ESO turi keisti savo klientų aptarnavimo algoritmus – klaidos nepriimtinos

Pixabay nuotr.
Laikinai einantis pareigas energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas susitiko su AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) vadovu Renaldu Radvila. Susitikimo metu didžiausias dėmesys skirtas problemos sprendimui, kai net 82 tūkst. gaminančių vartotojų per ESO sistemą gavo netikslius automatinius pranešimus apie viršytą leistiną generuoti galią.
„Energetikos ministerija dažnai sulaukia nusiskundimų iš gaminančių vartotojų, savivaldybių ir kitų klientų dėl ESO paslaugų. Tokios klaidos, kai 82 tūkst., kas yra daugiau nei pusė gaminančių vartotojų, klientų gauna klaidinančią informaciją, o jos paneigimas tuo pačiu kanalu pateikiamas tik po 12 valandų, yra nepriimtinos. Šios klaidos turi tapti paskata ir pamokomis kartu su institucijomis spręsti sisteminius klausimus“, – sako ministras Ž. Vaičiūnas.
Taip pat ministras pabrėžė, kad bus peržiūrėti teisės aktų reikalavimai, įvertinant ar jie adekvatūs, tinkami ir pasiekia savo tikslą. Ministras akcentavo, kad ESO privalo padaryti IT sistemos pakeitimus, kad tokie atvejai nepasikartotų.
Susitikimo metu ESO vadovas R. Radvila paaiškino situacijos analizę, taip pat pristatė, kad kiekvienam gaminančiam vartotojui, pasibaigus aktyviajam saulės sezonui, ESO atliks nemokamą individualų efektyvumo įvertinimą: atsiskaitymo plano parinkimą, leistinos galios analizę, suvartojimo ir gamybos balansą ir baterijos potencialo įvertinimą.
Energetikos ministerijos pranešimas