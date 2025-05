Europos Parlamentas panaikino Petro Gražulio teisinę neliečiamybę

EP narys Petras Gražulis. EP nuotr.

Antradienį Strasbūre vyksiančioje plenarinėje sesijoje europarlamentarai nusprendė panaikinti teisinę EP nario Petro Gražulio (frakcija „Suverenių tautų Europa“) neliečiamybę.



Europos Parlamentas balsų dauguma pritarė Teisės reikalų komiteto rekomendacijai atšaukti P. Gražulio imunitetą. Tokio sprendimo praėjusių metų rugsėjį paprašė Lietuvos Respublikos generalinė prokurorė, siekdama tęsti baudžiamąjį procesą P. Gražulio atžvilgiu, įtariant jį 2022 m. viešai tyčiojus ar niekinus asmenis dėl jų seksualinės orientacijos.

Europarlamentarai nenustatė faktinių aplinkybių, kurios leistų daryti prielaidą, kad minėtas baudžiamojo persekiojimo procesas buvo pradėtas siekiant pakenkti EP nario politinei veiklai. Be to, EP sprendimas panaikinti europarlamentaro teisinę neliečiamybę nėra tolygus pareiškimui apie asmens kaltumą ar nekaltumą – dėl to sprendžia Lietuvos teismai.

EP biuro Lietuvoje pranešimas