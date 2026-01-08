Ekstremaliosioms situacijoms pasiruošti skirta programėlė LT72 jau turi 155 tūkst. vartotojų

Vidaus reikalų ministerijos iniciatyva, siekiant stiprinti gyventojų pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms ir ugdyti visuomenės savisaugos kultūrą, sukurta mobilioji programėlė LT72 jau turi daugiau nei 155 tūkst. vartotojų (App store ir Google Play elektroninėse parduotuvėse).
Šių metų gruodžio 27 d. duomenimis, App store el. parduotuvėje aplikaciją parsisiuntusiųjų skaičius siekia 83 710, Google Play el. parduotuvėje – 71 437 vartotojų.
Per šį laiką mobili programėlė LT72 tapo svarbiu ir patogiu įrankiu, kuris padeda gyventojams iš anksto pasiruošti ekstremaliosioms situacijoms – nuo stichinių nelaimių iki branduolinės avarijos ar karinių grėsmių.
„Dabartinė saugumo padėtis rodo, kad turime būti pasirengę pačioms įvairiausioms ir netikėtoms situacijoms bei galimiems pavojams. Pagrindinis tikslas – kad gyventojai būtų tinkamai informuoti ir žinotų, kaip apsaugoti save ir savo artimuosius. Programėlė – vienas iš įrankių šiam tikslui siekti. Tik būdami informuoti ir tinkamai pasiruošę, galime veikti užtikrintai ir ramiai bet kokios krizės, nelaimės ar ekstremaliosios situacijos atveju“ – teigia vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
Programėlėje galima rasti ne tik naudingos informacijos ar atlikti žinių testą, joje taip pat veikia interaktyvus Lietuvos žemėlapis su perspėjimo sirenų, kolektyvinės apsaugos statinių, priedangų tinklo (pro pavojaus atveju) ir gyventojų evakuacijos punktais, kurių gali prireikti, jei tektų evakuotis. Mobili programėlė pritaikyta ir asmenims su negalia. Atsisiuntus programėlę į mobilųjį telefoną, galima gauti ir perspėjimo pranešimą apie gresiantį pavojų.
Programėlė LT72 vėliau bus integruojama į šiuo metu planuojamą kurti daugiakanalę gyventojų perspėjimo platformą. Ši platforma, planuojama, sujungs įvairias gyventojų perspėjimui naudojamas priemones (perspėjimo sirenas, gyventojų perspėjimo pranešimus, informacinius pranešimus, skelbiamus per radiją ir televiziją, internetą bei socialinius tinklus, mobiliąsias programėles).
Šių metų kovo 10 d. visuomenei ir žiniasklaidai pristačius mobilią aplikaciją LT72, buvo vykdoma šios programėlės reklamos kampanija.
Per šiuos metus įgyvendinta informacinė sklaida regioninėje žiniasklaidoje, sukurtas vaizdo klipas, skirtas programėlės reklamai ir gyventojų pasiruošimui ekstremaliosioms situacijoms. Adaptuotos vaizdo klipo versijos buvo transliuojamos penkių didžiųjų Lietuvos miestų viešajame transporte, keturiuose nacionaliniuose televizijos kanaluose, taip pat – trijuose socialiniuose tinkluose (Facebook, Instagram ir Youtube).
Programėlės sukūrimo ir įdiegimo paslaugos bei reklamos kampanija buvo finansuojama Europos Komisijos projekto I-SPREAD (angl. – Innovative Solutions for Public Readiness and Emergency Disaster management in Lithuania) lėšomis. Projektu I-SPREAD siekiama gerinti Lietuvos visuomenės pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms ir didinti jos informuotumą civilinės saugos srityje. Projekto įgyvendinimo terminas: nuo 2024 m. sausio 2 d. iki 2026 m. sausio 1 d.
Europos Komisijai įsipareigojimas iki projekto pabaigos buvo pasiekti 100 tūkst. mobilios programėlės vartotojų.
VRM inform.