Europos kultūros ir jaunimo sostinės 2025

Ar žinojai, kad kasmet keli Europos miestai gauna garbingą Europos kultūros ar Europos jaunimo sostinės titulą? Tai daugiau nei vardas – tai galimybė miestui pasikeisti, išsiskleisti ir pristatyti save visai Europai.

 Europos kultūros sostinės 2025

  • Chemnicas (Vokietija)
  • Nova Gorica (Slovėnija) ir Gorizia (Italija) – jos drauge tapo pirmosiomis „kultūros sostinėmis be sienų“.

Šie miestai metus kvies į išskirtines parodas, koncertus, festivalį po festivalio. Tai proga pamatyti, kaip kultūra ne tik praturtina miestą, bet ir suburia bendruomenę.

 Europos jaunimo sostinė 2025

  • Lvivas (Ukraina) – miestas, kuris šiemet taps jaunimo energijos centru. Čia laukia šimtai renginių, diskusijų, kūrybinių dirbtuvių, iniciatyvų, kuriose jaunimas turės galimybę kurti pokyčius savo mieste ir Europoje.

 Kodėl tai svarbu?

  • Tokie titulai suteikia miestams tarptautinį matomumą.
  • Gyventojai labiau didžiuojasi savo miestu ir jaučiasi jo dalimi.
  • Lankytojams – tai unikali galimybė patirti Europos įvairovę iš arti.

Daugiau informacijos: https://youth.europa.eu/get-involved/intercultural-understanding/being-european-capital-of-youth-or-of-culture_en

www.europospulsas.lt


