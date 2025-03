Europos komisaro A. Kubiliaus kalba Europos Parlamento plenarinėje sesijoje dėl Baltosios knygos apie Europos gynybos ateitį

Gerbiamasis Pirmininke,

Garbingi Parlamento nariai,

dėkoju už tai, kad šiame Parlamente į darbotvarkę įtrauktas svarbus klausimas – Europos gynybos ateitis. Tai – vienas svarbiausių debatų šios institucijos istorijoje, kadangi laikotarpis, kuriame dabar gyvename, nulems Europos ir visos Europos Sąjungos istoriją.

Tai – vienkartinis mūsų kartos momentas. Mes susiduriame su realia ir tiesiogine grėsme. Niekas iš mūsų savo gyvenime tokios dar nematė. Dabar, kaip niekada anksčiau, Europa turi pasiruošti blogiausiam, kad ji galėtų užkirsti kelią karinės agresijos prieš mus galimybei. Toks pasirengimas yra vienintelis būdas atgrasyti blogiausią scenarijų.

Rusijos karo pramonė veikia visu pajėgumu. Rusija gali būti pasirengusi konfrontacijai su NATO per 5 metus ar net anksčiau. Jungtinių Valstijų veiksmai yra pabudimo signalas. Politikos krypties keitimas ir pasisukimas į Aziją. Geopolitinė realybė keičiasi mums matant. Dabar, kaip niekada anksčiau, turime stovėti ant dviejų savo kojų. Prisiimti atsakomybę už savo gynybą ir atgrasymą. Dabar, kaip niekada anksčiau, turime remti ir ginti Ukrainą. Taip, turi būti taika. bet stipri taika. Taika per tikrą jėgą. Taika, kurioje Ukraina ir Europa sėdi prie derybų stalo. Teisinga taika – ne tiktai pauzė, kad Rusija galėtų išsilaižyti žaizdas ir pradėti naują karą. Dar didesnį karą. Stipri taika taip pat reiškia stiprią Europą. Tokią Europą, kuri gali atgrasyti agresiją ir užkirsti kelią karui. Tam mes turime visiškai pertvarkyti savo gynybos pramonę, nes skirtumai tarp to, kokią gynybą turime, ir kokios mums reikia, kad apsaugotume savo žmones, yra didžiuliai.

Jau dabar trūksta tūkstančių tankų, kovinių mašinų, šarvuotų transporto priemonių, artilerijos pabūklų, kaip galima spręsti iš NATO pajėgumų tikslių dokumentų. Tai mažiausiai 500 milijardų eurų trūkumas. Dar daugiau šimtų milijardų reikės oro gynybai, kosmoso gynybai ir kariniam mobilumui.

Valstybės narės privalo masiškai investuoti, kad užpildytų šias spragas. ES rems valstybes nares. ES pridėtinė vertė. Europos mastas. Europos koordinacija. Europos pinigai. Europos įstatymai.

Ši Komisija iškėlė gynybą į Europos darbotvarkės viršų. Dar prieš mūsų mandatui prasidedant. Gynyba buvo pagrindinis prioritetas Komisijos Pirmininkės Ursulos von der Leyen politinėse gairėse. Ji paskyrė mane pirmuoju ES gynybos komisaru. Ji pavedė man ir ES užsienio reikalų ir saugumo politikos vadovei Kajai Kallas parengti Baltąją knygą apie Europos gynybos ateitį.

Ir nuo pirmosios mano kadencijos dienos mes dirbame be perstojo. kolegijoje, su mano tarnybomis. Daugelyje seminarų, konferencijų ir diskusijų, taip pat ir šiame Parlamente. Sutikau daugybę ministrų, Parlamento narių, gynybos ir kosmoso pramonės vadovų. Gavome daug indėlių. Taip pat ir jūsų rezoliuciją. Šie diskusijų mėnesiai padėjo pasiruošti. Tai leido mums pateikti pagrindinius pasiūlymus jau praėjusią savaitę priimant istorinius sprendimus dėl REARM EU „Baltajai knygai“ dar nepaskelbus.

Nes jei istorija juda pirmyn, mes negalime stovėti vietoje. Praėjusią savaitę Pirmininkė U. von der Leyen pristatė „Rearm Europe“ planą, po dviejų dienų jis buvo vienbalsiai patvirtintas istoriniame Europos Vadovų Tarybos susitikime.

Su pagrindiniais pasiūlymais superaktyvinti mūsų gynybos išlaidas iki 800 milijardų eurų. Įskaitant:

- Nacionalinės stabilumo ir augimo pakto išlygos aktyvavimą;

- Naują ES instrumentą, skirtą remti valstybes nares paskolomis;

- Europos fondų nukreipimą į gynybą – pavyzdžiui, sanglaudos fondus;

- Investicijų skatinimą per privačius bankus ir Europos investicijų banką.

Mes remiame valstybių lyderių raginimą peržiūrėti ribojamas veiklas, siekiant padidinti finansavimą gynybai. Taip pat skatiname valstybes nares toliau remti Ukrainą – perkant ginkluotę Ukrainoje, su Ukraina ir Ukrainai, kaip jau daro Danija ir Čekija.

Visos iniciatyvos, leidžiančios Ukrainai išlikti stipriai ir gintis, turi būti palaikomos. Visus teisinius pasiūlymus pateiksime prieš kitą Europos Vadovų Tarybos susitikimą. Vien didesnių išlaidų nepakanka. Fragmentuotoje rinkoje jos tik dar labiau ją suskaidys. Išlaidos gali nutekėti už ES ribų – tai padidins mūsų priklausomybę. Turime išleisti daugiau, bet protingai, kartu ir europietiškai. Dirbti kartu tyrimų ir plėtros srityje. Statyti tiltus tarp civilinių ir karinių tyrimų bei inovacijų. Dirbtinis intelektas, kvantinė technologija pakeis karo pobūdį. Turime pasinaudoti šiomis naujovėmis, kad pakeltume gynybos pasirengimą į naują lygį. „Baltąją knygą“ pristatysime kitą savaitę, tam, kad permąstytume Europos gynybą šiuo strateginiu momentu.

Tai kelias į pergalę už taiką ir demokratiją Europoje.

Ir mes nugalėsime!

