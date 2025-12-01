Finišavo „Plastiko piratų“ renginių ciklas: tūkstančiai mokinių gilinosi į plastiko taršos problemą

„Plastiko piratų“ akimirkos

Lietuvoje baigėsi visą rudenį trukęs „Plastiko piratų“ edukacinių renginių ciklas, subūręs kelis tūkstančius įvairaus amžiaus mokinių iš visų šalies regionų. Skirtingo formato veiklose mokiniai gilinosi į plastiko taršos problematiką, padedami mokytojų atliko tyrimus, kūrė sprendimus, kaip mažinti taršą ir dalyvavo nacionalinėse bei tarptautinėse viktorinose.

 

„Vos prieš kelerius metus mokyklose apie plastiko taršą kalbėjome kur kas mažiau. Net terminas mikroplastikas daugeliui buvo negirdėtas. Dabar matome kitą vaizdą: ši tema atsidūrė priešakyje. Mokiniai „Plastiko piratų“ renginių metu ne tik klausėsi informacijos, bet ir įsitraukė į tyrimus, praktiškai taikė žinias, ugdė kritinį mąstymą. Tikiuosi, kad šios patirtys padės jiems drąsiau ir sąmoningiau žvelgti į aplinkosaugos iššūkius ateityje“, – sako renginių ciklo organizatorius, švietimo ekspertas Tomas Pocius.

Lietuvos neformaliojo švietimo agentūros organizuojamas edukacinių renginių ciklas „Plastiko piratai“ yra tarptautinės piliečių mokslo iniciatyvos „Plastic Pirates – Go Europe!“ dalis.

Projekte dalyvaujantys mokiniai nuo 2022 metų renka duomenis apie plastiko taršą upėse, o vėliau šiuos duomenis analizuoja mokslininkai. Tokia veikla mokiniams suteikia galimybę realiai prisidėti prie aplinkosauginių tyrimų.

Lietuva yra tarp aktyviausių šios iniciatyvos partnerių Europoje.

Šiemet mokslinių duomenų rinkimą papildė ir kitos tvarumui skirtos edukacinės veiklos, pagyvintos žaismingais „piratų“ motyvais.

Nuo viktorinų iki tarptautinio piratų laivų mūšio

Rugsėjo pabaigoje vykusiame nuotoliniame „Didžiajame Plastiko piratų laivų mūšyje“ varžėsi 5–12 klasių mokinių komandos iš visos Lietuvos.

Ekologinės viktorinos ir strateginio laivų mūšio derinys leido dalyviams ne tik demonstruoti žinias apie plastiko taršą, bet ir priimti taktinius sprendimus, kad išsaugotų savo virtualius laivus.

Geriausios komandos pateko į lapkričio pabaigoje vykusį tarptautinį mūšį, kuriame susigrūmė su bendraamžiais iš Portugalijos ir Estijos. Šis etapas mokiniams suteikė galimybę parodyti savo žinias platesniame Europos kontekste.

Tuo tarpu pradinių klasių mokiniai dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse, kuriose kūrė idėjas kovai su plastiko tarša. Vaikai susipažino su svarbiausiomis plastiko taršos keliamomis ekologinėmis problemomis ir, pasitelkę fantaziją bei kūrybiškumą, siūlė savo sprendimus, kuriuos iliustravo piešiniais ir trumpais aprašymais. Iš daugiau kaip šimto pateiktų darbų komisija atrinko 20 kūrybiškiausių, kurie buvo paviešinti socialiniuose tinkluose.

Lapkričio 14 d. ciklą vainikavo baigiamasis renginys Klaipėdoje – „Plastiko piratų sąjūdis“. Jame viktorinų ir kūrybinių dirbtuvių nugalėtojai dalyvavo paskaitose, edukacinėse veiklose, žaidė stalo žaidimus ir susipažino su kitų komandų patirtimis.

Kas labiausiai patiko mokiniams

Gerų žodžių „Plastiko piratų“ renginių ciklo autoriams negaili kartu su mokiniais jame dalyvavusi Ieva Petrauskaitė, Vilniaus Antakalnio gimnazijos biologijos mokytoja.

Mokiniai atliko tyrimus apie plastiko taršą prie upių

„Pirmiausiai pati dalyvavau mokymuose pagal vokiečių metodologiją, kaip dirbti su mokiniais ir rinkti informaciją apie plastiko taršą, o po to kartu su mokiniais rinkome duomenis ir kėlėme į projekto svetainę.  Iš viso kartu su mokiniais dalyvavome 4-iose „Plastiko piratų“ veiklose. Mokiniams buvo labai įdomu, jie liko labai patenkinti“, – pasakoja ji.

I. Petrauskaitei paliko didžiulį įspūdį, kaip „Plastiko piratų“ renginių organizatoriai geba įtraukti dalyvius.

„Ir mokytojas, ir mokiniai visuomet yra veiksme, tad tikrai nenuobodu. Labiausiai moksleivius sužavėjo tiriamoji veikla, kai rinkome duomenis apie plastiko taršą prie upių. Akademiškesni devintokai buvo ypač laimingi, kad prisidėjo prie tyrimo, o mažiau akademiškiems didžiausią įspūdį paliko viktorina ir puikūs prizai“, – šypsosi mokytoja.

Lietuva – viena iš Europos lyderių

Almantas Kulbis, Lietuvos neformaliojo švietimo agentūros (LINEŠA) Tvarumo plėtros skyriaus vadovas, sako, kad piliečių mokslo projektas „Plastic Pirates – Go Europe“ – unikali galimybė, jungianti švietimo sistemą ir mokslo tyrimo institucijas.

Mokslo ekspertų sukurtos metodikos patraukliais ir įdomiais būdais įtraukia mokinius stebėti upes ir taršos procesus jose. Stebėjimų metu kaupiami duomenys itin svarbūs mokslininkams, kurie mokslo straipsniams gali disponuoti svarbios apimties ir kokybės duomenimis.

„Lietuva – viena iš Europos lyderių šiame projekte, o jaunieji plastiko piratai tapo solidžių mokslo darbų bendradarbiais. Tokie projektai – puikūs švietimo ir mokslo sąlyčio pavyzdžiai, skatinantys jaunimo įtrauktį į aplinkosaugą“, – pabrėžia A. Kulbis.

LINEŠA pranešimas

 


