Egzotiškas vaisius, kuris tinka ne tik desertams: su kuo derinti egzotiškuosius ličius?

Nors už lango jau rodosi pirmosios snaigės, norint pasimėgauti egzotiškais skoniais ir organizmą palepinti vitaminais, visai nebūtina laukti vasaros ar išlaidauti. Į savo racioną galima įtraukti žiemos vaisiais tituluojamų ličių – kaip tik dabar yra jų sezonas.
Pasak Gintarės Kitovės, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovės, pirkėjai kasmet jų laukia ir į savo krepšelius įtraukia vos tik ličiams pasirodžius parduotuvių lentynose – prieš pat didžiąsias žiemos šventes.
„Mūsų pirkėjai drąsiai išbando naujoves ir greitai jas prisijaukina, įtraukia į kasdienius krepšelius. Savo asortimentą planuojame taip, kad pirkėjai visais metų laikais galėtų mėgautis šviežiais ir sezoniškais vaisiais bei daržovėmis. Pavyzdžiui, ličių sezonas yra lapkričio–sausio mėnesiais, jie atskrenda iš saulėtosios Pietų Afrikos Respublikos, ir šiuo metu jų siūlome už itin gerą kainą“, – sako G.Kitovė.
Šiltuosius kraštus primenantys ličiai – puikus būdas praturtinti kasdienį racioną egzotiškesniais skoniais.
„Ličiai itin paįvairina kasdienę mitybą ir gelbsti, pasiilgus naujų skonių. Juos galima valgyti ne tik vienus, bet ir dėti į desertus, sveikuoliškus kokteilius, salotas, derinti su mėsos ar žuvies patiekalais. Šie vaisiai išsiskiria subtiliu skoniu, be to, pasižymi vitaminų gausa“, – teigia Jolanta Sabaitienė, vaisių ir daržovių skyriaus darbuotoja.
Mažai kaloringi ir visapusiškai naudingi
Nedideli apvalūs ličiai yra padengti raudona odele su švelniais spygliukais. Viduje slepiasi saldžiai rūgštus baltas minkštimas ir nevalgomas kauliukas. Ličiai auga ant senovinės kilmės medžių, kurie gali siekti net 10 metrų, ir turi apvalų vainiką. Šie medžiai pražysta šaltuoju sezonu, todėl būtent dabar galime mėgautis šviežiais jų vaisiais.
Dažniausiai ličiai valgomi švieži, juose gausu vitaminų ir mineralų, jie naudingi širdžiai ir žarnynui.
„Ličiai turi mažai kalorijų, skaičiuojama, kad 100 gramų jų valgomosios masės yra vos 80 kcal. Be to, ličių sudėtyje yra labai mažai cukraus. Tačiau šiuose vaisiuose gausu mineralinių medžiagų, ypač vario, magnio ir kalio, vitaminų C ir B“, – pasakoja J. Sabaitienė.
Anot jos, nenuluptus ličius šaldytuve galima laikyti nuo 3 dienų iki savaitės. Taip pat juos galima užšaldyti, bet prieš tai būtina nulupti ir pašalinti kauliukus, o į šaldiklį dėti tik baltą minkštimą.
Dera ir prie sūrių, ir prie mėsos
Ličiai dažnai valgomi kaip užkandis. Visgi, kulinarijoje jie gali būti panaudoti kur kas plačiau. Pavyzdžiui, jie puikiai dera prie įvairiausių sūrių. O ypač ožkos ar čederio. Ličiai dedami į šviežių vaisių salotas. Jie puikiai dera su bananais, kokosais, mangais, pasifloromis ar ananasais, citrusiniais vaisiais, imbieru. Ličiais galima gardinti ir įvairiausius pusryčių patiekalus: avižinę košę, granolą, pusryčių kokteilius. Azijoje ličiai arba jų sultys dažnai dedamos į įvairiausius padažus, kurie yra derinami prie pikantiškų patiekalų, pavyzdžiui, vištienos ar įvairiausios rūšies žuvies bei jūros gėrybių.
Dažniausiai ličiai valgomi kaip desertas. Kadangi šie vaisiai išsiskiria saldžiarūgščiu skoniu, jie tinka tiek tradiciniams, tiek egzotiškesniems skanėstams gaminti. Juos galima derinti su kitais vaisiais ar uogomis, dėti į tiramisu, pavlovą. Įmaišyti į pienišką kokteilį, gėrimui šie vaisiai suteikia kreminės tekstūros.
Ličiai tinka ir pikantiškiems deriniams kurti. Jų galima dėti į tartarus arba salotas. Be to, juos dera maišyti su krevetėmis ir wok keptuvėje ruoštais makaronais, kalakutiena arba jais papildyti azijietiškus užkandžius.
