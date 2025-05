ES investuoja 7,3 mlrd. eurų iš programos „Europos horizontas“, kad sustiprintų konkurencingumą ir talentų ugdymą

Europos Komisija paskelbė, kad pagal naują „Europos horizonto“ 2025 m. darbo programą skirs daugiau nei 7,3 mlrd. eurų, siekdama sustiprinti Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų potencialą bei pasaulinį konkurencingumą. Šios lėšos padės skatinti pažangų mokslą, spartinti žaliąją ir skaitmeninę pertvarką bei didinti Europos konkurencingumą.

Programa padės pritraukti ir išlaikyti geriausius tyrėjus Europoje, taip pat suteiks tikslinę paramą nuo karo ir prievartinės migracijos nukentėjusiems asmenims. Tarp šių pastangų – atnaujinta Marie Skłodowskos-Curie veiklų (MSCA) 2023–2025 m. dalis, kuri numato didesnę paramą Ukrainos mokslininkams bei naujo MSCA pilotinio projekto „Rinkis Europą mokslui“ pradžią. Ši iniciatyva siūlys daugiau galimybių jauniems mokslininkams: konkurencingus atlyginimus ir ilgesnes sutartis.

Pilotinis projektas yra dalis 500 mln. eurų paketo 2025–2027 m. laikotarpiui ir platesnės iniciatyvos „Rinkis Europą“, kurią neseniai pristatė Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Iniciatyvos tikslai: mokslas turi būti laisvas ir atviras, investuoti į talentus bei spartinti inovacijas Europoje.

Per Europos mokslinių tyrimų tarybą (ERC) į Europą atvykstantys tyrėjai jau dabar gauna papildomą finansavimą prie savo dotacijos, kuri neseniai buvo padvigubinta. Be to, bus įdiegta nauja septynerių metų „superdotacijų“ schema, skirta ilgalaikei paramai elitiniams talentams.

Pagrindiniai 2025 m. darbo programos aspektai

Įgyvendinant ES prioritetus:

Moksliniai tyrimai ir inovacijos (MTI) yra esminiai ES tikslų įgyvendinimui – nuo konkurencingumo, gynybos ir saugumo stiprinimo iki piliečių gyvenimo gerinimo. 2025 m. programa finansuos skaitmenines ir kosmoso technologijas, žaliuosius projektus ir tvarią plėtrą, taip pat priemones kovai su organizuotu nusikalstamumu ir terorizmu, mažins CO₂ emisijas ir energetikos sąnaudas. Daugiau nei 663 mln. eurų bus skirta penkioms ES misijoms.

Klimato ir skaitmeninės transformacijos pagreitinimas:

ES siekia tapti pirmuoju klimato neutralumo žemynu iki 2050 m., todėl 35 proc. programos „Europos horizontas“ finansavimo skiriama klimato tikslams. 2025 m. programoje tai apima:

1,14 mlrd. eurų klimato, energetikos ir transporto projektams;

833 mln. eurų maisto, bioekonomikos, žemės ūkio ir aplinkosaugos sritims;

36 proc. viso biudžeto – skaitmeninei pertvarkai, iš jų 1,6 mlrd. eurų – dirbtiniam intelektui.

Automobilių sektoriaus inovacijos:

Programa rems Europos automobilių pramonės transformaciją – siekiama švaresnio, konkurencingesnio transporto. Bus finansuojamos:

naujos kartos elektromobilių baterijos;

išmaniosios gamybos technologijos;

transporto skaitmeninimas, kibernetinis saugumas ir žiedinės ekonomikos principai;

išmanios, atsparios mobilumo sistemos.

Supaprastinta paraiškų

teikimo sistema

Europos Komisija 2025 m. programoje pradeda supaprastinimo procesą:

Trumpesnės temos aprašymo formos;

Daugiau atvirų temų, leidžiančių kūrybiškesnius sprendimus;

Vienkartinės dotacijos (angl. lump sums) sudarys 35 proc. biudžeto, mažindamos ataskaitų naštą;

29 temoms taikomas dviejų etapų paraiškų procesas: pirmiausia trumpa paraiška, o išrinktieji kviečiami pateikti išsamią.

Talentų skatinimas

Programa padeda spręsti „protų nutekėjimo“ problemą:

22,5 mln. eurų bus skirta MSCA pilotui „Rinkis Europą“;

Konkurencingi atlyginimai, ilgesnės sutartys;

Bendrai finansuojamos doktorantūros ir podoktorantūros stipendijos.

Gyvybingesnės Europos

gyvenvietės

Naujoji Europos Bauhauzo (NEB) priemonė – pirma daugiametė finansinė priemonė inovatyviems projektams, siekiantiems sukurti tvaresnes, įtraukesnes ir estetiškesnes gyvenamąsias erdves.

2025 m. NEB kvietimo biudžetas – 118,4 mln. eurų;

~63 mln. eurų – demonstraciniai projektai (pvz., regeneracinio dizaino);

Likusi dalis – fundamentiniams tyrimams ir pagalbiniams veiksmams.

Parama Ukrainos

mokslininkams

Programa skatina teikti galimybes karo paveiktiems mokslininkams:

Tęsiama parama Ukrainos biurui „Horizon Europe“ programoje;

MSCA4Ukraine iniciatyva skiria 10 mln. eurų ukrainiečių mokslininkams;

Kai leis sąlygos, rems sugrįžimą ir Ukrainos mokslo sistemos atkūrimą.

Parama Gazos mokslininkams

2025 m. programa numato:

Virtualų tyrimų bendradarbiavimo centrą, kuris teiktų mentorystę, akademinius išteklius, jungtų mokslininkus su iniciatyvomis, partneriais ir rėmėjais.

Ką toliau?

Pirmieji kvietimai teikti paraiškas atsidarys gegužės 15 d. per Komisijos finansavimo portalą.

Daugiau supaprastinimo priemonių planuojama 2026–2027 m.

Kontekstas

„Europos horizontas“ – tai 93,5 mlrd. eurų vertės ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programa, vykdoma 2021–2027 m. Didžioji dalis finansavimo paskirstoma pagal konkursinius kvietimus, išdėstytus darbo programose, kuriose nurodomi tikslai, temos, reikalavimai ir atrankos kriterijai.

2025 m. darbo programa grindžiama strateginiu 2025–2027 m. planu, patvirtintu 2024 m. kovo mėn., parengtu bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis, Europos Parlamentu, asocijuotomis šalimis ir daugiau nei 2000 suinteresuotųjų subjektų bei piliečių.

