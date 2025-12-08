Europos Sąjungos investicijos Trakų rajone: 20 metų pokyčiai

Trakai
Per pastaruosius du dešimtmečius Europos Sąjungos investicijos iš esmės pakeitė Trakų rajono veidą – rajonas dar intensyviau keitėsi ir modernėjo. Įgyvendinti projektai apėmė infrastruktūros modernizavimą, kultūros ir švietimo plėtrą, socialinių ir sveikatos paslaugų gerinimą bei turizmo skatinimą. Didžiausia dalis lėšų buvo nukreipta į viešosios infrastruktūros atnaujinimą, švietimo įstaigų modernizavimą ir turizmo plėtrą, kas ne tik pagerino vietos gyventojų gyvenimo kokybę, bet ir padidino rajono patrauklumą turistams bei investuotojams. „Europos Sąjungos parama – tai galimybė kurti modernų, patogų ir tvarų Trakų rajoną. Įgyvendinti projektai įrodo, kad investicijos keičia ne tik infrastruktūrą, bet ir žmonių kasdienybę, didina paslaugų prieinamumą, stiprina bendruomenes ir kuria patrauklią aplinką gyventi bei veikti“, – sako Trakų rajono savivaldybės meras Andrius Šatevičius.
Trakų rajone vien nuo 2007 iki 2020 m. buvo įgyvendinta apie 70 projektų, dalinai finansuotų Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų lėšomis. Be šių projektų, aktyviai bendradarbiaudama su partnerių Lenkijoje savivaldybėmis, Trakų rajono savivaldybė taip pat sėkmingai įgyvendina Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos projektus.
Dėmesys švietimui ir kultūrai
Projektais siekta rajono vietovių kompleksinės plėtros, modernizuota savivaldybės švietimo ir kultūros infrastruktūra, daug investicijų skirta viešosios paskirties rajono pastatų renovavimui. Vykdant ES investicinius projektus, modernizuotos, rekonstruotos švietimo įstaigos Trakų ir Lentvario miestuose, taip pat padidintas energijos efektyvumas Rūdiškių gimnazijos pastate, Lentvaryje rekonstruotas pastatas, kuriame įsikūrė dvi kultūros įstaigos. Rajone didintas mokyklų tinklo efektyvumas – Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijoje kompleksiškai pagerinta infrastruktūra, sukūrus modernias, kūrybiškumą skatinančias erdves su tinkama įranga ir baldais bei suformavus ikimokykliniam ugdymui reikalingą infrastruktūrą. Prie Lentvario gimnazijų įrengtos saugios ir modernios daugiafunkcės aikštelės skatina bendruomenės užimtumą, fizinį aktyvumą ir sveiką laisvalaikį.
Turizmas ir viešoji infrastruktūra
Kultūros, turizmo ir viešosios infrastruktūros srityse įgyvendinti projektai sukūrė tvirtą pagrindą darniai rajono raidai. Įgyvendinti ekologinio rekreacinio turizmo infrastruktūros plėtros, nematerialaus kultūros paveldo populiarinimo e. rinkodaros priemonėmis, kompleksiško traukos objektų ir viešųjų erdvių tvarkymo bei pritaikymo lankyti, dviračių ir pėsčiųjų takų infrastruktūros plėtros projektai sukūrė daugiau galimybių vietos gyventojams ir lankytojams, padidino įvairių rajono vietovių patrauklumą, skatino kultūrinį turizmą, prisidėjo kuriant atvirą turizmui, žaliajam kursui ir įvairių poreikių turinčių lankytojų srautams rajoną.
Didžiausios investicijos per 2014–2020 m. laikotarpį, įgyvendinant Vilniaus regiono integruotą teritorijų vystymo programą, buvo nukreiptos į Lentvario miesto infrastruktūros plėtrą. Mieste įvykdyta ilgai laukta geležinkelio pervažos rekonstrukcija, padidinusi eismo saugumą ir pagerinusi susisiekimą, bei projektai, skirti miesto gatvių infrastruktūros modernizavimui. Mieste sukurta daugiafunkcė laisvalaikio zona prie Bevardžio ežero, kartu sutvarkant privažiavimus, pagerinta Bevardžio ežero ekologinė būklė, įrengtas Šeimos parkas ir skverai, sutvarkytos jungtys tarp jų, o prie Graužio ežero sukurta poilsio ir rekreacijos zona, suteikusi naujų galimybių aktyviam laisvalaikiui. Rekonstruotame pastate įsikūrus Trakų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Lentvario filialui ir Lentvario kultūros rūmams, gyventojai ėmė aktyviau naudotis teikiamomis paslaugomis, buvo sukurta erdvė platesnei šių įstaigų darbuotojų saviraiškai bei naujoms, lankytojus įtraukiančioms veikloms organizuoti. Šie pokyčiai sudarė prielaidas tolesnei miesto plėtrai, naujų paslaugų atsiradimui ir Lentvario – kaip patrauklaus gyventi ir lankytis miesto – įvaizdžio stiprinimui.
