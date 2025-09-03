Europos kultūros ir jaunimo sostinės 2025

© xandro Vandewalle- Unsplash
Ar žinojai, kad kasmet keli Europos miestai gauna garbingą Europos kultūros ar Europos jaunimo sostinės titulą? Tai daugiau nei vardas – tai galimybė miestui pasikeisti, išsiskleisti ir pristatyti save visai Europai.
Europos kultūros sostinės 2025
- Chemnicas (Vokietija)
- Nova Gorica (Slovėnija) ir Gorizia (Italija) – jos drauge tapo pirmosiomis „kultūros sostinėmis be sienų“.
Šie miestai metus kvies į išskirtines parodas, koncertus, festivalį po festivalio. Tai proga pamatyti, kaip kultūra ne tik praturtina miestą, bet ir suburia bendruomenę.
Europos jaunimo sostinė 2025
- Lvivas (Ukraina) – miestas, kuris šiemet taps jaunimo energijos centru. Čia laukia šimtai renginių, diskusijų, kūrybinių dirbtuvių, iniciatyvų, kuriose jaunimas turės galimybę kurti pokyčius savo mieste ir Europoje.
Kodėl tai svarbu?
- Tokie titulai suteikia miestams tarptautinį matomumą.
- Gyventojai labiau didžiuojasi savo miestu ir jaučiasi jo dalimi.
- Lankytojams – tai unikali galimybė patirti Europos įvairovę iš arti.
Daugiau informacijos: https://youth.europa.eu/get-involved/intercultural-understanding/being-european-capital-of-youth-or-of-culture_en