Festivalis „Nepatogus kinas“ kviečia į nemokamus seansus Trakų viešojoje bibliotekoje

Spalio 7–26 d. į ekranus sugrįžta tarptautinis dokumentinių filmų festivalis „Nepatogus kinas“. Kruopščiai atrinkti festivalio filmai kasmet pasakoja tikras istorijas apie tikrus gyvenimus – nuo pasaulį keičiančių įkvepiančių žmonių iki neįtikėtinų ir kontroversiškų nutikimų. Filmus galima išvysti ne tik kino salėse ir internete, bet ir prisijungti prie nemokamų peržiūrų beveik 300 Lietuvos bibliotekų, tarp jų ir Trakų viešojoje bibliotekoje bei jos padaliniuose.
„Trileriai, tragikomedijos ar romantinės dramos vyksta ne tik surežisuotuose vaidybiniuose filmuose, bet ir realiame gyvenime – tikime, kad būtent autentiškos istorijos, tikrų žmonių gyvenimai gali būti daug paveikesni ir įdomesni už vaidybinį kiną. Tad kviečiame žiūrovus tai atrasti ir pamatyti aktualius ir įdomius pasakojimus, kuriems nereikia specialiųjų efektų ar dublerių – gyvenimas yra įdomesnis už Holivudą“, – sako festivalio „Nepatogus kinas“ vadovas Gediminas Andriukaitis.
Bibliotekose žiūrovai filmais mėgautis galės dviem būdais: žiūrėti inidividualiai bibliotekos kompiuteriuose arba dalyvauti bendruose kino seansuose. Individualioms peržiūroms tereikės atsinešti savo ausines (arba pasiskolinti bibliotekos) ir darbuotojų suteiktu prisijungimu jungtis prie internetinės kino salės. Programą rasite „Nepatogaus kino“ svetainėje www.nepatoguskinas.lt. Visgi, jei pavieniui filmus žiūrėti ne taip įdomu ir norite bendros kino patirties, biblioteka kartu su „Nepatogiu kinu“ kviečia į peržiūras, prie kurių vienu metu jungsis festivalyje dalyvaujančių Lietuvos bibliotekų tinklas. Po kai kurių filmų seansų vyks pokalbiai su įdomiais pašnekovais.
Renginiai bibliotekose:
Spalio 7 d., antradienį, 15.00 val., vyks lietuviškos premjeros „Sutikau žmogų“ (rež. Gailė Garnelytė, 1 val. 10 min.) bendra peržiūra ir virtualus susitikimas su filmo istorijas fiksavusiu fotografu Artūru Morozovu. Filme sutinkame negalią turinčią trijų vaikų motiną, dėl savižudybės vyro netekusią Ritą bei vieną miške gyvenančią Danutę. Taip pat – rusų žiauriai nužudytus karius Lapę ir Jašką bei Ivaną, kurio namai neseniai buvo susprogdinti. Nepaisant Artūro noro išlikti nešališku ir objektyviu, tarp fotografo ir jo personažų susikuria artimas ryšys. Kino seansą galėsite pamatyti Trakų viešosios bibliotekos Šklėrių padalinyje (Rugiagėlių g. 1A, Šklėrių k.).
Spalio 8 d., trečiadienį, 14.00 val., žiūrėsime filmą „Prezidentė“ (rež. Marek Šulík, 1 val. 50 min.), po kurio klausysimės virtualaus pokalbio su politike Ingrida Šimonyte. Filme pirmosios Slovakijos prezidentės moters – Zuzanos Čaputovos – kadencijos portretas atskleidžia susiskaldžiusią visuomenę ir valstybės vadovės pareigų svarbą kritiniu momentu. Svarbiausia šalies politikė atsiduria valdžios, radikalėjančios visuomenės, nešvarios politikos ir asmeninio gyvenimo sūkuryje. Kino seansą galėsite pamatyti Trakų viešosios bibliotekos Šklėrių padalinyje (Rugiagėlių g. 1A, Šklėrių k.).
Spalio 10 d., penktadienį, 13.00 val., vyks net dviejų trumpametražių filmų seansas ir edukacija 11–12 klasių paaugliams. Pirmasis filmas „Gyvenimo driftas“ (rež. Ruairi Bradley, 13 min.) pasakoja apie Šiaurės Airijos pogrindį, kuriame netikėtos automobilių bendruomenės gilūs ryšiai tampa atsvara visuomeninei psichologinei krizei. Laviruodami tarp įstatymų ir nusikaltimų ribos, jaunuoliai atranda priežastį gyventi. Antrajame filme „Sugniuždyta“ (rež. Camille Vigny, 12 min.) režisierė pasakoja apie smurtą artimoje aplinkoje, kurį ji patyrė būdama 18-os metų. Analizuodama, kas jai nutiko, ji pasitelkia žiaurius automobilių niokojimo vaizdus. Kino seansus galėsite pamatyti Trakų viešojoje bibliotekoje (Vytauto g. 69, Trakai) ir Šklėrių padalinyje (Rugiagėlių g. 1A, Šklėrių k.).
Spalio 14 d., antradienį, 12.00 val., kviečiame į seansą ir edukaciją 6–7 klasių moksleiviams – rodysime filmą „Merginos neverkia“ (rež. Sigrid Klausmann, Lina Lužytė, 1 val. 29 min.), kuriame vaizduojama nesibaigianti kova už merginų laisvę į savo kūną, nepaisant kontrolės, draudimų ar išnaudojimo. Šešių merginų iš skirtingų kultūrų istorijas jungia sudėtingi paauglystės iššūkiai, drąsa, kova su žiauriomis tradicijomis ir priešinimasis socialiniams apribojimams bei spaudimui prisitaikyti. Kino seansą galėsite pamatyti Trakų viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje (Birutės g. 44, Trakai) ir Šklėrių padalinyje (Rugiagėlių g. 1A, Šklėrių k.).
