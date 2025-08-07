Geležinkelių muziejus kviečia į pirmąją edukacinę dienos stovyklą

Parašyta: 2025-08-07 | Kategorija: Jaunimas, Kvietimai, Naujienos, Pramogos, Renginiai, Seniūnijos, Trakai |

Jaunieji traukinių gerbėjai pagaliau turi išskirtinę progą dar iš arčiau susipažinti su geležinkeliais, juos tyrinėti ar net sužinoti paslapčių. Šią vasarą Geležinkelių muziejus pirmą kartą rengia unikalią edukacinę dienos stovyklą, skirtą 9–12 metų vaikams. Ji vyks rugpjūčio 12–14 d. Vilniuje.

„Stovykla jauniesiems traukiniautojams – tai pirmoji tokio pobūdžio iniciatyva Geležinkelių muziejuje. Tikime, kad ji leis vaikams pažinti geležinkelių pasaulį ir viską patirti per žaidimą bei bendrystę“, – sako Geležinkelių muziejaus vadovė Agnė Vilkišienė.

Per tris dienas jaunieji dalyviai pasiners į tikrą nuotykį – tyrinės muziejaus ekspozicijas ir saugyklas, susipažins su geležinkelių istorija ir technika, dalyvaus kūrybinėse užduotyse bei komandinėse veiklose. Drąsiausi stovyklautojai galės išbandyti ir rankinę dreziną.

Programą ves patyręs muziejaus darbuotojas, o jos formatas – pritaikytas vaikams, besidomintiems technika, inžinerija ir geležinkeliais. Kiekviena diena skatins smalsumą, kūrybiškumą ir komandines patirtis, o stovyklos pabaigoje kiekvienas dalyvis taps tikru traukiniautoju – be gausybės įspūdžių gaus ir pažymėjimą.

Įsikūręs Vilniaus geležinkelio stotyje, Geležinkelių muziejus saugo Lietuvos geležinkelių istoriją nuo XIX amžiaus iki šių dienų. Čia lankytojų laukia 15 skirtingų erdvių, suskirstytų į stotis ir peronus, jose – eksponatai, edukacijos, interaktyvios patirtys ir atradimai. Tai unikali vieta pažinti, kaip geležinkeliai keitė pasaulį – nuo transporto iki visuomenės.

Vietų skaičius stovykloje ribotas, todėl kviečiame registruotis jau dabar ir tapti šio įdomaus nuotykio dalimi. Daugiau informacijos ltgmuziejus.lt.

AB „Lietuvos geležinkeliai"  


ISSN 2538-6581
