būtų sukurta tikrai išskirtinė bendruomenės šventė.
„Džiugu matyti stiprėjančią partnerystę – ši vienybė leidžia mums kasmet pakilti į naują kokybės lygį“, – sako Grigiškių seniūnė Donata Lukašenkovienė ir Grigiškių kultūros centro direktorius Jonas Auriukas.
Šventę jau daugelį metų palaiko generalinis rėmėjas „Grigeo Group“, kartu su Vilniaus miesto savivaldybe ir „Transtira“. Verslo atstovai pripažįsta – būti šios šventės dalimi jiems reiškia daugiau, nei tik paramą.
„Būdami Grigiškių bendruomenės dalimi jaučiame atsakomybę ir norą prisidėti prie iniciatyvų, kurios buria žmones ir kuria jaukesnę aplinką kiekvienam. Džiaugiamės galėdami tęsti ilgalaikį bendradarbiavimą ir būti Grigiškių kalėdinės eglės įžiebimo šventės dalimi“, – sako „Grigeo Group“ vadovas Tomas Jozonis.
Jeigu ieškote tikros šventinės dvasios – Grigiškės jus nustebins
Čia nėra triukšmingo miesto tempo. Čia – šviesos, muzika, kūrybiškumas ir nuoširdi žmonių bendrystė. Čia Kalėdos ne tik švenčiamos – jos kuriamos, ir kiekvienas atvykstantis tampa jų dalimi. Aplankykite jas ir išgirskite, kaip skamba džiazuojančios Kalėdos prie Vilniaus vartų.