Lentvaris
Investicijos pasiekė ir atokesnes rajono vietoves, miestelius bei kaimus. Trakų rajono kaimo vietovių ir miestelių infrastruktūros atnaujinimui skirti projektai pastebimai pagerino gyvenimo kokybę bendruomenėms, buvo sukurta moderni ir bendruomenės poreikius atitinkanti viešoji infrastruktūra, naujos patrauklios erdvės. Įgyvendinti socialinių ir sveikatos paslaugų plėtros projektai, ypatingą dėmesį skiriant pažeidžiamoms visuomenės grupėms, sustiprino bendruomenės gerovę, socialinį saugumą ir viešųjų paslaugų pasiekiamumą rajone. Projektai taip pat prisidėjo stiprinant bendruomenės sveikatą, skatinant sveiką, aktyvų ir turiningą laisvalaikį. Nuosekliai vykdant rajono infrastruktūros plėtros projektus, buvo kompleksiškai sprendžiami socialiniai, ekonominiai ir ekologiniai uždaviniai.
Dalis projektų buvo skirti Trakų rajono savivaldybės administracijos vidaus administravimui ir veiklos valdymui tobulinti, paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybei gerinti, savivaldybėje ir jos įstaigose dirbančiųjų kvalifikacijai kelti. Jų metu parengti svarbiausi teritorijų ir strateginio planavimo dokumentai, įdiegta elektroninės demokratijos sistema – elektroninės paslaugos, stiprinančios savivaldos ir visuomenės sąveiką.
Prioritetas – gyventojų gerovė
Trakų rajone prasidėjęs naujas projektų įgyvendinimo etapas. Jau vykdomi 2024–2029 m. Vilniaus regiono funkcinės zonos strategijoje numatyti Arakalnio (vadinamo Rėkalniu) Trakų mieste bei Galvės ir Lukos ežerų pritaikymo lankyti projektai. Įgyvendinant minėtą strategiją bei skatinant regionų, funkcinių zonų, savivaldybių ir miestų ekonominį augimą pasitelkiant jų turimus išteklius, planuojama pritaikyti lankymui Karvinės ir Bažnytėlės salas, esančias Galvės ežere, Totoriškių ežero vakarinę bei rytinę pakrantes ir Trakų senamiesčio kultūros objektus, taip pat įgyvendinti priemones, skatinančias keliauti Vilniaus regione, įrengti didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę Rūdiškių mieste.
Pagal 2024–2029 m. Vilniaus miesto tvarios plėtros strategiją Trakų rajone siekiama pagerinti viešųjų paslaugų prieinamumą, darbo vietų pasiekiamumą ir tam reikalingų išteklių naudojimo efektyvumą. Tarp numatomų reikšmingiausių projektų rezultatų – Dobrovolės kaime iškilsiantis vaikų darželis.
Rūdiškės
Ir toliau bus siekiama nuoseklios rajono plėtros, prioritetinį dėmesį teikiant su gyventojų gerove susijusiems projektams. Bus įgyvendinamos priemonės, skirtos mažinti pažeidžiamų visuomenės grupių gerovės teritoriniams skirtumams, gerinti kokybiškų sveikatos priežiūros ir ilgalaikės priežiūros paslaugų prieinamumui regionuose, taip pat planuojama plėsti ugdymo galimybes atskirtį patiriantiems vaikams, diegti visos dienos mokyklų veiklą bei įgyvendinti tolesnius „Tūkstantmečio mokyklų“ programos veiksmus. Infrastruktūros srityje numatyta didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą, skatinti rūšiuojamąjį atliekų surinkimą. Be to, bus kuriami technologiniai sprendimai, užtikrinantys saugų ir patogų paslaugų naudojimą, stiprinamas pasirengimas valdyti krizes bei ekstremaliąsias situacijas ir šalinti jų padarinius.
Siekiant plėtoti tarpvalstybinę ir tarpregioninę partnerystę, jau dabar Trakuose įgyvendinami keturi projektai pagal INTERREG V–A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną 2021–2027 m. programą. Projektais stiprinama socialinė sanglauda ir skatinamas kartų bendravimas per bendras sporto ir kultūros veiklas, gerinama vandens telkinių ekologinė būklė, taikant tvarius sprendimus jų apsaugai. Taip pat investuojama į turizmo sektoriaus saugumo stiprinimą, efektyvesnį institucijų bendradarbiavimą bei kultūros paveldo objektų prieinamumo didinimą visiems lankytojams.
Trakų rajono savivaldybės informacija
Nuotraukų autorius Aleksandr Polijančuk