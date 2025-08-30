Galvės jazz fiesta kvietė pažinti Trakus džiazo bangose

Rugpjūčio 22 d. Galvės jazz fiestoje koncertavo ryškios džiazo žvaigždės – Dainiaus Pulausko kvartetas. Vlado Ščiavinsko nuotr.
Galvės ežero vilnimis nuskambėjo dar viena muzikinė vasara, kvietusi atrasti neįprastus Trakus – su džiazu. Senojoje sostinėje, plaukiančiame laive jau XVIII kartą surengtas tarptautinis muzikos festivalis Galvės jazz fiesta vėl spindėjo kaip vienas unikaliausių džiazo renginių Lietuvoje.
Gyvi koncertai laive su šalies džiazo žvaigždėmis ir svečiais iš užsienio – ne tik muzikos, bet ir magiška emocijų šventė. Šis unikalus renginys Trakuose vyksta nuo 2007 metų ir kasmet nustebina naujais pasirodymais.
Projektas – savita Trakų vizitinė kortelė, nes jis ypatingas ne vien skambančiu džiazu, bet ir jo susiliejimu su gamta ir kultūros paveldu. Koncertai vyksta laivui plaukiant pro Trakų pilis, Užutrakį, lyg filme mirgant vaizdingiems, civilizacijos mažai paliestiems, gamtos paveikslams. Festivalis yra tapęs Trakų tapatybės dalimi, reprezentuojančia juos kaip istorijos ir meno jungtį.
Festivalis unikalus ir tuo, kad jame tolydžio išaugo ne vienas dabar žymus džiazo atlikėjas, grupė. Ši tradicija yra tęsiama ir kasmet jame įvyksta jaunųjų talentų debiutai. Festivalį yra pamilę ir nuolat jame koncertuoja garsiausi šalies džiazo meistrai bei noriai atvykstantys svečiai iš užsienio.
Šių metų sezonas buvo ypatingas ir tuo, kad projektas pristatytas Trakų rajono savivaldybės užsienio partnerių delegacijoms, kurios viešėjo Trakų šventės metu. Svečiams koncertavo žinoma džiazo atlikėja Vytautė Pupšytė su grupe „Tikra muzika“, įtraukusi užsienio delegacijas į muzikos improvizacijas.
Geri įspūdžiai po baigiamojo koncerto (iš kairės): džiazo muzikantai D. Pulauskas, A. Isojan, D. Rudis, Savivaldybės vicemerė J. Abucevičienė, Tarybos narė I. Židonytė, projekto vadovas A. Šumskas, Savivaldybės vicemeras J. Kietavičius, vokalistė G. Vaitkutė, trimitininkas V. Ramoška. Vlado Ščiavinsko nuotr.
Festivalis dovanojo nepaprastą susitikimą su žymiu saksofono virtuozu Kęstučiu Vaiginiu, parengusiu įspūdingą programą su viena žymiausių Latvijos džiazo vokalisčių ir muzikos kūrėjų Arta Jekabsone, pastaruoju metu dirbančia JAV.
Fiestoje nuskambėjo ir nuostabus debiutinis Giedriaus Nako trio koncertas. Festivalio publika turėjo progą patirti dar vieno naujo talento – Gabijos Baužaitės – pasirodymą su patyrusiais džiazo atlikėjais, susibūrusiais į „Sophisticated Lady Quintet“. Nuostabią staigmeną dovanojo svečiai iš Nyderlandų – grupė „Shaggy Greys“, užbūrusi nostalgišku praėjusio šimtmečio gitarų skambesiu.
Festivalį rugpjūčio 22-ąją vainikavo Lietuvos džiazo ambasadoriais užsienyje įvardijamas Dainiaus Pulausko kvartetas ir virtuoziška džiazo vokalistė Girmantė Vaitkutė. Publika patyrė aukštąjį džiazo pilotažą, puikių emocijų, muzikos ir gamtos harmoniją saulėlydyje.
Festivalį remia Trakų rajono savivaldybė, renginio globėjas – Trakų rajono savivaldybės meras Andrius Šatevičius.
Galvės jazz fiestą rengia Rūdiškių muzikos mokykla, projekto autorius ir vadovas – mokyklos direktorius Aringas Šumskas.
Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams, ištikimai publikai ir tariame iki susitikimo kitą vasarą.
Galvės Jazz fiestos informacija