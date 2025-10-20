ES priimtas sprendimas užsukti rusišką dujų kranelį

Spalio 20 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas dalyvavo Europos Sąjungos transporto, telekomunikacijų ir energetikos tarybos (energetikos klausimai) posėdyje Liuksemburge. Tarybos metu patvirtintas Tarybos bendrasis požiūris dėl „REPowerEU“ reglamento, kuriuo siekiama visiškai uždrausti rusiškų dujų importą iki 2028 m., taip pat ministrai aptarė energetinio saugumo ir atsparumo Ukrainoje ir Moldovoje bei strateginės jų integracijos į ES energijos rinką klausimus, vyko diskusija dėl elektrifikacijos skatinimo ir tam tinkamiausių priemonių.
ES energetikos ministrai pasiekė bendrąjį požiūrį dėl „REPowerEU“ reglamento pasiūlymo nutraukti rusiškų dujų importą. Nuo 2028 m. sausio 1 d. įsigalios visiškas draudimas, tačiau jau nuo 2026 m. birželio mėn. neturėtų būti tiekiamos rusiškos dujos trumpalaikiais kontraktais. Siūlomas reglamentas taikomas tiek dujotiekių dujoms, tiek suskystintoms gamtinėms dujoms (SGD) ir yra pagrindinis „REPowerEU“ gairių, kaip nutraukti rusiškos energijos importą, kurias 2025 m. gegužės mėn. paskelbė Europos Komisija, rezultatas. Pasiūlymu taip pat siekiama pagerinti rusiškų dujų stebėseną ir atsekamumą, kartu padedant valstybėms narėms valdyti perėjimą ir užtikrinti energetinį saugumą ES.
„Pagaliau Taryboje buvo priimtas sprendimas užsukti rusišką kranelį – šiandien žengtas dar vienas svarbus žingsnis ir jis yra istorinis visai Europai. Nuolatinis dujų importo draudimas užkirs kelią rusijos karo mašinos finansavimui, padės Europai tapti atsparesnei ir ateityje išvengti bet kokių manipuliacijų energijos tiekimu bei kainomis. Negalime sutikti su mažesnėmis ambicijomis ar lėtesniu tempu, priešingai – tikimės, kad tolimesnėse derybose su Europos Parlamentu, reglamento nuostatos bus tik dar labiau sustiprintos. Visoje Europoje stebime spartų atsinaujinančios energijos gamybos augimą. Ši teigiama tendencija padeda pakeisti rusišką iškastinį kurą ir yra vienas pagrindinių veiksnių, skatinančių mūsų perėjimą prie saugesnės, tvaresnės ir nepriklausomos energetikos sistemos“, – sakė ministras Ž. Vaičiūnas.
Tarybos posėdyje aptarti energetinio saugumo ir atsparumo Ukrainoje bei Moldovoje, taip pat strateginės šių šalių integracijos į Europos Sąjungos energijos rinką klausimai. Lietuva išreiškė tvirtą paramą Ukrainos ir Moldovos siekiams stiprinti savo energetinį savarankiškumą bei glaudžiau bendradarbiauti su ES, pabrėždama ilgalaikės paramos Ukrainai svarbą.
„Pirmiausia, smerkiame rusijos atakas, nukreiptas į Ukrainos energetikos infrastruktūrą. Lietuva rėmė ir rems viskuo kuo gali, siekiant padėti Ukrainai. Ilgalaikėje perspektyvoje svarbu dalytis gerąja patirtimi tarp ES valstybių narių, Ukrainos ir Moldovos. Ukraina savo ruožtu gali pasidalyti vertingomis žiniomis apie energetinio saugumo užtikrinimą ir kritinės energetikos infrastruktūros apsaugą, remdamasi savo tiesiogine patirtimi. Ukrainos ir Moldovos narystė Europos Sąjungoje iki 2030 m. yra strateginis tikslas – tai investicija į ilgalaikę Europos taiką ir saugumą“, – sakė ministras.
Taip pat tarybos paraštėse energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas susitiko su Vokietijos ekonomikos ir energetikos ministre Katherina Reiche ir dalyvavo ES bendraminčių šalių Atsinaujinančios energetikos draugų grupės (angl. Friends of Renewables) susitikime.
Vėliau numatytas susitikimas su Lenkijos energetikos ministru Miłosz Motyka. Susitikimo metu energetikos ministrai aptars Lietuvos ir Lenkijos energetinės partnerystės ir bendradarbiavimo energetikos srityje klausimus. Taip pat energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas susitiks su Danijos klimato, energetikos ir komunalinių paslaugų ministru Lars Aagaard ir Ukrainos energetikos viceministre, atsakinga už Europos integraciją, Olha Yukhymchuk.
Spalio 21 d. energetikos ministras Ž. Vaičiūnas vizitą tęs Briuselyje, kur susitiks su ES institucijų pareigūnais.
Kitas ES Energetikos tarybos posėdis vyks š. m. gruodžio 15 d. Briuselyje.
Energetikos ministerijos pranešimas