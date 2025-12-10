FA „Trakai“ – kryptingas darbas, ryškūs rezultatai

Vitalijus Šurpikas su aukletiniais. FA „Trakai“ nuotr.
Gruodžio pradžioje FA „Trakai“ 2018 m. vaikų komanda išbandė savo jėgas tarptautiniame vaikų futbolo turnyre „BELLSPORT CUP“, kuriame varžėsi net 24 komandos iš skirtingų šalių. Tai buvo pirmas tokio masto iššūkis jauniesiems akademijos auklėtiniams, tačiau vaikai jame pasirodė užtikrintai ir drąsiai. Per dvi intensyvias turnyro dienas jie sužaidė net devynerias rungtynes, patirdami ir įspūdingų pergalių džiaugsmą, ir svarbias sportines pamokas. Svarbiausias rezultatas – patekimas tarp 12 stipriausių komandų, o kovoje dėl 7-osios vietos po nervingos ir dramatiškos baudinių serijos buvo įveikta Kauno „Žalgirio“ komanda.
Sėkmingą sportinių metų pabaigą užfiksavo ir FA „Trakai“ 2015 m. vaikų komanda, dalyvavusi aukšto lygio BFA CUP turnyre, subūrusiame stipriausias komandas. Jaunieji futbolininkai pademonstravo brandų žaidimą, stiprų charakterį ir didžiulį norą laimėti, o jų pastangos buvo įvertintos septintąja vieta. Po turnyro treneris Vitalijus Šurpikas pabrėžė, kad vaikų atsidavimas, disciplina, darbas treniruotėse ir tarpusavio palaikymas buvo akivaizdūs kiekvienose rungtynėse.
Vos per vienerius metus akademijos trenerio Vitalijaus Šurpiko kryptingai treniruojamos vaikų komandos padarė ryškų sportinį šuolį į priekį. Šiandien FA „Trakai“ jau ne tik drąsiai varžosi su stipriausiomis šalies futbolo akademijomis, bet ir nenusileidžia joms nei kovingumu, nei žaidimo kokybe. Lyginant su ankstesniais metais, ši pažanga – akivaizdi, pamatuojama ir įkvepianti, džiuginanti tiek pačius vaikus, tiek jų tėvelius bei visą Trakų sporto bendruomenę.
FA „Trakai“ aktyviai prisideda prie vaikų futbolo vystymo Trakų rajone ne tik dalyvaudama varžybose, bet ir pati organizuodama sporto renginius bei turnyrus. Šiemet akademijos iniciatyva surengta net penkiolika įvairaus formato turnyrų, kurie subūrė jaunuosius futbolininkus iš skirtingų Lietuvos miestų ir rajonų. Tai – ne tik galimybė varžytis, bet ir itin svarbi patirtis, ugdanti pasitikėjimą savimi, komandinį mąstymą, sportinį charakterį ir meilę futbolui.
FA „Trakai“ komandos sėkmingai dalyvauja ir Lietuvos futbolo čempionate Rytų regione, kur demonstruoja stabilų ir rezultatyvų žaidimą. Šiuo metu U12 A grupėje tarp devynių komandų FA „Trakai“ rikiuojasi pirmose gretose, kas yra itin reikšmingas pasiekimas tiek jauniesiems sportininkams, tiek jų treneriui V. Šurpikui, nuosekliai vedančiam savo auklėtinius pergalių keliu.
FA „Trakai“ bendruomenė nuoširdžiai dėkoja vaikams už pastangas, treneriams – už kantrybę ir profesionalumą, o tėveliams – už pasitikėjimą ir kasdienį palaikymą. Jauniesiems sportininkams linkime stiprios sveikatos, atkaklumo, tikėjimo savimi ir dar daugiau sėkmingų startų ateities varžybose. Akademija neabejoja – kryptingas darbas šiandien kuria ryškias pergales rytoj.