Jei norite patys pasigaminti patiekalų su ličiais, kulinarijos šefė Elvyra Semaška rekomenduoja išbandyti kelis lengvus receptus.
Kalakutiena su ličiais
Jums reikės:
- 1 v. š. augalinio aliejaus
- 4 gabalėlių kalakutienos krūtinėlės
- 200 ml apelsinų sulčių
- 4 a. š. cukraus
- 1 skiltelė smulkinto česnako
- 1 a. š. džiovintų rozmarinų
- 2 a. š. kukurūzų krakmolo
- 1/4 puodelio vištienos sultinio
- Druskos, pipirų
- 15 vnt. šviežių nuluptų ir skiltelėmis supjaustytų ličių
Gaminame:
- Didelėje keptuvėje ant vidutinės ugnies įkaitinkite aliejų. Sudėkite kalakutieną, kepkite, kol paruduos iš abiejų pusių. Išimkite kalakutieną iš keptuvės ir atidėkite į šalį.
- Į tą pačią keptuvę supilkite apelsinų sultis, cukrų, česnaką, rozmariną ir užvirinkite. Sumaišykite kukurūzų krakmolą ir vištienos sultinį. Supilkite į keptuvę, nuolat maišydami virkite, kol padažas sutirštės. Pagal skonį pagardinkite druska ir pipirais.
- Sudėkite į padažą ličius, retkarčiais pamaišydami, pašildykite. Padažą patiekite ant kalakutienos.
Sūrio keksiukai su ličiais
Jums reikės:
- 4 lapų šaldytos tešlos
- 50 g tirpinto sviesto
- 1 indelio kreminio sūrio
- 1 kiaušinio
- 100 g cukraus
- 4 a. š. citrinos sulčių
- 1/2 a. š. vanilės
- 15 šviežių nuluptų ir per pusę perpjautų ličių
- Ličių ir griežinėliais pjaustytų kivių papuošimui
Gaminame:
- Įkaitinkite orkaitę iki 180 laipsnių. Ištepkite riebalais 12 keksiukų formelių. Ant vaškuoto popieriaus sudėkite 4 lapus atšildytos tešlos ir kiekvieną lapą patepkite ištirpintu sviestu. Supjaustykite juos į kvadratėlius, kurie tilptų į keksiukų formeles. Į kiekvieną formelę dėkite kvadratėlius, kad suformuotumėte „žiedlapius“.
- Sūrį, kiaušinį, 3 šaukštus cukraus, 1 šaukštelį citrinos sulčių ir vanilę išplakite plakikliu iki vientisos masės. Tolygiai padalykite į keksiukų formeles. Kepkite 10–15 minučių arba kol lengvai paruduos. Atsargiai išimkite iš formelių ir atvėsinkite. Nedideliame puodelyje užvirinkite likusias citrinų sultis. Sutrinkite ličius elektriniu smulkintuvu. Sumaišykite ličių tyrę, likusį cukrų ir 3 arbatinius šaukštelius citrinos sulčių. Palaikykite šaldytuve.
- 12 desertinių lėkščių ištepkite ličių padažu. Į kiekvieną lėkštę dėkite sūrio keksiuką. Ant viršaus uždėkite šviežių ličių, o aplink išdėliokite kivius, kad primintų lapus.
Lašiša su ličiais ir žalumynais
Jums reikės:
- Šlakelio žuvies padažo
- 3 šaukštelių cukraus
- Kelių gabalėlių lašišos filė
- 3 šaukštų aliejaus
- Nedidelio smulkiai supjaustyto agurko
- 20 nuluptų ir supjaustytų ličių
- Saujos kalendros lapelių
- Saujos baziliko lapelių
- 2 čili pipirų
- 1/3 plonais griežinėliais supjaustyto raudonojo svogūno
- 2 šaukštų žaliųjų citrinų sulčių
Gaminame:
- Pirmiausiai pasiruoškite marinatą lašišai: sumaišykite žuvies padažą ir 2 šaukštelius cukraus. Lašišą dėkite į marinatą ir apie 10 minučių palaikykite šaldytuve.
- Keptuvėje įkaitinkite aliejų ir kepkite lašišą iš abiejų pusių, kol ji gražiai apskrus.
- Dubenyje sumaišykite agurkus, ličius, kalendrą, baziliką, čili ir svogūnus. Ant viršaus padėkite lašišos gabalėlius.
- Galiausiai nedideliame indelyje sumaišykite žaliųjų citrinų sultis, žuvies padažą ir likusį cukrų. Gautą padažą supilkite ant salotų ir mėgaukitės.
