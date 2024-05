Graham duonelės su dilgėlėmis

Jolantos Veličkienės nuotraukos

Dilgėlės gali būti vertingas ir skanus daugelio patiekalų ingredientas. Maistui tinka tik jauni augalo viršutinių ūglių lapai. Rinkdami būkite atsargūs, nes jos dilgina. Tačiau termiškai apdorotos praranda šią savybę, tad prieš gaminimą reikia jas blanširuoti. Pavirkite ar tiesiog palaikykite jas užpylę verdančiu vandeniu vos porą minučių. O tada perdėkite į kitą pasiruoštą ledinį vandenį.

Tokiu būdu išsaugosite žalią spalvą ir vertingus elementus, kurie pasižymi teigiamu poveikiu žmogaus sveikatai ir subalansuotai organizmo veiklai. Taip paruoštas dilgėles nuvarviname, supjaustome arba sumalame. Galime dar pavirti iki minkštumo ir pertrinti per sietelį. Taip paruošta žalia masė tinka sriuboms, troškiniams, omletams, virtinių įdarams, lietiniams, apkepams ir netgi duonos tešlai. Siūlome pabandyti iškepti Graham duonelę su dilgėlėmis.

Graham duonelės su dilgelėmis – 8 vnt.

300 g pilno grūdo kvietinių Spelta miltų

150 g kvietinių miltų

100 g kvietinių sėlenų

330 ml šilto vandens

Poros saujų dilgėlių

25 g šviežių mielių arba pakelis (7 g) džiovintų mielių

40 ml aliejaus

7 g druskos

5 g cukraus

Mieles sutriname į dubenį, įberiame cukrų ir triname, kol taps skystos. Tada į mieles įpilame šaukštą miltų ir pusę stiklinės šilto (ne karšto) vandens ir paliekame mišinį šiltoje vietoje 15 minučių. Jei naudojate sausas mieles, suberkite jas tiesiai į miltus.

Nuplauname ką tik surinktus dilgėlių lapus, nuplikome verdančiu vandeniu, po to dedame į ledinį vandenį, nukošiame ir susmulkiname iki tyrės konsistencijos; įpilame vandens. Bendras skystos masės kiekis turi neviršyti 330 ml įskaitant ir vandenį, panaudotą mielių aktyvinimui.

Į dubenį supilame dviejų rūšių miltus, sėlenas, supilame suaktyvintas arba sausas mieles, druską, dilgėlių masę su vandeniu ir sumaišome. Pilame aliejų ir minkome, kol tešla taps vientisa ir atsiskirs nuo dubens sienelių (jei reikia, minkymo metu galima įpilti šiek tiek daugiau vandens).

Išminkytą tešlą sudedame į aliejumi pateptą dubenį, dubenį uždengiame ir paliekame šiltoje vietoje kilti apie 1,5 valandos (tešlos tūris turi padidėti dvigubai).

Pakilusią tešlą dedame ant miltais pabarstytos lentos, dar kartą trumpai paminkome ir padaliname į 8 lygias dalis. Iš tešlos formuojame ritinėlius užlenkdami tešlos kraštus į vidų ir suteikdami apvalią formą. Tuomet išdėliojame ant kepimo popieriumi išklotos skardos. Be to, kiekvieną suformuotą bandelę truputi priplojame, kad bandelės kildamos netaptų per daug apvalios.

Skardą su bandelėmis uždengiame audeklu ir paliekame šiltoje vietoje vėl pakilti apie 20-30 min.

Tuo tarpu įkaitinkite orkaitę iki 200 oC su viršutine ir apatine kaitra, be konvekcijos arba iki 180 laipsnių oC su konvekcija. Kai bandelės pakils, aptepkite jas šiltu pienu. Tada pašaukite į įkaitintą orkaitę ir kepkite 20-25 minutes arba kol viršus šiek tiek paruduos. Labai skanu su laiškinio česnako arba kitų žolelių sviestu.

Druskos pipirų ir kitų gyvenimo prieskonių pagal skonį…

Maisto technologė, technologijų edukologė, pedagogė

Amatų mokyklos „Sodžiaus meistrai“ maitinimo paslaugų profesijų mokytoja

Jolanta Veličkienė

2024