Spalio 15 d., trečiadienį, 15.00 val., žiūrėsime filmą „Laiškai iš Vilkų gatvės“ (rež. Arjun Talwar, 1 val. 37 min). Filmas pasakoja, kaip apžavėtas lenkiško kino, indų kilmės režisierius Arjunas apsigyvena Varšuvoje. Čia patiriami kultūriniai skirtumai tampa juokingu ir meile alsuojančiu filmu apie mūsų Rytų Europos visuomenės uždarumą. Kino seansą galėsite išvysti Trakų viešosios bibliotekos Šklėrių padalinyje (Rugiagėlių g. 1A, Šklėrių k.).
Spalio 16 d., ketvirtadienį, 14.00 val., žiūrovai išvys filmą „Paskutinė ekspedicija“ (rež. Eliza Kubarska, 1 val. 25 min.). Tai – filmas apie Plungėje gimusią Wandą Rutkiewicz, kuri ilgą laiką buvo laikoma garsiausia alpiniste moterimi pasaulyje. Ji – pirmoji moteris, įkopusi į K2 viršūnę, ir trečioji – į Everestą. 1992 m. Nepale, pakeliui į Kangčendžungos viršūnę, Wanda dingo be žinios. Režisierė kalbina Wandos kolegas ir kitus praeities įvykių liudininkus. Ar gali būti, kad ji vis dar gyva? Kino seansą galėsite pamatyti Trakų viešojoje bibliotekoje (Vytauto g. 69, Trakai) ir Šklėrių padalinyje (Rugiagėlių g. 1A, Šklėrių k.).
Spalio 21 d., antradienį, 12.00 val., du trumpametražius filmus palydės edukacija 3–4 klasių vaikams. Pirmasis filmas „Roko ir Noja“ (rež. Nadia Shah, 15 min.) pasakoja apie dvi mergaites, kurios viena dėl kitos padarytų bet ką. Jų ryšys tampa dar svarbesnis, kai Roko patiria tėvų skyrybas. Antrasis filmas – „Enzo pyksta“ (rež. Nicky Maas, 15 min.), kuriame 13-metis Enzo jaučiasi piktas ir sutrikęs, nes skiriasi jo tėvai. Ypatingo sparnuoto draugo, mažo paukštelio atsiradimas jo gyvenime turėtų atnešti pokyčių. Gal tai padės jam atrasti savo mieląją pusę? Kino seansus galėsite pamatyti Trakų viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje (Birutės g. 44, Trakai) ir Šklėrių padalinyje (Rugiagėlių g. 1A, Šklėrių k.).
Spalio 22 d., trečiadienį, 14.00 val., kviesime į filmo „Nulaužti neapykantą“ (rež. Simone Klose, 1 val. 27 min.) peržiūrą, kurią lydės pokalbis su dezinformacijos ir misinformacijos analizės centro „Debunk EU“ ekspertėmis. Filme bebaimė švedų žurnalistė, naudodamasi netikra socialinių tinklų paskyra, infiltruojasi į kraštutinių dešiniųjų tinklą, siekdama demaskuoti tikrąjį jų vadą. Kas jis – neo-nacis, rusų šnipas ar netikras profilis? Kino seansą galėsite pamatyti Trakų viešosios bibliotekos Lentvario padalinyje (Klevų al. 20, Lentvaris) ir Šklėrių padalinyje (Rugiagėlių g. 1A, Šklėrių k.).
Spalio 24 d., penktadienį, 14.00 val., gyvai-virtualių seansų programą užbaigsime filmu „Antarktida 2050“ (rež. Kristof Van den Bergh, Eric Goens, 2 val.). Antarktidoje dirbantys mokslininkai dalijasi rizikinga savo kasdienybe, mokslinėmis refleksijomis ir tvirtu įsitikinimu, kad turime visus įrankius neatidėliotiniems klimato kaitos iššūkiams spręsti. Kino seansą galėsite pamatyti Trakų viešosios bibliotekos Šklėrių padalinyje (Rugiagėlių g. 1A, Šklėrių k.).
Taip pat spalio 2 d., ketvirtadienį, 10.00 val. ir spalio 23 d., ketvirtadienį, 13.00 val. kviečiame į dokumentinio filmo „Rūta“ peržiūrą. Kino juosta pristato mūsų olimpinės čempionės Rūtos Meilutytės kasdienybės ir treniruočių bei pergalių akimirkas. Kino seansus galėsite pamatyti Trakų viešosios bibliotekos Rūdiškių padalinyje (Statybininkų g. 23, Rūdiškės).
Apie „Nepatogų kiną“
„Nepatogus kinas“ – nuo 2007 m. kasmet vykstantis tarptautinis žmogaus teisių dokumentinių filmų festivalis, kuriame filmų ir renginių programa kuria erdvę skleistis žmogaus teisių, politikos, socialinės atsakomybės, tvarumo temoms, rengiami patyriminiai seansai, pokalbiai su filmų kūrėjais, herojais, žmogaus teisių aktyvistais ir ekspertais. Vieni pagrindinių festivalio rėmėjų – Lietuvos kino centras, Vilniaus miesto savivaldybė, ES programa „Kūrybiška Europa“ MEDIA, Užsienio reikalų ministerija ir Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo programa „LT AID“.
