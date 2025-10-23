Eismo ribojimai Lentvaryje

Apylankos schema
Trakų rajono savivaldybė įgyvendina Vokės g. Lentvaryje, Trakų r. sav. kapitalinio remonto, įrengiant pėsčiųjų ir dviračių taką, techninį darbo projektą. Pagal projektą bus atnaujinta važiuojamoji kelio danga ir įrengtas pėsčiųjų bei dviračių takas iki Vilniaus miesto savivaldybės ribos.
Kapitalinio remonto metu, nuo š. m. spalio 23 d. iki gruodžio 23 d., darbų zonose eismas bus ribojamas ir kreipiamas apylankomis.
Darbų vietose bus kelio ženklas Nr. 303 „Motorinių transporto priemonių eismas draudžiamas (Draudžiamas motorinių transporto priemonių, traktorių ir savaeigių mašinų eismas, išskyrus mopedus, motociklus be priekabų, maršrutinį, aptarnaujantįjį transportą, skiriamuoju ženklu „Asmuo su negalia“ arba asmens su negalia automobilio statymo kortele pažymėtas transporto priemones)“.
Gyventojai galės patekti į savo gyvenamąsias teritorijas, nes šis ženklas netaikomas aptarnaujančiajam transportui. „Aptarnaujantysis transportas – transporto priemonės, kurios priklauso draudžiamaisiais kelio ženklais (toliau vadinama – ženklai) pažymėtoje zonoje esančioms įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, toje zonoje gyvenantiems ar dirbantiems asmenims arba kurios atveža į tą zoną (išveža iš jos) krovinius ar atvyksta į šią zoną paimti krovinio, taip pat lengvieji taksi automobiliai, atvežantys į tą zoną (išvežantys iš jos) keleivius arba atvykstantys jų paimti į šią zoną.“
Atsiprašome gyventojų už laikinus eismo trikdžius ir prašome kantrybės bei supratingumo.
Trakų rajono savivaldybės informacija