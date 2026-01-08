Ekstremaliosioms situacijoms pasiruošti skirta programėlė LT72 jau turi 155 tūkst. vartotojų

Parašyta: 2026-01-08 | Kategorija: Lietuva, Lietuvos gynyba, Naujienos, pagalba, Seniūnijos, Trakai |

Vidaus reikalų ministerijos iniciatyva, siekiant stiprinti gyventojų pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms ir ugdyti visuomenės savisaugos kultūrą, sukurta mobilioji programėlė LT72 jau turi daugiau nei 155 tūkst. vartotojų (App store ir Google Play elektroninėse parduotuvėse).

Šių metų gruodžio 27 d. duomenimis, App store el. parduotuvėje aplikaciją parsisiuntusiųjų skaičius siekia 83 710, Google Play el. parduotuvėje – 71 437 vartotojų.

Per šį laiką mobili programėlė LT72 tapo svarbiu ir patogiu įrankiu, kuris padeda gyventojams iš anksto pasiruošti ekstremaliosioms situacijoms – nuo stichinių nelaimių iki branduolinės avarijos ar karinių grėsmių.

„Dabartinė saugumo padėtis rodo, kad turime būti pasirengę pačioms įvairiausioms ir netikėtoms situacijoms bei galimiems pavojams. Pagrindinis tikslas – kad gyventojai būtų tinkamai informuoti ir žinotų, kaip apsaugoti save ir savo artimuosius. Programėlė – vienas iš įrankių šiam tikslui siekti.  Tik būdami informuoti ir tinkamai pasiruošę, galime veikti užtikrintai ir ramiai bet kokios krizės, nelaimės ar ekstremaliosios situacijos atveju“ – teigia vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.

Programėlėje galima rasti ne tik naudingos informacijos ar atlikti žinių testą, joje taip pat veikia interaktyvus Lietuvos žemėlapis su perspėjimo sirenų, kolektyvinės apsaugos statinių, priedangų tinklo (pro pavojaus atveju) ir gyventojų evakuacijos punktais, kurių gali prireikti, jei tektų evakuotis. Mobili programėlė pritaikyta ir asmenims su negalia. Atsisiuntus programėlę į mobilųjį telefoną, galima gauti ir perspėjimo pranešimą apie gresiantį pavojų.

Programėlė LT72 vėliau bus integruojama į šiuo metu planuojamą kurti daugiakanalę gyventojų perspėjimo platformą. Ši platforma, planuojama, sujungs įvairias gyventojų perspėjimui naudojamas priemones (perspėjimo sirenas, gyventojų perspėjimo pranešimus, informacinius pranešimus, skelbiamus per radiją ir televiziją, internetą bei socialinius tinklus, mobiliąsias programėles).

Šių metų kovo 10 d. visuomenei ir žiniasklaidai pristačius mobilią aplikaciją LT72, buvo vykdoma šios programėlės reklamos kampanija.

Per šiuos metus įgyvendinta informacinė sklaida regioninėje žiniasklaidoje, sukurtas vaizdo klipas, skirtas programėlės reklamai ir gyventojų pasiruošimui ekstremaliosioms situacijoms. Adaptuotos vaizdo klipo versijos buvo transliuojamos penkių didžiųjų Lietuvos miestų viešajame transporte, keturiuose nacionaliniuose televizijos kanaluose, taip pat – trijuose socialiniuose tinkluose (Facebook, Instagram ir Youtube).

Programėlės sukūrimo ir įdiegimo paslaugos bei reklamos kampanija buvo finansuojama Europos Komisijos projekto I-SPREAD (angl. – Innovative Solutions for Public Readiness and Emergency Disaster management in Lithuania) lėšomis. Projektu I-SPREAD siekiama gerinti Lietuvos visuomenės pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms ir didinti jos informuotumą civilinės saugos srityje. Projekto įgyvendinimo terminas:  nuo 2024 m. sausio 2 d. iki 2026 m. sausio 1 d.

Europos Komisijai įsipareigojimas iki projekto pabaigos buvo pasiekti 100 tūkst. mobilios programėlės vartotojų.

VRM inform.


Naujienos iš interneto

Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite

Savivaldybė

Su 95-uoju jubiliejumi, gerbiama Marija Draugeliene!
Laisvės gynėjų dienos minėjimo renginiai Trakų rajone 2026 metais
Sausio mėnesio renginiai Trakų rajono savivaldybėje
Trakų rajono jaunimo apdovanojimai Trakų rajono jaunimo apdovanojimai

Renginiai

Su 95-uoju jubiliejumi, gerbiama Marija Draugeliene!
Laisvės gynėjų dienos minėjimo renginiai Trakų rajone 2026 metais
„Auksinio proto“ vakarai grįžta
S. Lozoraičio vardo premija – kultūros žurnalistei Skirmantei Javaitytei S. Lozoraičio vardo premija – kultūros žurnalistei Skirmantei Javaitytei

Kultūra

Laisvės gynėjų dienos minėjimo renginiai Trakų rajone 2026 metais
„Auksinio proto“ vakarai grįžta
S. Lozoraičio vardo premija – kultūros žurnalistei Skirmantei Javaitytei S. Lozoraičio vardo premija – kultūros žurnalistei Skirmantei Javaitytei
Trijų Karalių dieną Užutrakyje paskelbti geriausi metų tautodailininkai

Sveikata

1 iš 4 moterų patiria pogimdyminę depresiją: pasakė, kokios pagalbos Lietuvoje gali sulaukti krizę išgyvenančios šeimos
Skubios pagalbos skyrius ar šeimos gydytojas: kaip žinoti, kur kreiptis pirmiausia?
Praūžus šventėms norisi lengviau: pasigaminkite kalafioro steiką
„Draugiška“ etiketė nebūtinai reiškia, kad saugu: pavojingos medžiagos mūsų namuose
baznycia Parduodu malkas. Skaldytas ar kaladėmis. Tel. 8 605 55 526.
Naudingosios nuorodos

Buitinės technikos meistrai Trakuose

Autobusiukų nuoma

Sekite mus per Facebook
Spauskite "Patinka" ir gaukite visas Trakų krašto naujienas savo Facebook sraute:

ISSN 2538-6581
Kategorijos