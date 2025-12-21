Gaivus, švelnus ir kvapnus apelsininis tiramisu 

Parašyta: 2025-12-21

Tiramisu, galintis būti puikus šventinis desertas, šiandien yra toks populiarus, kad sunku būtų rasti žmogų, kuris bent kartą gyvenime nebūtų ragavęs šio garsiojo itališko deserto. Jo pavadinimas kilęs iš Trevizo dialekto žodžio tireme, kuris reiškia „pakelk mane“. Tradicinis tiramisu turi aiškiai apibrėžtus ingredientus ir būdingą skonį: jis sodrus, kavos skonio, šiek tiek kartus ir labai kreminis, išlaikantis autentišką itališką tekstūrą bei aromatą. Deserto pagrindą sudaro savoiardi sausainiai, trumpai pamirkę stiprioje kavoje, mascarpone sūrio kremas su žaliais kiaušinių tryniais bei puriomis baltymų putomis. Kartais į kremą įdedamas nedidelis šlakelis Marsalos ar kito desertinio alkoholio, o viršus apibarstomas kakava.

Dėl tiramisu populiarumo atsirado ir daugybė netradicinių variantų. Nors jie išlaiko sluoksnių struktūrą, jų skoniai gali būti labai įvairūs: vietoje kavos naudojamos vaisių sultys, arbata, kakava ar likeriai, o kiaušiniai dažnai pakeičiami stangriu mascarpone ir grietinėlės kremu. Tokiuose tiramisu galima rasti uogų, citrusų, karamelės, matcha, pistacijų ar kitų ingredientų, kurie suteikia desertui naujų skonių, o tekstūra dažnai tampa lengvesnė ir gaivesnė.

Apelsininis tiramisu yra šiuolaikiška netradicinė deserto versija. Vietoje kavos naudojamos šviežiai spaustos apelsinų sultys, kartais sutirštintos arba šiek tiek pagardintos cukrumi, o kremui nebenaudojami žalieji kiaušiniai. Toks desertas pasižymi lengvumu ir gaiviu citrusiniu aromatu, primenančiu Kalėdų laikotarpį, tačiau kartu išlaikant klasikinę idėją – sluoksnius iš mirkytų sausainių ir mascarpone kremo. Ši šiuolaikiška tiramisu interpretacija puikiai tinka tiems, kurie vertina švelnesnį ir lengvesnį skonį. Ši versija ypač gražiai atrodo skaidriame inde ar stiklinėje, leidžiant matyti sluoksnius.

Apelsininis tiramisu

Reikės: pakelio (400 g) damų pirštelių (savoiardi), 500 g mascarpone, 600 ml 35 % grietinėlės, 100 g cukraus (padalinto į kremą ir sultis), šviežiai spaustų sulčių iš 3 apelsinų, 1 arbatinio šaukštelio smulkiai tarkuotos apelsino žievelės.

Gaminimas: Pirmiausia nutarkuojame apelsinų žieveles ir išspaudžiame šviežių apelsinų sulčių. Supilame sultis į puodą, įdedame 1–2 šaukštus cukraus, užviriname ir paverdame 5–10 min., kol jos nugaruoja iki maždaug 200 ml ir įgauna intensyvesnį skonį. Paliekame atvėsti.

 

Tuo tarpu paruošiame kremą. Grietinėlę išplakame iki standžių putų. Atskirai trumpai permaišome mascarpone su likusiu cukrumi. Švelniai mentele įmaišome išplaktą grietinėlę, tuomet suberiame apelsinų žievelę ir dar kartą lengvai permaišome.

 

Sluoksniuojame desertą. Į negilų indą supilame atvėsintas apelsinų sultis. Kiekvieną savoiardi sausainį trumpai (apie 1 sek. iš kiekvienos pusės) panardiname į sultis ir klojame pirmąjį sluoksnį indo dugne. Tolygiai paskirstome pusę mascarpone kremo. Kartojame antrą sluoksnį: trumpai pamirkome sausainius ir išdėliojame juos ant viršaus, tada užtepame likusį kremą.

Likusias nugarintas sultis lengvai paskleidžiame ant viršaus plonu sluoksniu. Papuošiame norimomis uogomis, apelsinų skiltelėmis arba šviežiai tarkuota apelsino žievele. Indą uždengiame maistine plėvele ir laikome šaldytuve bent kelias valandas, o geriausia — per naktį, kad tiramisu sustingtų ir susijungtų visi skoniai.

Druskos pipirų ir kitų gyvenimo prieskonių pagal skonį…

Jolanta VELIČKIENĖ,

Maisto technologė, technologijų edukologė, pedagogė

Amatų mokyklos „Sodžiaus meistrai“ maitinimo paslaugų profesijų mokytoja metodininkė

2025

 


