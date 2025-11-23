Gerumo akcijos „Medeinos“ gimnazijoje

Pyragų dienos akimirkos. Stanislovo Samosionoko nuotr.
Paluknio „Medeinos“ gimnazijoje lapkričio-gruodžio mėnesiais tradiciškai organizuojamos „TOLERANCIJOS DIENOS“. Jos prasideda lapkričio 13-ąją – Pasaulinę gerumo dieną, ir baigiasi gruodžio 10-ąją – Tarptautinę žmogaus teisių dieną, tad jų metu gimnazijos bendruomenės nariai stengiasi labiau išgirsti ir suprasti vieni kitus, būti pakantesni, kantresni ir atidesni. Organizuojami renginiai, siekiant įprasminti moralines vertybes, ugdyti suvokimą, kad net ir nedideli geri darbai yra reikalingi.
Šiais metais TOLERANCIJOS DIENŲ 2025 preliudija tapo spalio 31 d. vykusi Pyragų dienos šventė. Ją organizavusios mokytojos Kristina Ludavičiūtė ir Justyna Mackevič kvietė ne tik pasimėgauti gardžiais kepiniais, bet ir prisidėti prie kilnaus tikslo – paaukoti vėžiu sergantiems vaikams. Tą dieną dalis surinktų lėšų buvo skirta mirusių pedagogų pagerbimui, dalis – Lietuvos vaikų vėžio asociacijai „Paguoda“.
Gerumo akcija gimnazijoje tęsėsi po mokinių rudens atostogų. Lapkričio 13 d. įgyvendinta asociacijos „Paguoda“ iniciatyva GERUMO LAŠELIO diena, skirta paremti vėžiu sergančius vaikus. „Medeina“ ne pirmąkart geranoriškai reaguoja ir pagal galimybes palaiko asociacijos idėją. Iniciatyvos akcentas – žalios spalvos drabužiai ar aksesuarai, tad gimnazijos bendruomenės nariai GERUMO LAŠELIO dieną stengėsi jais pasipuošti ir aktyviai dalyvauti veiklose.
Gerumo lašelio dienos akimirkos. Stanislovo Samosionoko nuotr.
Pirmoji renginio dalis – tai ugdytinių ir suaugusių gimnazijos bendruomenės narių geros mintys, palinkėjimai ir piniginės aukos, skirtos sergantiems vaikams. Antroji dalis – tai Trakų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistės Jolantos Garbotovič paskaita „Vėžys“ I, II G klasių mokiniams, kurios metu supažindinta su ligos ypatumais, priežastimis, rūšimis, sergamumo statistika, būdais, kurie gali sumažinti vėžio riziką.
Ir šį kartą gimnazijos bendruomenė buvo aktyvi, jautriai reagavo į kvietimą ir pagal galimybes parėmė sunkiai sergančius vaikus. Tiek Pyragų dieną, tiek GERUMO LAŠELIO dieną surinktos lėšos pervestos į Lietuvos vaikų vėžio asociacijos „Paguoda“ sąskaitą.
Gerumo lašelio dienos akimirkos. Stanislovo Samosionoko nuotr.
Dienos organizavimu rūpinosi direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vitalija Dovydėnienė, jai talkino Leonora Daugudienė, Justyna Mackevič, Liudmila Maksimec, Rūta Gustienė, Stanislovas Samosionokas ir kiti pedagogai, raštinės vedėja Vilma Trombačik, IV G kl. mokinės Sandra Proškina bei Rugilė Siniavskaitė.
„Medeinos“ bendruomenė tiki, kad net ir maža aukos dalelė gali virsti dideliu gerumo stebuklu – juk svarbiausia ne suma, o noras padėti.
Vitalija Dovydėnienė,
Paluknio „Medeinos“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui